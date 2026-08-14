DeepState запустила игру о дальнобойных дронах: можно бить по НПЗ и аэродромам

В Deep Strike Arcade нужно довести беспилотник до цели, минуя ПВО и средства РЕБ
Команда DeepState, известная одноименной интерактивной картой боевых действий, запустила минигру Deep Strike Arcade. В ней игрокам предлагают управлять дальнобойным дроном и наносить виртуальные удары по объектам в тылу противника.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Telegram DeepStateUA.
Игрок должен довести беспилотник до выбранной цели. Среди них есть нефтеперерабатывающие заводы, склады и аэродромы.
По пути необходимо маневрировать между враждебными системами ПВО и РЭБ, а также собирать батарейки, позволяющие продолжать полет.
"Выбирай реальные цели (НПЗ, склады, аэродромы), маневрируй между враждебными ЗРК и уничтожай ВПК окупантов в смартфоне, пока наши бойцы делают это в реальности", - говорится в анонсе разработчиков.
Deep Strike Arcade работает как на компьютерах, так и смартфонах.
Открыть минигру можно непосредственно на сайте DeepState или нажав на Москву на карте DeepStateMAP.
Игру команда DeepState создала совместно с 1-м отдельным центром беспилотных систем Сил беспилотных систем ВСУ, ранее известным как 14-й отдельный полк.