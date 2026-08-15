Від "Гаррі Поттера" до "Ціни правди": 16 улюблених фільмів акторів "Крашанки 2.0"

На тлі виходу офіційного трейлера продовження сімейної пригодницької комедії “Крашанка 2.0. Квантовий парадокс” актори стрічки розповіли Wave RBC.UA про фільми, які вплинули на їхній погляд на кіно.

Володимир Гладкий – виконавець ролі дяді Ярика, сина Івана Андрійовича (Стас Боклан)

Володимир Гладкий під час зйомок фільму (фото: Артем Галинський)

"Сімʼянин", 2000. Реж. Бретт Ретнер

Тепла історія про вибір між тим, що маєш, і тим, що міг би отримати. Фільм нагадує, що найважливіше у житті – не на екрані, а поруч із нами.

"Один вдома", 1990. Реж. Кріс Коламбус

Вже класика про дитячу винахідливість, сміливість і здатність знайти вихід навіть із найнеочікуваніших ситуацій.

"Клаус", 2019. Реж. Серджо Паблос

Історія про те, як один добрий малий вчинок може змінити цілий світ. Казка про людяність і вагомість щирих емоцій.

"Мої думки тихі", 2019. Реж. Антоніо Лукіч

Українське кіно про пошуки себе, складні сімейні зв’язки та дуже прості, але важливі спогади.

"Люксембург, Люксембург", 2022. Реж. Антоніо Лукіч

Трагікомедія про братів, родину і спробу розібратися у власному минулому.

"А ще – "Крашанка", перша частина. Я її купу разів передивився, коли настрій поганий був. Багато українського контенту зʼявилося, і я цьому дуже-дуже радий", - додає Володимир Гладкий.

Артур Логай - актор і герой “Крашанки”, зять Івана Андрійовича

Артур Логай на зйомках (фото: Марія Гук)

"Форрест Гамп", 1994. Реж. Роберт Земекіс

Одна з найвідоміших драм в історії кіно про звичайну людину, яка завдяки щирості, наполегливості та доброті проходить крізь найважливіші події американської історії.

"Хрещений батько", 1972. Реж. Френсіс Форд Коппола

Культова кримінальна сага про родину, владу, честь і складний вибір між особистими цінностями та сімейною відповідальністю.

"Початок", 2010. Реж. Крістофер Нолан

Науково-фантастичний трилер, який стирає межу між сном і реальністю та змушує глядача до останньої хвилини сумніватися у власному сприйнятті подій.

"Престиж", 2006. Реж. Крістофер Нолан

Історія про двох ілюзіоністів, чиє професійне суперництво переростає в небезпечну одержимість. Фільм тримає інтригу до фіналу й досі вважається одним із найкращих психологічних трилерів.

"Гаррі Поттер", (серія фільмів, 2001–2011)

Екранізація культових романів Джоан Ролінґ про юного чарівника, дружбу, дорослішання та боротьбу добра зі злом.

Михайло Пулянський – актор, виконавець ролі Мишка (онука Івана Андрійовича)

Михайло Пулянський (фото: instagram.com/mikhailo_pulianskyi)

"Інтерстеллар", 2014. Реж. Крістофер Нолан

Історія про космос та час,, яка змушує замислитися над тим, наскільки далеко може зайти людина заради тих, кого любить.

"Вовк з Волл-стріт", 2013. Реж. Мартін Скорсезе

Фільм, який показує, наскільки яскравою і небезпечною може бути гонитва за мрією.

"Джокер", 2019. Реж. Тодд Філліпс

Одна з найбільш обговорюваних акторських трансформацій Гоакіна Фенікса останніх років.

"Бійцівський клуб", 1999. Реж. Девід Фінчер

Провокаційна історія про пошук себе, внутрішній конфлікт і спробу втекти від нав’язаних правил.

"Ціна правди", 2019. Реж. Аґнєшка Голланд

Сильна історія про журналістику, сміливість і боротьбу за правду, заснована на реальних подіях.

"Божевільні!, 2023. Реж. Денис Тарасов

Складна оповідь про опір тоталітарній машині і справжню ціну цього опору.

"Авжеж, “Крашанка" – один з моїх перших великих проєктів, який залишив багато спогадів”, – каже Михайло.