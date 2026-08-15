От "Гарри Поттера" до "Цены правды": 16 любимых фильмов актеров "Крашанки 2.0"

В этой подборке вы точно найдете интересные варианты для собственных киновечеров
На фоне выхода официального трейлера продолжения семейной приключенческой комедии "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" актеры ленты рассказали Wave RBC.UA о фильмах, повлиявших на их взгляд на кино.
Владимир Гладкий во время съемок фильма (фото: Артем Галинский)
"Семьянин", 2000. Реж. Бретт Ретнер
Теплая история о выборе между тем, что имеешь, и тем, что могла бы получить. Фильм напоминает, что самое важное в жизни – не на экране, а рядом с нами.
"Один дома", 1990. Реж. Крис Коламбус
Уже классика о детской изобретательности, смелости и способности найти выход даже из самых неожиданных ситуаций.
"Клаус", 2019. Реж. Серджо Паблос
История о том, как один добрый малый поступок может изменить весь мир. Сказка о человечности и значимости искренних эмоций.
"Мои мысли тихие", 2019. Реж. Антонио Лукич
Украинское кино о поисках себя, сложных семейных связях и очень простых, но важных воспоминаниях.
"Люксембург, Люксембург", 2022. Реж. Антонио Лукич
Трагикомедия о братьях, семье и попытке разобраться в собственном прошлом.
"А еще - "Крашанка", первая часть. Я ее кучу раз пересмотрел, когда настроение плохое было. Много украинского контента появилось, и я этому очень-очень рад", - добавляет Владимир Гладкий.
Артур Логай на съемках (фото: Мария Гук)
"Форрест Гамп", 1994. Реж. Роберт Земекис
Одна из самых известных драм в истории кино об обычном человеке, благодаря искренности, настойчивости и доброте проходит сквозь важнейшие события американской истории.
"Крестный отец", 1972. Реж. Фрэнсис Форд Коппола
Культовая криминальная сага о семье, власти, чести и сложном выборе между личными ценностями и семейной ответственностью.
"Начало", 2010. Реж. Кристофер Нолан
Научно-фантастический триллер, стирающий границу между сном и реальностью и заставляющий зрителя до последней минуты сомневаться в собственном восприятии событий.
"Престиж", 2006. Реж. Кристофер Нолан
История о двух иллюзионистах, чье профессиональное соперничество перерастает в опасную одержимость. Фильм держит интригу в финале и до сих пор считается одним из лучших психологических триллеров.
"Гарри Поттер", (серия фильмов, 2001–2011)
Экранизация культовых романов Джоан Ролинг о юном волшебнике, дружбе, взрослении и борьбе добра со злом.
Михаил Пулянский (фото: instagram.com/mikhailo_pulianskyi)
"Интерстеллар", 2014. Реж. Кристофер Нолан
История о космосе и времени, заставляющем задуматься над тем, насколько далеко может зайти человек ради тех, кого любит.
"Волк с Уолл-стрит", 2013. Реж. Мартин Скорсезе
Фильм, показывающий, насколько яркой и опасной может быть погоня за мечтой.
"Джокер", 2019. Реж. Тодд Филлипс
Одна из самых обсуждаемых актерских трансформаций Гоакина Феникса последних лет.
"Бойцовский клуб", 1999. Реж. Дэвид Финчер
Провокационная история о поиске себя, внутреннем конфликте и попытке уйти от навязанных правил.
"Цена правды", 2019. Реж. Агнешка Голланд
Сильная история о журналистике, смелости и борьбе за правду основана на реальных событиях.
"Безумцы!, 2023. Реж. Денис Тарасов
Сложный рассказ о сопротивлении тоталитарной машине и подлинной цене этого сопротивления.
"Конечно, Крашанка - один из моих первых крупных проектов, который оставил много воспоминаний", - говорит Михаил.