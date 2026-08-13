"Я был мальчиком". Алексей Суровцев об изменах, заработках, эротических танцах и спасении животных

В интервью для Wave RBC.UA Алексей Суровцев рассказал о финансовой стороне собственного приюта для животных, опыте измен в первом браке, отказе от амплуа героев-любовников и реалиях заработка денег в украинском кинематографе.

Актер, прошедший путь от профессионального пловца и основателя успешного шоу эротического танца до звезды телесериалов, после начала полномасштабного вторжения кардинально изменил приоритеты. Алексей Суровцев прошел трансформацию от кастингов до создания собственного центра спасения животных, где ежедневно совмещает медийность с прямой ответственностью за жизни других.

Главное из интервью: Алексей Суровцев начал актерскую карьеру в 38 лет без профильного образования, попав в сериал "Код" после того, как продюсеры заметили его в танцевальном спектакле.

Функционирование зоозащитных проектов актера стоит от 800 тысяч до 1,2 миллиона гривен в месяц, а ежедневные расходы на лечение 22 тяжелобольных животных достигают десятков тысяч гривен.

Средний гонорар Суровцева за один съемочный день составляет около 15 тысяч гривен, однако актер называет киноиндустрию нестабильной и отказывается от ролей сексуализированных персонажей.

Актер признался, что причинами распада его первого брака стали собственная незрелость и измены, после чего он полностью прекратил общение с бывшей женой.

Спрос на усыновление животных из приютов существенно упал: за последний месяц команде Алексея удалось пристроить всего троих подопечных.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube канале РБК-Украина LIFE.

Актерство и эротические танцы

– Я хочу начать с актерства. Расскажи в целом, как ты пришел в эту сферу? Потому что изначально ты занимался и плаванием, и эротическими танцами, но в итоге сейчас ты узнаваем именно как актер.

– Я всегда был творческим человеком. Еще со школьных времен: КВН, разные спектакли, сцена, пели, играли... И, наверное, у меня были амбиции просто находиться на сцене. Сначала хотел на сцену, потом хотел попасть в телевизор – простыми словами.

Я постоянно заполнял анкеты куда угодно: на разные шоу, в сериалы. Конечно, где-то меня брали, где-то не брали, но прямо в сериалы никто не брал.

Потом у нас появился танцевальный спектакль "Соблазн". С ним мы провыступали где-то два года, и на этом спектакле меня увидел кто-то из продакшена, наверное, или с СТБ. И мне позвонили, сказали: "Мы хотим вас пригласить на роль оперуполномоченного". Я говорю: "Вы точно ничего не перепутали? Какой из меня оперуполномоченный?" Они говорят: "Нам такой и нужен".

Я тогда еще в Днепре жил. Но у меня был такой переломный момент в жизни, когда нужно было что-то менять. Короче, полностью сделать шаг в пропасть. Я приехал на эти пробы, провалил их максимально, поехал дальше на гастроли. И они мне звонят, говорят: "Вы можете на обратном пути заехать к нам?"

Приехал на вторые пробы, еще хуже их сыграл, но они меня взяли. Я не знаю, что-то увидели. Я думаю, это было стопроцентное попадание в образ. А дальше я очень быстро учился. Постоянно расспрашивал актеров, с которыми работал, что и как, узнавал все нюансы этой профессии.

– Сколько тебе было лет, когда ты пришел?

– 38 лет. Это знаешь, как говорят: никогда не поздно начинать что-то новое. Я был известным танцором на всю Украину, мы весь мир объездили, и я уже занимал очень высокую ступеньку в своей профессии. И тут мне нужно начинать с самого начала. Ясно, что очень страшно! Тем более в 38 лет приезжать в другой город, начинать неизвестно что. Ясно, что страшно.

– Твои коллеги по сериалу – профессиональные актеры – как они тебя воспринимали, когда человека взяли максимально не из профессии? Не чувствовалось ли какой-то неприязни от них?

– Офигенно воспринимали! Я им очень благодарен за то, что они со мной возились, помогали, все было очень классно. Большинство режиссеров тоже входили в мое положение и помогали.

Алексей Суровцев (фото: РБК-Украина)

– Какую роль ты мечтаешь сыграть, чтобы выйти из амплуа Тараса из сериала?

