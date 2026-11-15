Глинтвейн, огни и сказки: куда поехать на самые атмосферные рождественские ярмарки Европы

Зимняя Европа в декабре превращается в сплошную сказочную декорацию, где главным магнитом становятся рождественские ярмарки. Это лучший повод для короткого путешествия, чтобы изменить обстановку, выпить горячий глинтвейн на старинной площади и поймать праздничное настроение.

Почему стоит поехать на рождественскую ярмарку

Сезон европейских ярмарок – это идеальное время для мини-путешествия. Старинные площади заполняются деревянными домиками, ароматом корицы, цитрусовых и жареных каштанов.

Большинство европейских ярмарок стартуют в последнюю неделю ноября, самая первая открывается в Вене - 13 ноября.

Однако на то, чтобы увидеть всю эту красоту, у вас достаточно времени, потому что ярмарки будут работать почти месяц - до 24 декабря, а некоторые (в Праге, Вроцлаве и Братиславе) даже и до начала января.

Рождественская ярмарка – это не только вкусная еда и напитки, но и множество развлечений. Световые шоу, ледяные фигруры, катки, концерты, дегустации и много разных торговых точек, где можно купить вкусности и подарки под елку.

Прага (Чехия)

Главная ярмарка разворачивается на Староместской площади вокруг огромной елки с готическими шпилями. Средневековая архитектура создает чувство путешествия во времени. Обязательно стоит попробовать традиционный трдельник, пражскую ветчину из вертела и местный более крепкий грог.

Даты: 28 ноября 2026 - 6 января 2027 года.

28 ноября 2026 - 6 января 2027 года. Цена глинтвейна (сварок): 2-2,5 евро (около 50 чешских крон).

Локация не из ближайших, но стоит того, чтобы поехать в путешествие - в городе планируют установить две ярмарки.

Вена (Австрия)

Эталонное имперское Рождество охватывает более двух десятков локаций, но самая масштабная ярмарка традиционно работает перед Венской ратушей. Здесь царит изящная атмосфера, звучит живая музыка, а гостям предлагают не только фирменный рождественский пунш в керамических кружках-сувенирах, но и прокатиться на катке.

Даты: середина ноября - 26 декабря 2026 года.

середина ноября - 26 декабря 2026 года. Цена глинтвейна: 4,5-5 евро (плюс залог за фирменную кружку около 4-5 евро).

Обязательно посетите соседний парк, который традиционно украшают гирляндами и световыми фигурами. Вместо глинтвейна выбирайте горячий пунш, а на десерт берите печеные каштаны и яблоки в карамеле.

Рождественская ярмарка в Берлине (фото: Getty Images)

Дрезден (Германия)

Знаменитый Штрицельмаркт (Striezelmarkt) - старейшая официальная ярмарка Германии, которая проводится с 1434 года. Его главная гордость - огромная рождественская пирамида и традиционный масляный кекс штоллен.

Даты: 25 ноября - 24 декабря 2026 года.

25 ноября - 24 декабря 2026 года. Цена глинтвейна: 4-4,5 евро.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра до 21 часа, более короткие рабочие часы будут только в первый день (открытие) и на Рождество. Обязательно попробуйте дрезденский штолен, пряники и горячее вино.

Нюрнберг (Германия)

Одну из самых известных ярмарок в Германии и ежегодно ее открывает девушка в образе рождественского ангела - Кристкинд.

Даты: 27 ноября - 24 декабря 2026 года

27 ноября - 24 декабря 2026 года Цена глинтвейна: 3-4 евро

Обязательно попробуйте известный нюрнбергский пряник в расписных жестянках (Lebkuchen), колбаски-братвурст и глинтвейн, который варят по старинному рецепту.

Сувениры на рождественской ярмарке в Праге (фото: Getty Images)

Будапешт (Венгрия)

Ярмарку перед базиликой Святого Иштвана дважды признавали лучшей в Европе. Гостей ожидают масштабные лазерные шоу на фасаде храма, кафе под открытым небом и большой выбор венгерских деликатесов.

Даты: 13 ноября - 31 декабря 2026 года.

13 ноября - 31 декабря 2026 года. Цена глинтвейна: 3-3,5 евро (около 1200-1400 форинтов).

Составьте себе список того, что стоит отведать: кюртешкалач, венгерскую "трубочку-дымоход" с сахаром и орехами и обязательно - настоящий венгерский гуляш в хлебной тарелке.

Страсбург (Франция)

Столица Эльзаса называет себя "столицей Рождества", и это не преувеличение. Город полностью утопает в праздничной иллюминации, а рынки работают в разных уголках исторического центра. Здесь следует попробовать французский эльзасский глинтвейн (vin chaud) и традиционные пироги.

Даты: 27 ноября - 24 декабря 2026 года.

27 ноября - 24 декабря 2026 года. Цена глинтвейна: 3-4 евро.

Эта ярмарка работает еще со времен Средневековья и каждый год это настоящее шоу. На площади не менее 300 шале, где можно найти не только вкусную еду и напитки, но и игрушки ручной работы.

Рождественская ярмарка в Дрездене (фото: Getty Images)

Краков (Польша)

Один из самых близких и атмосферных вариантов для украинцев. На главной площади Рынок продают изделия местных ремесленников, традиционные деревянные шопки и вкусные горячие блюда на гриле.

Даты: 24 ноября 2026 - 3 января 2027 года (или 6 января)

24 ноября 2026 - 3 января 2027 года (или 6 января) Цена глинтвейна (гжанца): 2,5-3 евро (около 12-15 злотых).

Это направление самое удобное для тех, кто хочет путешествовать самостоятельно и не хочет ехать очень далеко. А польский для большинства украинцев - понятен. Обязательно попробуйте: копченый овечий сыр на гриле с клюквенным соусом и осципек.

Сибиу (Румыния)

В этом году город возглавил рейтинги самых рождественских локаций Европы. Ярмарка на Большой площади (Piața Mare) предлагает сказочные декорации, домики с Карпатским лакомством, каток и смотровое колесо без переплат за европейский сервис.

Даты: 15 ноября 2026 - 3 января 2027 года.

15 ноября 2026 - 3 января 2027 года. Цена глинтвейна: самый дешевый в Европе - около 0,93 евро (5 румынских леев).

Шоу фонарей на ярмарке в Лондоне (фото: Getty Images)

Как добираться до ярмарок

Если сейчас ваше постоянное место жительства в Европе - вам нужно выбрать локацию и найти удобный транспорт. Для украинцев эта задача немного сложнее, но есть немало туристических компаний, организующих автобусные туры именно на рождественские ярмарки.

Ближайшие - это Краков и Вроцлав, также можно смотреть туры в Нюрнберг, Дрезден, Вену и Прагу. Ориентировочная цена туров - от 125 евро за поездку на уикенд. Также можно найти предложения туров, где есть сразу 2-3 города с ярмарками.

В общем, рождественские ярмарки проходят каждый год в большинстве крупных городов Европы. Можно поехать в Брюгге, Гданьск, Копенгаген, Валкенбург, Цюрих, Стокгольм, Хельсинки или даже в Загреб и Таллин.

Лучшее время для поездки - с 1 по 15 декабря, но бронировать туры стоит уже сейчас. Последние дни перед Рождеством не лучшее время, поскольку гостей на ярмарках будет много, а мест в гостиницах почти нет.

И еще один важный совет - запасайтесь наличными, ведь часть продавцов принимает только наличные деньги. А у вас точно будет желание не только поесть что-нибудь вкусное и выпить горячего вина, но и привезти домой подарки для близких.