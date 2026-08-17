Что поможет Украине восстановить туризм после войны: в UN Tourism назвали ключевые направления

Медицинский туризм и сильный цифровой сектор могут стать одними из конкурентных преимуществ Украины после войны. На перспективность этих направлений обратила внимание генеральный секретарь UN Tourism Шайха Аль-Нувайс во время первого за десятилетие визита руководителя организации в Украину.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве.

Что в Украине видят перспективным

Аль-Нувайс отметила, что у Украины есть значительный туристический потенциал.

"Украина имеет огромный потенциал. У нее есть все составляющие - от культуры, ландшафтов, гастрономии и многое другое", - сказала она.

Отдельно генеральный секретарь UN Tourism остановился на медицинском туризме, которым Украина была известна в мире еще до начала полномасштабного вторжения.

По ее оценке этот сегмент может быть среди направлений, способных восстановиться довольно быстро после завершения войны.

Еще одним ресурсом Украины является мощный сектор цифровых технологий, который может предложить туристическому рынку новые продукты и сервисы.

"Украина должна использовать свои сильные стороны, такие как, например, медицинский туризм, IT и digital технологии, и именно они дают возможность иметь сильные позиции для привлечения иностранных туристов в будущем. Объединение под одним зонтиком всех стейкхолдеров туристического процесса и государства может дать большой потенциал", - отметила Генеральный секретарь UN Tourism.

UN Tourism назвали перспективы после войны (фото предоставлено прессслужбой ДАРТ)

Каким был туристический рынок до войны

На перспективы отрасли указывают и довоенные характеристики.

По данным, приведенным во время брифинга, до полномасштабного вторжения в Украину посещали около 13 млн человек, а доля туризма составляла примерно 3-4% ВВП страны.

В UN Tourism считают эти цифры доказательством того, что у Украины есть база для возвращения на международный туристический рынок после войны.