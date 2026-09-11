Выставка “Тот день” переезжает из Киева из-за ситуации безопасности

12 и 13 сентября – последние дни работы интерактивной выставки "Тот день" в Киеве. Проект переезжает из столицы из-за ситуации безопасности.

Рекорд посещаемости

Работа выставки прекращается во время воздушной тревоги, посетители покидают пространство и проходят в укрытие. При таких обстоятельствах выставка работает только до двух часов в день.

В то же время накануне был поставлен рекорд посещаемости - в выходные, когда в Киеве не было воздушных тревог, "Тот день" посетили более 11 тыс. человек. Это превысило все предыдущие показатели команды Ukraine WOW.

"Эти два дня показали, каким мог бы быть "Тот день" без вынужденных перерывов: тысячи людей приходили бы сюда семьями, с детьми и друзьями. Работать во время воздушной тревоги мы не можем, чтобы не подвергать посетителей и нашу команду опасности. Мы перенесли часть интерактивов в укрытие возле ангара. рассмотреть локации в других городах Украины и разные форматы экспонирования. Надеемся скоро "Тот день" снова откроет свои двери", - говорят соучредители Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Ярослава Гресь и Юлия Соловей, соучредительницы ОО Ukraine WOW (фото предоставлено организаторами)

Что известно о выставке

Интерактивная выставка "Тот день" открылась в Киеве к 35-й годовщине Независимости Украины. Она предлагает посетителям буквально погрузиться в события 24 августа 1991 года и поразмышлять о будущем страны. Экспозиция состоит из трех тематических блоков - "Выбор", "Что нас определяет" и "Мрия" - и сочетает исторические артефакты с десятками современных интерактивных инсталляций.

Среди экспонатов флаг, который 24 августа 1991 года внесли в Верховную Раду, а также символы власти Президента Украины. Посетители могут поднять украинский флаг над куполом Верховной Рады, с помощью VR-очков оказаться в сессионном зале парламента и кабинете Президента, а также увидеть звездное небо над Киевом таким, каким оно было в день провозглашения Независимости.

В эти выходные последняя возможность посетить выставку в Киеве (фото предоставлено организаторами)

Интерактивная часть выставки позволяет также попробовать себя в качестве телеведущего или радиоведущего, записав свой выпуск новостей в теле- и радиостудии, спеть в караоке-вагоне, совершить виртуальный полет над Каневским водохранилищем и прогуляться по вишневому саду. Завершить путешествие можно, оставив собственную мечту о будущем Украины в символическом облаке грез.

Выставку "Тот день" создала общественная организация Ukraine WOW при поддержке Президента Украины в партнерстве с Министерством культуры Украины и АО "Укрзализныця".