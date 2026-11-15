Глинтвейн, огни и сказки: куда поехать на самые атмосферные рождественские ярмарки Европы

Поехать за рождественской сказкой можно очень бюджетно и всего на несколько дней
Зимняя Европа в декабре превращается в сплошную сказочную декорацию, где главным магнитом становятся рождественские ярмарки. Это лучший повод для короткого путешествия, чтобы изменить обстановку, выпить горячий глинтвейн на старинной площади и поймать праздничное настроение.
Wave RBC.ua рассказывает о лучших европейских рождественских ярмарках, где царит самая сказочная атмосфера.
Сезон европейских ярмарок – это идеальное время для мини-путешествия. Старинные площади заполняются деревянными домиками, ароматом корицы, цитрусовых и жареных каштанов.
Большинство европейских ярмарок стартуют в последнюю неделю ноября, самая первая открывается в Вене - 13 ноября.
Однако на то, чтобы увидеть всю эту красоту, у вас достаточно времени, потому что ярмарки будут работать почти месяц - до 24 декабря, а некоторые (в Праге, Вроцлаве и Братиславе) даже и до начала января.
Рождественская ярмарка – это не только вкусная еда и напитки, но и множество развлечений. Световые шоу, ледяные фигруры, катки, концерты, дегустации и много разных торговых точек, где можно купить вкусности и подарки под елку.
Главная ярмарка разворачивается на Староместской площади вокруг огромной елки с готическими шпилями. Средневековая архитектура создает чувство путешествия во времени. Обязательно стоит попробовать традиционный трдельник, пражскую ветчину из вертела и местный более крепкий грог.
Локация не из ближайших, но стоит того, чтобы поехать в путешествие - в городе планируют установить две ярмарки.
Эталонное имперское Рождество охватывает более двух десятков локаций, но самая масштабная ярмарка традиционно работает перед Венской ратушей. Здесь царит изящная атмосфера, звучит живая музыка, а гостям предлагают не только фирменный рождественский пунш в керамических кружках-сувенирах, но и прокатиться на катке.
Обязательно посетите соседний парк, который традиционно украшают гирляндами и световыми фигурами. Вместо глинтвейна выбирайте горячий пунш, а на десерт берите печеные каштаны и яблоки в карамеле.
Знаменитый Штрицельмаркт (Striezelmarkt) - старейшая официальная ярмарка Германии, которая проводится с 1434 года. Его главная гордость - огромная рождественская пирамида и традиционный масляный кекс штоллен.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра до 21 часа, более короткие рабочие часы будут только в первый день (открытие) и на Рождество. Обязательно попробуйте дрезденский штолен, пряники и горячее вино.
Одну из самых известных ярмарок в Германии и ежегодно ее открывает девушка в образе рождественского ангела - Кристкинд.
Обязательно попробуйте известный нюрнбергский пряник в расписных жестянках (Lebkuchen), колбаски-братвурст и глинтвейн, который варят по старинному рецепту.
Ярмарку перед базиликой Святого Иштвана дважды признавали лучшей в Европе. Гостей ожидают масштабные лазерные шоу на фасаде храма, кафе под открытым небом и большой выбор венгерских деликатесов.
Составьте себе список того, что стоит отведать: кюртешкалач, венгерскую "трубочку-дымоход" с сахаром и орехами и обязательно - настоящий венгерский гуляш в хлебной тарелке.
Столица Эльзаса называет себя "столицей Рождества", и это не преувеличение. Город полностью утопает в праздничной иллюминации, а рынки работают в разных уголках исторического центра. Здесь следует попробовать французский эльзасский глинтвейн (vin chaud) и традиционные пироги.
Эта ярмарка работает еще со времен Средневековья и каждый год это настоящее шоу. На площади не менее 300 шале, где можно найти не только вкусную еду и напитки, но и игрушки ручной работы.
Один из самых близких и атмосферных вариантов для украинцев. На главной площади Рынок продают изделия местных ремесленников, традиционные деревянные шопки и вкусные горячие блюда на гриле.
Это направление самое удобное для тех, кто хочет путешествовать самостоятельно и не хочет ехать очень далеко. А польский для большинства украинцев - понятен. Обязательно попробуйте: копченый овечий сыр на гриле с клюквенным соусом и осципек.
В этом году город возглавил рейтинги самых рождественских локаций Европы. Ярмарка на Большой площади (Piața Mare) предлагает сказочные декорации, домики с Карпатским лакомством, каток и смотровое колесо без переплат за европейский сервис.
Если сейчас ваше постоянное место жительства в Европе - вам нужно выбрать локацию и найти удобный транспорт. Для украинцев эта задача немного сложнее, но есть немало туристических компаний, организующих автобусные туры именно на рождественские ярмарки.
Ближайшие - это Краков и Вроцлав, также можно смотреть туры в Нюрнберг, Дрезден, Вену и Прагу. Ориентировочная цена туров - от 125 евро за поездку на уикенд. Также можно найти предложения туров, где есть сразу 2-3 города с ярмарками.
В общем, рождественские ярмарки проходят каждый год в большинстве крупных городов Европы. Можно поехать в Брюгге, Гданьск, Копенгаген, Валкенбург, Цюрих, Стокгольм, Хельсинки или даже в Загреб и Таллин.
Лучшее время для поездки - с 1 по 15 декабря, но бронировать туры стоит уже сейчас. Последние дни перед Рождеством не лучшее время, поскольку гостей на ярмарках будет много, а мест в гостиницах почти нет.
И еще один важный совет - запасайтесь наличными, ведь часть продавцов принимает только наличные деньги. А у вас точно будет желание не только поесть что-нибудь вкусное и выпить горячего вина, но и привезти домой подарки для близких.