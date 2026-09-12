Осінні канікули: куди поїхати з дітьми на тиждень, щоб справді відпочити
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Осінні канікули: куди поїхати з дітьми на тиждень, щоб справді відпочити

Осінні канікули цього року триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада - чому б не скористатися ними правильно

Автор: Наталія Якименко
Фото: Відпочинок з дитиною (фото: Getty Images)
Дата: 12 вересня 2026

Якщо хочеться використати цей тиждень не просто для поїздки, а для повноцінного перезавантаження, саме час планувати та бронювати відпочинок. Читайте поради від Наталії Якименко, директорки туристичної агенції "Полечу, куди хочу!", в колонці для Wave RBC.UA.

У нинішній реальності шкільні канікули для багатьох українських мам - це вже не просто можливість показати дитині нову країну чи влаштувати сімейну пригоду. Це бажання хоча б на тиждень вивезти дітей із постійного стресу, тривог та обстрілів у безпечніше середовище, переключитися, виспатися, побути разом і набратися сил перед поверненням до навчання.

Але є важливий момент: коли мова йде саме про один тиждень, я б не радила обирати напрямок лише за принципом "де зараз тепло". Важливо врахувати дорогу, пересадки, трансфери та час, який сім’я фактично проведе у відпочинку.

Ось напрямки, які турагенти “Полечу, куди хочу!” радять для осінніх канікул в першу чергу.

Єгипет - найпростіший варіант для теплого моря

Якщо головна мета - сонце, море і мінімум складної логістики, я б починала саме з Єгипту.

У жовтні тут чудовий час для пляжного відпочинку: тепло, море комфортне, а вибір готелів величезний. Можна знайти як сімейні комплекси з дитячими клубами, гірками та анімацією, так і спокійніші варіанти.

Для тижневої поїздки це один із найзручніших напрямків: не потрібно витрачати значну частину відпустки на дорогу, а дитина отримує головне - море, сонце, басейн і зміну обстановки.

Осінні канікули: куди поїхати з дітьми на тиждень, щоб справді відпочитиВідпочинок з дитиною на морі (фото: Getty Images)

Особливо я б радила дивитися не лише на звичні Шарм-ель-Шейх та Хургаду, а й на Марса-Алам - якщо хочеться відпочинку без великої кількості людей і особливо сусідів, але з красивим підводним світом.

Тенеріфе - якщо хочеться не лише пляжу

Тенеріфе - хороший вибір для сім’ї, яка не планує весь тиждень провести біля басейну чи океану.

Тут можна поєднати океан, прогулянки, природу та екскурсії. Дітям цікаво, батькам теж є чим зайнятися. Плюс у жовтні на острові ще комфортна погода для відпочинку на природі.

Я б особливо радила Тенеріфе тим сім’ям, для яких слово "канікули" означає не тільки "лежати на пляжі", а й побачити щось нове, багато гуляти та наповнити тиждень враженнями.

Кабо-Верде - коли хочеться втекти подалі від осені

Кабо-Верде - варіант для тих, хто хоче буквально перемкнутися з української осені на літо.

Океан, пляжі, сонце, готелі з хорошою територією та формат відпочинку, де можна нарешті нікуди не поспішати. Для дітей це насамперед море й простір, для батьків - можливість видихнути.

Це хороший варіант саме для перезавантаження: мінімум міської метушні, максимум океану та відпочинку.

Туреччина - недооцінений варіант для осінніх канікул

Про Туреччину ми звикли думати як про літній напрямок, але кінець жовтня - початок листопада може приємно здивувати.

Я сама одного разу поїхала з родиною на шкільні канікули в Сіде, і це був один із найкращих наших відпочинків у Туреччині. Людей уже мало, вдень дуже приємна погода, море ще тепле, а ввечері з’являється та сама свіжа прохолода, яка ідеально підходить для прогулянок.

