"Організм нагадує, що тобі не 18": Юрій Горбунов - про перевтому, нові проєкти і Потапа

Під час розмови з Wave RBC.UA продюсер і актор Юрій Горбунов розповів, чому команда вирішила знову звернутися до знайомої франшизи, чи бояться українські продюсери відкривати нові імена, а також пояснив, що стало причиною фото під крапельницею.

Юрію, останнім часом ваші фільми у багатьох асоціюються з потягами. А цього разу ви повертаєтеся до історії "Скаженого весілля". Чому вирішили знову звернутися саме до неї?

По-перше, треба робити перерви в якихось уже місцях, до яких звикли. "Потяг "Червона Рута" - це вже третій фільм, який стартує в кінотеатрах із 20 серпня і присвячений Дню Незалежності та 55-річчю пісні "Червона рута".

Ми вирішили, що в потягах зараз можна зробити паузу і нагадати всім про улюблений "скажений всесвіт", який усі дуже люблять і знають.

У 2028 році буде вже 10 років від виходу першого "Скаженого весілля". Тому ми вирішили нагадати всім про наших скажених персонажів, занурити їх у світ Різдва і придумати історію, коли всі діти, яких одружував Середюк, з’їжджаються разом на Різдво, де й відбуваються певні події.

Я впевнений, що це знайде відгук у серцях наших глядачів.

У Києві розпочалися зйомки фільму "Скажене Різдво" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Водночас ви вже працюєте над новими стрічками. Зараз тривають зйомки романтичної комедії "Emily in Emily", частину якої знімають у дуже преміальній локації під Львовом. Чи можна сказати, що цей проєкт стане одним із найдорожчих у вашому портфоліо?

Навпаки, він дешевший для нас. Завдяки гарним стосункам з Emily Resort всю локацію ми отримали практично безкоштовно. Все, що знімали на території, нам дали в знак дружби і наших спільних інтересів.

Тому, можна сказати, цей проєкт для нас видався навіть найлегшим, якщо не враховувати трансфери.

Зараз важко добиратися через повітряні тривоги, комендантські години, а артистам доводилося часто їздити туди-сюди. Це для нас було проблемою.

Але думаю, українці будуть приємно вражені цим проєктом. Він вийде в прокат 10 лютого 2027 року, до Дня святого Валентина.

Глядачі нерідко дорікають українському кіно тим, що з фільму у фільм бачать майже один і той самий акторський склад. Чи справді продюсери сьогодні не готові ризикувати й відкривати нові імена?

Якраз в "Emily in Emily" ми ризикнули - головні герої у нас абсолютно нові артисти. Більше того, вони ще студенти.

Ми ніколи не боїмося ризикувати. Сподіваюся, саме завдяки "Emily in Emily" ці артисти стануть популярними.

А те, що іноді з фільму у фільм переходять одні й ті самі артисти… В умовах повномасштабного вторгнення - дякую, що ці артисти є, що вони нікуди не поїхали і що ми можемо їх знімати.

Це висококласні актори, але маємо їх обмежений склад. Тому цей склад "гастролює" з одного фільму в інший, і не лише в наших стрічках.

Зрештою, це теж непогано. Люди впізнають на екрані своїх улюблених артистів і знають, чого від них чекати. Це як готель, у якому ви вже відпочивали: ви його любите, усе про нього знаєте і повертаєтеся знову.

У вас зараз дуже насичений графік: один за одним виходять нові проєкти, паралельно тривають зйомки. У травні ви навіть стурбували прихильників фото під крапельницею. Чи була та ситуація пов’язана з перевтомою?

І перевтома, і щось інше.

Коли ти довго не висипаєшся через тривоги, обстріли та складний графік, організм деколи нагадує, що тобі не 18. І треба іноді приділити увагу й собі, принаймні виспатися.

У той момент мене сфотографував лікар. Я попросив показати фото і потім його запостив. Суспільство відреагувало.

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Це якраз нагадування про те, що робота роботою, але про себе треба дбати.

Зараз багато говорять про повернення Потапа і Насті як дуету після новини про розлучення. Ви добре знаєте Потапа, він хрещений батько вашого сина. Що думаєте про цей камбек?

Я не вирішую за людей. Люди придумали собі своє життя і ним живуть.

Я не маю права засуджувати, хвалити чи ще щось. Ми маємо своє життя, свої проблеми й зосереджені на них.

Тому кожен займається своїм і кожен має право на те, що він вирішує. Це моє ставлення - як філософське, так і практичне.