– Ну, во-первых, хочется сыграть антагониста какого-то, прямо такого серьезного. У меня уже есть пара проектов, они еще не вышли, где я антагонист. Намного интереснее играть злодея, на самом деле.

И хочется жизнь, любовь поиграть, отношения, какие-то переживания и так далее. То, что есть в жизни. Мне просто хочется про жизнь! То есть даже какого-то менеджера сыграть, понимаешь? В любой комедии, мелодраме – что-то такое спокойное. Ну и, конечно, не исключаем исторические моменты: викинги, казаки.

– А от каких ролей отказываешься? Или отказываешься вообще?

– Отказываюсь уже от стриптизеров, героев-любовников. От этого отказываюсь вообще. То есть от всего, что подчеркивает сексуальный подтекст, знаешь. Просто не хочу. Оно уже не мое.

– Ты рассказывал, что сейчас вроде как не видишь своего вектора развития в актерстве, да? Почему продолжаешь этим заниматься?

– Не то чтобы не вижу. Я просто не делаю того, что мог бы делать для того, чтобы достичь какой-то высоты. Если брать до полномасштабного вторжения, я очень быстро развивался. Учился, брал какие-то интенсивы, читал, общался. И были уже утверждения: в полном метре одна из главных ролей была.

А сейчас у меня просто вектор моего развития совсем другой. Сейчас я больше нужен там, где я есть в плане зоозащиты. И если честно, то и нет очень хороших предложений. Да я ничего и не делаю, чтобы эти предложения искать. На самом деле их и нет, нет прямо таких.

– Говоря о танцах: огромный раздел твоей жизни – это эротические танцы, да? Расскажи, как ты начал этим заниматься и чем тебя зацепило это увлечение?

– Когда-то я увидел выступление одного мужского коллектива с эротическим уклоном. У них было очень эстетичное выступление, очень красивое, прямо балет такой, знаешь. И меня это вдохновило! Это было масштабно и очень классно.

Я понял, что это круто и я хотел бы этим заниматься. Но я танцевать вообще не умел: боялся, стеснялся и так далее. И появился знакомый, который работал в топлес-баре "Белая акация" возле вокзала в Днепре. Как-то я с ним пообщался, он говорит: "Да приходи!"

Я пришел, там хореограф меня посмотрела, как я коряво станцевал, и сказала: "Давай позанимаемся". И через два месяца я уже постепенно начал в таких забегаловках выступать.

Алексей Суровцев (фото: РБК-Украина)

– Но я сразу не хотел быть стриптизером, как меня все привыкли называть. Я хотел делать вот такое классное шоу! И все к тому шло. Знаешь, когда ты к чему-то стремишься, то жизнь постоянно подбрасывает какие-то моменты, которые ты должен увидеть и использовать. И вот такие моменты появлялись.

Потом я выиграл чемпионат Украины по эротическому танцу, потому что поставил себе цель выиграть и стать лучшим. Потом мы познакомились с моей женой. А до этого я еще набрал коллектив ребят: вдохновился тем первым коллективом и думаю: "Сделаю себе мужской коллектив".

– Как окружение отнеслось к такому хобби и работе?

– Прекрасно! Прекрасно, потому что мне нечего было скрывать, ведь это, опять же, стоит увидеть, чтобы оценить. Если я сразу скажу, что я танцор эротического жанра, как это воспринимается? Очень плохо! Я сразу показываю.

Было такое, что даже днепровские братки, грубо говоря, подходили и говорили: "Блин, ну мы думали, что тут такое себе, а тут такое офигенное шоу!" Потому что мы действительно сделали совсем другое направление в этом жанре. И не знаю, связано это с нами или нет, но пока мы работали, Украина в этой сфере была просто лучшей.

Заработок в сериале и профессиональное плавание

– Давай поговорим о финансовой стороне этого вопроса. Например, сколько ты мог зарабатывать как танцор?

– Было такое, что мы поехали на гастроли и купили машину. За тур, месяца два-три. У нас была хорошая машина, которую мы купили из салона. Средний сегмент, не супер-VIP, но хорошая машина из салона. У нас была трехкомнатная квартира в Днепре, тоже хорошая. Я всегда зарабатывал нормально. Не шиковал, но мне на жизнь хватало.