Для сімейного відпочинку це дуже комфортний формат: не потрібно ховатися від спеки, стояти в чергах чи ділити пляж із тисячами туристів. А якщо пощастить із погодою, можна отримати і море, і сонце, і спокійний відпочинок.

Тому Туреччину я б точно не викреслювала зі списку.

Кіпр - для моря, прогулянок і м’якої осені

Кіпр підійде тим, хто хоче поєднати відпочинок біля моря з активними прогулянками та екскурсіями.

Восени тут уже немає літньої спеки, тому комфортно гуляти, їздити островом, знайомитися з містами та природою. Для дітей це хороший варіант, якщо батьки не хочуть проводити весь тиждень виключно біля басейну.

Можна взяти автомобіль і за тиждень побачити зовсім різні куточки острова, а ввечері повертатися до комфортного готелю.

Щоправда, наприкінці жовтня море вже може бути прохолоднішим, ніж у розпал сезону, тому Кіпр я б обирала насамперед заради м’якої погоди, природи, прогулянок та атмосфери, а не як гарантований пляжний напрямок.

Азія - чудово, але не на сім днів

Таїланд, В’єтнам, Шрі-Ланка, Балі - напрямки, які я дуже люблю. Але якщо у вас є лише один тиждень на відпустку, тут варто добре подумати.

Довгий переліт і складніша логістика означають, що частина дорогоцінного часу піде на дорогу. Для маленьких дітей це може бути додатковим випробуванням.

Осінні канікули: куди поїхати з дітьми на тиждень, щоб справді відпочитиВідпочинок з дітьми (фото: Getty Images)

Тому Азію я б радила, якщо є можливість взяти хоча б трохи більше днів на відпочинок (від 10, а краще всі 14). Або якщо старші діти можуть перший тиждень навчання провести онлайн із іншої країни.

Тоді це вже зовсім інша історія - і далека подорож має сенс.

Кариби - для тих, хто готовий до довгої дороги

Карибські острови восени - це, звичайно, мрія. Тепле море, тропіки, неймовірні пляжі.

Але тут працює те саме правило, що й з Азією: для семи днів я б добре зважила час на дорогу.

Якщо сім’я може дозволити собі довшу відпустку - чудовий варіант. Якщо ж є лише тиждень, я б спершу розглядала напрямки, де максимум часу можна провести саме на відпочинку.

Круїз - мій фаворит для сімейного формату

А от круїз я б назвала одним із найцікавіших варіантів саме для канікул.

Чому? Тому що дитині не потрібно нудьгувати під час переїздів. Готель фактично їде разом із вами.

Вдень - нове місто чи країна, ввечері - розваги на борту, басейни, дитячі клуби, шоу та ресторани. Батьки отримують можливість відпочити, а діти - постійно щось досліджувати.

І головне - не потрібно пакувати валізи щоранку і переїжджати з готелю в готель.

Для сім’ї з дітьми це величезний плюс.

Що б я обирала?

Якщо у вас рівно один тиждень і хочеться максимально простого відпочинку - я б дивилася Єгипет, Тенеріфе або Кабо-Верде.

Якщо хочеться подорожі з великою кількістю вражень і діти нормально переносять активний формат - круїз.

Якщо можете дозволити собі довшу відпустку - тоді сміливо розглядала б Азію або Кариби. Сама минулого року трошки продовжила дітям осінні канікули і поїхала з ними на острів Фукуок у В’єтнамі. Діти досі під враженням від тієї поїздки!

І ще одна моя порада батькам: не намагайтеся втиснути у сімейні канікули максимум активностей. Після того, через що українські діти проходять щодня, іноді найкраща програма - це прокинутися без сирени і навіть будильника, спокійно поснідати, піти до моря і нікуди не поспішати.

Канікули мають бути не ще одним марафоном, а паузою.

Тиждень, після якого дитина повертається до школи відпочилою, виспаною та з новими враженнями, - це вже дуже хороша інвестиція у наступний навчальний період.

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