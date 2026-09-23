Руферы встретили рассвет на "Доме со шпилем" в Харькове: как это было

В центре Харькова руферы забрались на один из самых известных символов города - "Дом со шпилем". Один из мальчиков снял вид с верхушки постройки и показал, как выглядит город с высоты.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Zirkahentay .

Как рассказал один из руферов в соцсетях, сначала они просто прогуливались по Харькову, но впоследствии решили отправиться на здание. Вместе с друзьями они добрались до двора, а после поиска более безопасного маршрута оказались на крыше.

После этого компания решила переждать ночь, чтобы встретить рассвет с высоты. По словам парня, отдых оказался не слишком комфортным: утром они проснулись среди голубиных гнезд.

Руферы забрались на "Дом со шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)

Когда стало светать, один из участников попытался подняться на звезду, установленную на верхушке здания, однако не завершил подъем. Тогда его товарищ решил попробовать сам. Он взял селфи-палку и поднялся на конструкцию.

"Подъем был тяжелым, но из-за адреналина я почти ничего не чувствовал", - рассказал руфер.

С вершины он снял утреннюю панораму Харькова. В то же время подобные подъемы на крыши и высотные конструкции опасны и не предназначены для посещения.

Руферы забрались на "Дом со шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)