– Если сравнить, что тебе сегодня больше приносит денег: актерство или тогда танцы?

– Актерство. Мы же берем актерство, а с ним связано еще и то, что есть реклама. Но эта профессия нестабильна. Сегодня у тебя есть съемки, завтра нет. Это мне повезло, что я уже шесть лет снимаюсь в одном продакшене, в двух сериалах, и там 600 серий позади.

Но на самом деле актерство – это очень нестабильная история. Нельзя жить только за счет актерства. Нужно свою узнаваемость, популярность, публичность как-то использовать.

– Сколько ты примерно зарабатываешь как актер?

– Когда как. В среднем съемочный день – это где-то тысяч 15 гривен. Иногда больше бывает, иногда меньше.

Вообще к тебе приходят, зная, сколько ты в среднем стоишь, и ты уже смотришь, насколько тебе интересна роль. Если тебе интересен этот проект или роль, ты можешь немножко демпинговать свою цену. А иногда за все деньги мира не хочешь там сниматься.

– Ты также профессиональный плавец? Почему бросил этот вид спорта?

– Во-первых, надоело. С 7 до 22 лет – 15 лет в плавании, из них последние семь лет профессионально. Но это тяжело. Во-первых, ты дважды в день тренируешься. И когда тебе уже 16-17 лет, ты понимаешь, что нужно зарабатывать, а еще и учиться. Ты утром идешь на тренировку, потом едешь на учебу, потом на работу, потом снова на тренировку. Приходишь домой — такой просто…

И плюс — ради чего? Со мной тренировался мой напарник, он чемпион мира, причем по моей дистанции. То есть чтобы мне стать чемпионом Украины, мне нужно было стать чемпионом мира, грубо говоря (это образно). Но я видел, что я до него даже недосягаем. И я вижу, что он ездит на велосипеде, живет где-то в однокомнатной квартире на окраине…

И вот к чему это? Когда ты уже начал понимать, что нужно что-то думать… Плюс я постоянно был творческим человеком. И вот я выполнил мастера спорта, потом немножко еще поплавал – и все, бросил. Окончил физкультурный институт и бросил.

Алексей Суровцев (фото: РБК-Украина)

– Сегодня как-то это помогает тебе в жизни, в профессии?

– Я не ленивый благодаря спорту, наверное. Ксюша всегда меня ругала, что я много работаю, а я таким образом отдыхаю. Мне нравится. Я вот поставил цель, и если ее не выполню, мне некомфортно. Плохо это или хорошо – не знаю. Мне хорошо так в жизни, я не знаю, как правильно.

– Это какая-то такая философия "достигаторства"?

– Да, достигатор – это я! Мне очень важен результат. Я прямо кайфую от результата. Мне не столько важен путь. Я не самурай, мне очень важен результат!

– А это не утомляет – фокусироваться только на результате? Ведь порой результата может не быть, или он может быть не такой, как ты себе нарисовал.

– Ты ставишь результат, которого реально можешь достичь. Я не ставлю себе "Оскар" за результат, потому что понимаю, что до него еще лет 40 работать.

– Ты сказал, что Ксюша ругает за то, что много работаешь. Я, очевидно, понимаю, что это связано с животными. Большая занятость. Ну и, конечно, другие виды деятельности. Как ты отдыхаешь вообще?

– Я не отдыхаю, когда я отдыхаю. Понимаешь?

– Лечь на диван, смотреть телевизор...

– Нет, бывает такое. Нечасто, но бывает. Тем более что сейчас мне Ксюша очень помогает: она взяла полностью управление клиникой на себя, и у нас сейчас очень большие изменения.

Но даже когда отдыхаю, я всегда думаю: если у меня висит какой-то долг в голове – мой долг, который я сам себе должен, что-то сделать – то я не особо отдыхаю.

Для многих, наверное, это неправильно. Я пытаюсь объяснить, что я привык так. Я с детства постоянно работал, мне это нравится. Мне нравится иметь мечту, цель, постоянно работать...

Конечно, я не буду валиться с ног, если уже прямо умираю, но я очень часто и поесть забываю. Знаешь, катио я строил котам, сам его строил два месяца. Забывал поесть! Но мне это так интересно было сделать для своих котов, чтобы они гуляли у меня на улице без риска для здоровья.

