Руфери зустріли світанок на "Будинку зі шпилем" у Харкові: як це було
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Подорожі

Руфери зустріли світанок на "Будинку зі шпилем" у Харкові: як це було

Вони провели ніч на даху харківського "Будинку зі шпилем", а вранці один із них піднявся на зірку та зняв панораму міста

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Руфери забралися на "Будинок зі шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)
Дата: 23 вересня 2026

У центрі Харкова руфери забралися на один із найвідоміших символів міста - "Будинок зі шпилем". Один із хлопців зняв краєвид із верхівки споруди та показав, як виглядає місто з висоти.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Zirkahentay.

Як розповів один із руферів у соцмережах, спочатку вони просто прогулювалися Харковом, але згодом вирішили вирушити до будівлі. Разом із друзями вони дісталися до подвір'я, а після пошуку безпечнішого маршруту опинилися на даху.

Після цього компанія вирішила перечекати ніч, щоб зустріти світанок із висоти. За словами хлопця, відпочинок виявився не надто комфортним: вранці вони прокинулися серед голубиних гнізд.

Руфери зустріли світанок на &quot;Будинку зі шпилем&quot; у Харкові: як це булоРуфери забралися на "Будинок зі шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)

Коли почало світати, один із учасників спробував піднятися на зірку, встановлену на верхівці будівлі, однак не завершив підйом. Тоді його товариш вирішив спробувати сам. Він узяв селфі-палицю та піднявся на конструкцію.

"Підйом був важким, але через адреналін я майже нічого не відчував", - розповів руфер.

З вершини він зняв ранкову панораму Харкова. Водночас подібні підйоми на дахи та висотні конструкції є небезпечними й не призначені для відвідування.

Руфери зустріли світанок на &quot;Будинку зі шпилем&quot; у Харкові: як це булоРуфери зустріли світанок на &quot;Будинку зі шпилем&quot; у Харкові: як це булоРуфери забралися на "Будинок зі шпилем" (фото: instagram.com/zirkahentay)

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