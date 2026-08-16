Улюблені курорти сестер Хадід, Ліли Мосс та інших: де відпочивають популярні моделі цього літа

Літо для відомих моделей - це не лише зйомки та модні кампанії, а й час для відпочинку у мальовничих куточках світу. Цього сезону зірки подіумів обирають яхти, пляжі, мальовничі острови та курорти Середземномор'я.

Wave RBC.UA розповідає, де проводять літні канікули Белла та Джіджі Хадід, Ліла Мосс та Амелія Грей.

Джіджі та Белла Хадід - Кайманові острови

Сімейний відпочинок цього літа влаштувала родина Хадід. Джіджі поділилася в Instagram серією фотографій із сонячної відпустки, яку провела разом із рідними на Кайманових островах.

На кадрах 31-річна модель позує разом із молодшою сестрою Беллою. Джіджі обрала червоно-білу сукню з заниженою талією та гладко зачесаною косою, тоді як Белла постала у вільній лляній сорочці та з двома недбалими кісками.

Втім, відпочинок був не лише про пляж. Родина вечеряла, каталася на яхті та зустрічала заходи сонця. На одному з фото брат моделей Анвар Хадід позує на тлі рожевого вечірнього неба, а на іншому Джіджі проводить час із донькою Хай.

Джіджі Хадід з родиною (фото: instagram.com/gigihadid)

Ліла Мосс - Ібіца та Форментера

Донька Кейт Мосс насолоджувалися відпочинком на розкішній яхті та проводила час на пляжах разом з мамою та друзями. Ліла ділилася фотографіями з поїздки у соцмережах, демонструючи літні образи та атмосферу середземноморської відпустки.

Окрім пляжного відпочинку, вона також була помічена на святкових заходах в одному з найвідоміших закладів Ібіци - готелі Pikes, який уже багато років залишається знаковим місцем острова.

Ліла Мосс на відпочинку (фото: instagram.com/lilamoss)

Амелія Грей - Монте-Карло та Сен-Тропе

Американська модель цього літа поєднала роботу та відпочинок у Франції. Після завершення Паризького тижня моди вона спочатку вирушила до Монте-Карло, де взяла участь у зйомках рекламної кампанії Gucci.

Після робочої поїздки модель попрямувала до Сен-Тропе, щоб відпочити на французькому узбережжі. У своєму Instagram, де на неї підписані понад 1,8 мільйона людей, Амелія показувала мальовничі вулички курортного міста та страви, якими насолоджувалася під час відпочинку.