Первый брак и уроки из него

– У тебя был первый брак, где была измена с твоей стороны, другие перипетии, как ты рассказывал. И ты тогда говорил, что тебе не хватало взрослости в то время. Какие выводы из этого опыта ты вынес для себя?

– Знаешь, я был такой прямо мальчик-мальчик, очень романтичный в свои 22-24 года. Возможно, я себя так оправдываю, но меня что-то поломало: определенные моменты в жизни, определенное отношение ко мне поломало и немножко изменило эти вещи.

Мне кажется, главное – проговаривать, быть внимательным и к себе, и к партнеру. Поэтому прямо конкретно, что мне дал этот брак, не знаю. Опыт, просто опыт. Прямо такого, чтобы я из него вынес что-то такое, что помогло бы мне в дальнейшей жизни, то нет.

Знаешь, что мне, наверное, дал этот брак? Всегда выбирать себя. Потому что тяжело было и родителям сказать. У меня родители прожили очень долго вместе, и нас так воспитывали, что брак – это на всю жизнь. Ну и прежде всего – решиться на этот развод, потому что мне было некомфортно.

– А какие отношения вы сохранили с бывшей женой?

– Никакие, мы не общаемся.

– Разошлись на негативной ноте?

– Да, разошлись на негативной. Во-первых, я ее абсолютно понимаю. Ясно, ее бросили, потому что это я от нее ушел. И неважно, какие там были причины. И были моменты по разделу имущества, которое у меня забрали... Ну, это все такое: забыли, закрыли.

Наверное, я ее обидел поступком, и она не захотела общаться, хотя мы, возможно, пару раз за все это время переписывались. Если я ее встречу на улице, я буду рад ее видеть, обниму. То есть я зла не держу и надеюсь, что она так же.

– Как ты оцениваешь, как ты изменился за эти пять лет?

– Совершенно другой человек! Со своими "приколами", которые остаются, но у меня произошла переоценка вообще всего: жизни, одежды, отношений, какие-то ценности другими стали. Все изменилось. Я не знаю, что на это повлияло: война или развод, а потом свадьба, а возможно и все вместе. Плюс другие люди начали меня окружать – очень классные.

Наверное, и моя деятельность сыграла роль в этом, потому что ты делаешь доброе дело и получаешь столько позитива от людей! Это так вдохновляет! Помимо того, что ты видишь результат этого дела, которое сейчас сверхважно, ты вдохновляешься этим, когда видишь котенка, который умирает, а через несколько месяцев или лет видишь, что он здоров и в семье на подушках, хотя стопроцентно он бы умер. Это очень вдохновляет!

Очень классно, что меня начали окружать люди, для которых это важно. Это эмпатичные, добрые люди, которые готовы помогать, делать добро, делать мир добрее.

Алексей Суровцев (фото: РБК-Украина)

Работа "Бородатой котомамули", расходы и заработки

– Сколько в среднем стоит один день работы твоего приюта и клиники?

– Самое дорогое, что вообще есть в этой деятельности – это лечение. И все зависит от того, сколько у меня больных, насколько они больны, чем именно болеют и так далее. Потому что есть коты, у которых счет за спасение – как бы это ужасно ни звучало – идет на сотни тысяч гривен.

Но мы не можем выбирать, кого мы спасаем, а кого – нет. Если кот к нам попал, то мы его в любом случае спасаем. И бывает такое, что счет за спасение – 150-200 тысяч гривен.

Сейчас у меня на лечении, например, 22 животных. Если бы они лечились в другой клинике, то только за стационар я платил бы где-то 50 тысяч гривен в сутки! Благодаря тому, что они лечатся в моей клинике, это в разы дешевле.

Но еще есть животные, которые лечатся в других клиниках – там, где нужны сложные операции или для больных раком, где нужны какие-то узкопрофильные специалисты. И там, конечно, ценник уже соответствующий.

Вообще, если посчитать расходы, оборот денег и так далее, то это до миллиона в месяц. Где-то бывает 500 тысяч, иногда – миллион, миллион двести. В среднем где-то, наверное, 800-900 тысяч гривен в месяц.

Я помню тот момент, когда колебался, закрывать ли мне вообще всю эту историю.

– А что это был за момент?

