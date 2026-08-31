"Титаник" исчезает на дне океана: что происходит с обломками легендарного лайнера

Затонувший более столетия назад "Титаник" постепенно исчезает на дне Северной Атлантики. Обломки легендарного лайнера лежат на глубине около 3800 метров, где на них постоянно влияют соленая вода, морские течения, высокое давление и разрушающие металл микроорганизмы.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт Bild .

Что больше всего разрушает лайнер

Одной из главных причин разрушения судна считают бактерии, потребляющие железо. Они способствуют образованию характерных ржавых наростов - так называемых "ржавых сталактитов", из-за которых стальные конструкции постепенно теряют прочность.

За годы наблюдений исследователи зафиксировали многочисленны конфигурации. От лайнера уже отломились отдельные части перил и других конструкций, обрушились некоторые участки палуб, а знакомые по фотографиям элементы судна все труднее распознать. Особенно заметно разрушается носовая часть.

В 2022 году компания OceanGate Expeditions провела экспедицию, во время которой обломки "Титаника" были сняты в формате 8K. Сверхвысокое разрешение позволило рассмотреть детали корпуса, которые раньше было сложно увидеть на подводных видеозаписях.

"Титаник" (фото: OceanGate)

Когда "Титаник" может полностью разрушиться

Исследователи отмечают, что точный срок полного разрушения лайнера предусмотреть невозможно. В то же время существуют предположения, что в ближайшие десятилетия значительная часть конструкций может исчезнуть, оставив после себя преимущественно фрагменты металла и слой коррозии.

Именно поэтому современные экспедиции уделяют все большее внимание не только исследованию обломков, но и их цифровой фиксации. Ученые создают подробные фотографии и трехмерные модели судна, позволяющие изучать его конструкцию в виртуальном пространстве.

Цифровая модель особенно важна, учитывая, что физические остатки лайнера продолжают меняться. Она позволяет сохранить максимально точное представление о "Титанике" в его нынешнем состоянии даже после того, как отдельные части окончательно разрушатся.

"Титаник" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Когда затонул лайнер

"Титаник" построила британская компания Harland&Wolff в Белфасте. На момент завершения строительства он был одним из самых больших и известных пассажирских лайнеров мира.

В ночь на 15 апреля 1912 года во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк судно столкнулось с айсбергом и затонуло. Погибли более 1500 человек.

Обломки лайнера обнаружили в 1985 году на дне Северной Атлантики. С тех пор их не раз исследовали с помощью подводных аппаратов. Каждая новая экспедиция помогает не только узнать больше о легендарном судне, но и зафиксировать его состояние до того, как океан окончательно изменит его вид.