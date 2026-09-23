Руфери зустріли світанок на "Будинку зі шпилем" у Харкові: як це було

У центрі Харкова руфери забралися на один із найвідоміших символів міста - "Будинок зі шпилем". Один із хлопців зняв краєвид із верхівки споруди та показав, як виглядає місто з висоти.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Zirkahentay .

Як розповів один із руферів у соцмережах, спочатку вони просто прогулювалися Харковом, але згодом вирішили вирушити до будівлі. Разом із друзями вони дісталися до подвір'я, а після пошуку безпечнішого маршруту опинилися на даху.

Після цього компанія вирішила перечекати ніч, щоб зустріти світанок із висоти. За словами хлопця, відпочинок виявився не надто комфортним: вранці вони прокинулися серед голубиних гнізд.

Руфери забралися на "Будинок зі шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)

Коли почало світати, один із учасників спробував піднятися на зірку, встановлену на верхівці будівлі, однак не завершив підйом. Тоді його товариш вирішив спробувати сам. Він узяв селфі-палицю та піднявся на конструкцію.

"Підйом був важким, але через адреналін я майже нічого не відчував", - розповів руфер.

З вершини він зняв ранкову панораму Харкова. Водночас подібні підйоми на дахи та висотні конструкції є небезпечними й не призначені для відвідування.

Руфери забралися на "Будинок зі шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)