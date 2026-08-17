Медичний туризм і digital можуть стати конкурентними перевагами України після війни

Медичний туризм та сильний цифровий сектор можуть стати одними з конкурентних переваг України після завершення війни. На перспективність цих напрямів звернула увагу генеральна секретарка UN Tourism Шайха Аль-Нувайс під час першого за десятиліття візиту очільниці організації до України.

Про це вона сказала під час брифінгу в Києві.

Що в Україні бачать перспективним

Аль-Нувайс наголосила, що Україна має значний туристичний потенціал.

"Україна має величезний потенціал. Вона має всі складові - від культури, ландшафтів, гастрономії та багато іншого", - сказала вона.

Окремо генеральна секретарка UN Tourism зупинилася на медичному туризмі, яким Україна була відома у світі ще до початку повномасштабного вторгнення.

За її оцінкою, цей сегмент може бути серед напрямів, здатних відновитися досить швидко після завершення війни.

Ще одним ресурсом України є сильний сектор цифрових технологій, який може запропонувати туристичному ринку нові продукти та сервіси.

"Україна має використовувати свої сильні сторони, такі як, наприклад медичний туризм, IT таdigital технології, і саме вони дають можливість мати сильні позиції для залучення іноземних туристів в майбутньому. Об’єднання під однією парасолькою всіх стейкхолдерів туристичного процесу і держави може дати великий потенціал", - зазначила Генеральний секретар UN Tourism.

UN Tourism назвали перспективи після війни (фото надане пресслужбою ДАРТ)

Яким був туристичний ринок до великої війни

На перспективи галузі вказують і довоєнні показники.

За даними, наведеними під час брифінгу, до повномасштабного вторгнення Україну відвідували близько 13 млн людей, а частка туризму становила приблизно 3-4% ВВП країни.

В UN Tourism вважають ці цифри доказом того, що Україна має базу для повернення на міжнародний туристичний ринок після війни.