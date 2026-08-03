Львов, который увидел Голливуд. Почему мировые знаменитости все чаще приезжают именно сюда

Голливудские актеры, члены королевской семьи, всемирно известные деятели искусства и благотворители все чаще приезжают во Львов. Но не для съемок новых фильмов или участия в светских мероприятиях. Их объединяет другая цель - поддержать украинцев, живущих в условиях войны. Очередным подтверждением тому стал визит американского актера Джесси Айзенберга.

Wave RBC.UA рассказывает, как Львов стал городом, через который мировые знаменитости знакомятся с Украиной во время войны.

История, которая началась с неожиданного появления Анджелины Джоли

Весной 2022 года во Львове произошло то, что еще несколько месяцев до этого казалось невозможным.

Посетители одного из городских кафе заметили Анджелину Джоли. Без официальных встреч, без десятков охранников и без предварительных анонсов она пила кофе, улыбалась людям и фотографировалась с детьми.

Анджелина Джола была во Львове в 2022-м (скриншот)

Новость мгновенно облетела украинские и мировые медиа. Но главное ждало впереди.

В тот же день Джоли отправилась на львовский железнодорожный вокзал, где встречали людей, которые эвакуировались из регионов, охваченных боевыми действиями.

Она пообщалась с волонтерами, врачами, семьями переселенцев, а также посетила детей, проходивших лечение после российских ракетных ударов.

Это был один из первых случаев, когда мировая знаменитость такого масштаба приехала в Украину не для официального визита или благотворительного концерта, а чтобы своими глазами увидеть последствия войны.

Анджелина Джола была во Львове в 2022-м (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Впоследствии стало ясно: эта история не будет единичной.

После Джоли во Львов начали приезжать и другие мировые знаменитости

Через несколько месяцев Украину посетил Бен Стиллер. Как посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев он встречался с украинцами, вынужденными покинуть свои дома из-за войны, и лично знакомился с работой гуманитарных центров.

В апреле 2025 во Львов приехал принц Гарри. Герцог Сассекский посетил центр Superhumans, где проходят лечение и реабилитацию украинские военные и гражданские, потерявшие конечности в результате российской агрессии.

Принц Гарри приехал в Украину (фото: telegraph.co.uk)

Для основателя Invictus Games это была возможность лично пообщаться с украинскими ветеранами и поддержать их.

Принц Гарри приехал в Украину (фото: telegraph.co.uk)

Для основателя Invictus Games это была возможность лично пообщаться с украинскими ветеранами и поддержать их.

Постоянно поддерживает Украину и американский актер Лиев Шрайбер.

Он не раз приезжал в нашу страну, участвует в благотворительных инициативах, помогает со сбором средств и использует свою популярность, чтобы напоминать миру о войне.

Лиев Шрайбер побывал во Львове (фото: instagram.com/lievschreiber)

А в конце июля 2026 этот список пополнил Джесси Айзенберг.

Джесси Айзенберг приехал не как гость, а как волонтер

Американский актер принял участие в международном гуманитарно-образовательном проекте The Campfire Project, который реализуют вместе с польско-украинским фондом Folkowisko.

Программа объединила психологов, педагогов, художников и волонтеров, работающих с детьми, пережившими потерю дома, оккупацию, обстрелы или эвакуацию.

Из-за творчества, совместных занятий и отдыха они помогают детям постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Айзенберг работал рядом с командой проекта и общался с его участниками без излишней огласки.

Джесси Айзенберг в Украине (фото: instagram.com/the.campfire.project)

Параллельно львовяне начали замечать актера на улицах города, где он спокойно гулял и фотографировался с желающими.

Именно эта непринужденность стала общей чертой многих визитов мировых знаменитостей во Львов.

Без красных дорожек, без масштабных пресс-конференций и без демонстративного внимания к себе.

Почему именно Львов

За годы полномасштабной войны Львов стал больше, чем культурной столицей Украины.

Именно сюда с самого начала вторжения прибывали эвакуационные поезда, здесь работали крупнейшие волонтерские штабы, открывались офисы международных организаций и запускались гуманитарные проекты.

Город стал местом, где иностранные благотворительные фонды, дипломаты и волонтеры могут сразу приобщиться к реальной работе - от помощи детям до реабилитации раненых военных.

Поэтому маршруты многих международных миссий начинаются или проходят через Львов.

И пока для туристов Львов остается городом кофе, старинной архитектуры и узких улочек, для многих мировых знаменитостей он стал символом совсем другой Украины - страны, даже во время войны находящей силы помогать, лечить, обучать и не терять человечности.

Именно для этого сюда сегодня приезжают люди, которых знает весь мир.