– Ну, когда я понимал, что мне же нужно из чего-то жить. Я же не могу тратить донаты на себя! А для того чтобы жить, мне нужно еще и работать. Актерство начало возвращаться, и мне нужно было расширять команду и как-то сделать так, чтобы моя работа была связана с этой деятельностью, чтобы эту деятельность не закрывать. Так и возникла идея создать клинику и зоомагазин.

Мы увеличили свои возможности по лечению: если раньше я мог одновременно лечить пять животных максимум финансово, то сейчас у меня 22 животных на лечении.

Плюс это очень удобно: коты не испытывают стресса, потому что их отнесли в соседнее помещение, никуда ехать не нужно. Постоянно пытаемся развиваться и так далее. Поэтому это бизнес, который помогает благотворительному учреждению.

– Ты покрываешь какой-то процент расходов из своего кармана?

– Да. Не всегда, но бывает такое. Например, в прошлом месяце у меня каждый день было минус 20 тысяч гривен. То есть мы тратим, грубо говоря, в среднем 30 тысяч гривен в сутки, а собираем 10. Где-то нужно их брать! У меня есть и резервный фонд, и свои сбережения. Я никогда не считаю, сколько сюда трачу. Если у меня есть деньги, мы это делаем, покупаем.

– Насколько активно сегодня берут животных у вас?

– Да не берут вообще! Возьмите животное! На самом деле за прошлый месяц три животных мы пристроили. Но это мало. Люди не уверены в завтрашнем дне, не готовы брать ответственность.

И это очень хорошо, что они это понимают, нежели так, как сейчас в Буче ситуация, что взяли и выбросили кошку, которая семь лет у них прожила! Это же ответственность, и очень хорошо, что люди это понимают. Не готовы – лучше не берите, потому что мы не для того спасаем, чтобы после вас потом снова спасать!

Поэтому я абсолютно понимаю людей, но это очень плохо, потому что мы не можем принимать новых подопечных, а их очень много.

– Как реагируют твои коллеги по цеху, в частности другие звезды, на твою такую деятельность? Я думаю, что обращаешься к ним за распространением какой-то информации. Какие получаешь ответы?

– Если брать 2022-2023 годы, у меня тут очередь стояла из желающих мне помочь и рассказать. Потому что, наверное, каждый хотел быть причастным к какому-то доброму делу.

Сейчас, честно говоря, единицы могут сделать информационный шеринг, и только после того, как я попрошу. Например, когда я начал строить котопарк – это большой реабилитационный центр, который сейчас строю – я объявил на свой день рождения и разослал всем, кого знаю из публичных и известных людей, сообщение: не распространить сбор (никаких денег!), а просто поделиться этим постом о том, что мы начали строительство, чтобы об этом знали.

Откликнулось человек 20-25. В этом году, когда год уже прошел и мы многое построили (в этом году мы его достроим), я точно так же попросил – откликнулось человек 10.

– Кто тебе помогает в этом вопросе?

– Ну, например, Женя Кот. Мои коллеги по сериалу "Код". Многие не ответили. Многие ответили, что сделают, и не сделали. Прямо близкие мне люди. Я не хочу называть фамилии. Очень странно и неприятно. Пусть это будет на их совести.

– Обратись к нашим читателям и зрителям со своим месседжем. Что ты хотел бы сказать людям?

– Вся наша деятельность сейчас направлена на то, чтобы сделать этот мир немного добрее. Пусть это очень громко звучит, но хочется пожелать и попросить, чтобы все были добрее друг к другу и внимательнее вообще к этой планете.

Потому что очень странно: мы воюем, мы загрязняем атмосферу, все горит, уничтожаются леса, загрязняются моря и так далее. Но планета у нас одна! И это очень ужасно. А если взять, сколько животных от этого страдает, сколько их бросают…

Самое главное, о чем я хотел бы попросить – начните с малого. Будьте ответственны за тех, кто живет рядом с вами – за своих близких и за своих животных. Это единственное, что вы можете сделать, даже не особо напрягаясь. А уже потом глобально, если кто-то хочет улучшить этот мир – возьмите хотя бы одно животное себе домой. Я думаю, это могло бы спасти многое в нашей стране.

– Если бы 100 семей взяли по одному котику...

– Представь, приют был бы пуст! Но, к сожалению, этого не произойдет. Но будем надеяться, да?