Осенние каникулы: куда поехать с детьми на неделю, чтобы действительно отдохнуть

Если хочется использовать эту неделю не просто для поездки, а для полноценной перезагрузки, самое время планировать и бронировать отдых. Читайте советы Наталии Якименко, директорки туристического агентства "Полечу, куда хочу!", в колонке для Wave RBC.UA.

В нынешней реальности школьные каникулы для многих украинских мам — это уже не просто возможность показать ребенку новую страну или устроить семейное приключение. Это желание хотя бы на неделю вывезти детей из постоянного стресса, тревог и обстрелов в более безопасную среду, переключиться, выспаться, побыть вместе и набраться сил перед возвращением к учебе.

Але есть важный момент: когда речь идет именно об одной неделе, я бы не советовала выбирать направление только по принципу "где сейчас тепло". Важно учитывать дорогу, пересадки, трансферы и время, которое семья фактически проведет на отдыхе.

Вот направления, которые турагенты "Полечу, куда хочу!" советуют для осенних каникул в первую очередь.

Египет - самый простой вариант для теплого моря

Если главная цель — солнце, море и минимум сложной логистики, я бы начинала именно с Египта.

В октябре здесь отличное время для пляжного отдыха: тепло, море комфортное, а выбор отелей огромен. Можно найти как семейные комплексы с детскими клубами, горками и анимацией, так и более спокойные варианты.

Для недельной поездки это одно из самых удобных направлений: не нужно тратить значительную часть отпуска на дорогу, а ребенок получает главное — море, солнце, бассейн и смену обстановки.

Отдых с ребенком на море (фото: Getty Images)

Особенно я бы советовала смотреть не только на привычные Шарм-эль-Шейх и Хургаду, но и на Марса-Алам — если хочется отдыха без большого количества людей и особенно соседей, но с красивым подводным миром.

Тенерифе - если хочется не только пляжа

Тенерифе — хороший выбор для семьи, которая не планирует всю неделю провести у бассейна или океана.

Здесь можно совместить океан, прогулки, природу и экскурсии. Детям интересно, родителям тоже есть чем заняться. Плюс в октябре на острове еще комфортная погода для отдыха на природе.

Я бы особенно советовала Тенерифе тем семьям, для которых слово "каникулы" означает не только "лежать на пляже", но и увидеть что-то новое, много гулять и наполнить неделю впечатлениями.

Кабо-Верде - когда хочется сбежать подальше от осени

Кабо-Верде — вариант для тех, кто хочет буквально переключиться с украинской осени на лето.

Океан, пляжи, солнце, отели с хорошей территорией и формат отдыха, в котором можно наконец никуда не спешить. Для детей это прежде всего море и пространство, для родителей — возможность выдохнуть.

Это хороший вариант именно для перезагрузки: минимум городской суеты, максимум океана и отдыха.

Турция - недооцененный вариант для осенних каникул

О Турции мы привыкли думать как о летнем направлении, но конец октября — начало ноября может приятно удивить.

Я сама однажды поехала с семьей на школьные каникулы в Сиде, и это был один из лучших наших отдыхов в Турции. Людей уже мало, днем очень приятная погода, море еще теплое, а вечером появляется та самая свежая прохлада, которая идеально подходит для прогулок.

Для семейного отдыха это очень комфортный формат: не нужно прятаться от жары, стоять в очередях или делить пляж с тысячами туристов. А если повезет с погодой, можно получить и море, и солнце, и спокойный отдых.

Поэтому Турцию я бы точно не вычеркивала из списка.

Кипр - для моря, прогулок и мягкой осени

Кипр подойдет тем, кто хочет совместить отдых у моря с активными прогулками и экскурсиями.

Осенью здесь уже нет летней жары, поэтому комфортно гулять, ездить по острову, знакомиться с городами и природой. Для детей это хороший вариант, если родители не хотят проводить всю неделю исключительно у бассейна.

Можно взять автомобиль и за неделю увидеть совершенно разные уголки острова, а вечером возвращаться в комфортный отель.

Правда, в конце октября море уже может быть прохладнее, чем в разгар сезона, поэтому Кипр я бы выбирала прежде всего ради мягкой погоды, природы, прогулок и атмосферы, а не как гарантированно пляжное направление.

Азия - прекрасно, но не на семь дней

Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Бали — направления, которые я очень люблю. Но если у вас есть всего одна неделя на отпуск, здесь стоит хорошо подумать.

Долгий перелет и более сложная логистика означают, что часть драгоценного времени уйдет на дорогу. Для маленьких детей это может быть дополнительным испытанием.

Отдых с детьми (фото: Getty Images)

Поэтому Азию я бы советовала, если есть возможность взять хотя бы немного больше дней на отдых (от 10, а лучше все 14). Или если старшие дети могут первую неделю учебы провести онлайн из другой страны.

Тогда это уже совсем другая история — и далекое путешествие имеет смысл.

Карибы - для тех, кто готов к долгой дороге

Карибские острова осенью — это, конечно, мечта. Теплое море, тропики, невероятные пляжи.

Но здесь работает то же правило, что и с Азией: для семи дней я бы хорошо взвесила время на дорогу.

Если семья может позволить себе более длительный отпуск — отличный вариант. Если же есть только неделя, я бы сначала рассматривала направления, где максимум времени можно провести именно на отдыхе.

Круиз - мой фаворит для семейного формата

А вот круиз я бы назвала одним из самых интересных вариантов именно для каникул.

Почему? Потому что ребенку не нужно скучать во время переездов. Отель фактически едет вместе с вами.

Днем — новый город или страна, вечером — развлечения на борту, бассейны, детские клубы, шоу и рестораны. Родители получают возможность отдохнуть, а дети — постоянно что-то исследовать.

И главное — не нужно паковать чемоданы каждое утро и переезжать из отеля в отель.

Для семьи с детьми это огромный плюс.

Что бы я выбирала?

Если у вас ровно одна неделя и хочется максимально простого отдыха — я бы смотрела Египет, Тенерифе или Кабо-Верде.

Если хочется путешествия с большим количеством впечатлений и дети нормально переносят активный формат — круиз.

Если можете позволить себе более длительный отпуск — тогда смело рассматривала бы Азию или Карибы. Сама в прошлом году немного продлила детям осенние каникулы и поехала с ними на остров Фукуок во Вьетнаме. Дети до сих пор под впечатлением от той поездки!

И еще один мой совет родителям: не пытайтесь вместить в семейные каникулы максимум активностей. После того, через что украинские дети проходят каждый день, иногда лучшая программа — это проснуться без сирены и даже будильника, спокойно позавтракать, пойти к морю и никуда не спешить.

Каникулы должны быть не еще одним марафоном, а паузой.

Неделя, после которой ребенок возвращается в школу отдохнувшим, выспавшимся и с новыми впечатлениями, — это уже очень хорошая инвестиция в следующий учебный период.