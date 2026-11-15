Глінтвейн, вогні та казки: куди поїхати на найатмосферніші різдвяні ярмарки Європи

Зимова Європа в грудні перетворюється на суцільну казкову декорацію, де головним магнітом стають різдвяні ярмарки. Це найкращий привід для короткої подорожі, щоб змінити обстановку, випити гарячого глінтвейну на старовинній площі та зловити святковий настрій.

Чому варто поїхати на різдвяний ярмарок

Сезон європейських ярмарків - це ідеальний час для мініподорожі. Старовинні площі заповнюються дерев'яними будиночками, ароматом кориці, цитрусових та смажених каштанів.

Більшість європейських ярмарків стартують в останній тиждень листопада, найперший відкривається у Відні - 13 листопада.

Однак на те, щоб побачити усю цю красу, у вас є вдосталь часу, бо ярмарки будуть працювати майже місяць - до 24 грудня, а деякі (у Празі, Вроцлаві та Братиславі) навіть і до початку січня.

Різдвяний ярмарок - це не тільки смачна їжа та напої, але й безліч розваг. Світлові шоу, льодяні фігрури, ковзанки, концерти, дегустації і багато різноманітних торгових точок, де можна купити смаколики та подарунки під ялинку.

Прага (Чехія)

Головний ярмарок розгортається на Староміській площі навколо величезної ялинки з готичними шпилями. Середньовічна архітектура створює відчуття подорожі в часі. Обов'язково варто спробувати традиційний трдельник, пражську шинку з рожна та місцевий міцніший грог.

Дати: 28 листопада 2026 - 6 січня 2027 року.

28 листопада 2026 - 6 січня 2027 року. Ціна глінтвейну (сваряку): 2-2,5 євро (близько 50 чеських крон).

Локація не з найближчих, але варта того, щоб поїхати у подорож - у місті планують встановити аж два ярмарки.

Відень (Австрія)

Еталонне імперське Різдво охоплює понад два десятки локацій, але наймасштабніший ярмарок традиційно працює перед Віденською ратушею. Тут панує витончена атмосфера, звучить жива музика, а гостям пропонують не тільки фірмовий різдвяний пунш у керамічних горнятках-сувенірах, а й покататися на ковзанці.

Дати: середина листопада - 26 грудня 2026 року.

середина листопада - 26 грудня 2026 року. Ціна глінтвейну: 4,5-5 євро (плюс застава за фірмовий кухоль біля 4-5 євро).

Обов'язково завітайте у сусідній парк, який традиційно прикрашають гірляндами та світловими фігурами. Замість глінтвейну обирайте гарячий пунш, а на десерт беріть печені каштани та яблука у карамелі.

Різдвяний ярмарок у Берліні (фото: Getty Images)

Дрезден (Німеччина)

Знаменитий Штріцельмаркт (Striezelmarkt) - найстаріший офіційний ярмарок Німеччини, який проводиться з 1434 року. Його головна гордість - величезна різдвяна піраміда та традиційний масляний кекс штоллен.

Дати: 25 листопада - 24 грудня 2026 року.

25 листопада - 24 грудня 2026 року. Ціна глінтвейну: 4-4,5 євро.

Ярмарок буде працювати щоденно з 10 ранку до 21 години, коротші робочі години будуть тільки у перший день (відкриття) та на Різдво. Обов'язково скуштуйте дрезденський штолен, пряники та гаряче вино.

Нюрнберг (Німеччина)

Один з найвідоміших ярмарків у Німеччині і щороку його відкриває дівчина в образі різдвяного янгола - Крісткінд.

Дати: 27 листопада - 24 грудня 2026 року

27 листопада - 24 грудня 2026 року Ціна глінтвейну: 3-4 євро

Обов'язково спробуйте відомий нюрнберзькій пряник у розписних бляшанках (Lebkuchen), ковбаски-братвурст та глінтвейн, який варять за старовинним рецептом.

Сувеніри на різдвяному ярмарку в Празі (фото: Getty Images)

Будапешт (Угорщина)

Ярмарок перед базилікою Святого Іштвана двічі визнавали найкращим у Європі. На гостей чекають масштабні лазерні шоу на фасаді храму, кав'ярні під відкритим небом та великий вибір угорських делікатесів.

Дати: 13 листопада - 31 грудня 2026 року.

13 листопада - 31 грудня 2026 року. Ціна глінтвейну: 3-3,5 євро (близько 1200-1400 форинтів).

Складіть собі список того, що варто скуштувати: кюртешкалач, угорську "трубочку-димар" з цукром та горіхами і обов'язково - справжній угорський гуляш в хлібній тарілці.

Страсбург (Франція)

Столиця Ельзасу називає себе "столицею Різдва", і це не перебільшення. Місто повністю потопає у святковій ілюмінації, а ринки працюють у різних куточках історичного центру. Тут варто спробувати французький ельзаський глінтвейн (vin chaud) та традиційні пироги.

Дати: 27 листопада - 24 грудня 2026 року.

27 листопада - 24 грудня 2026 року. Ціна глінтвейну: 3-4 євро.

Цей ярмарок працює ще з часів Середньовіччя і щороку це – справжнє шоу. На площі щонайменше 300 шале, де можна знайти не тільки смачну їжу та напої, а й іграшки ручної роботи.

Різдвяний ярмарок у Дрездені (фото: Getty Images)

Краків (Польща)

Один із найближчих та найатмосферніших варіантів для українців. На головній площі Ринок продають вироби місцевих ремісників, традиційні дерев'яні шопки (вертепи) та смачні гарячі страви на грилі.

Дати: 24 листопада 2026 - 3 січня 2027 року (або 6 січня)

24 листопада 2026 - 3 січня 2027 року (або 6 січня) Ціна глінтвейну (гжанця): 2,5-3 євро (близько 12-15 злотих).

Цей напрямок найзручніший для тих, хто хоче подорожувати самостійно і не хоче їхати дуже далеко. А польська для більшості українців – зрозуміла. Обов'язково скуштуйте: копчений овечий сир на грилі з журавлиним соусом та осципек.

Сібіу (Румунія)

Цього року місто очолило рейтинги найдоступніших різдвяних локацій Європи. Ярмарок на Великій площі (Piața Mare) пропонує казкові декорації, будиночки з Карпатськими ласощами, ковзанку та оглядове колесо без переплат за європейський сервіс.

Дати: 15 листопада 2026 - 3 січня 2027 року.

15 листопада 2026 - 3 січня 2027 року. Ціна глінтвейну: найдешевший у Європі - близько 0,93 євро (5 румунських леїв).

Шоу ліхтарів на ярмарку у Лондоні (фото: Getty Images)

Як добиратися до ярмарків

Якщо зараз ваше постійне місце проживання у Європі - вам лише потрібно обрати локацію та знайти зручний транспорт. Для українців це завдання трошки складніше, але є чимало туристичних компаній, які організовують автобусні тури саме на різдвяні ярмарки.

Найближчі - це Краків та Вроцлав, також можна дивитися тури до Нюрнбергу, Дрездену, Відня та Праги. Орієнтовна ціна турів - від 125 євро за поїздку на вікенд. Також можна знайти пропозиції турів, де є одразу 2-3 міста з ярмарками.

Загалом, різдвяні ярмарки відбуваються щороку у більшості великих міст Європи. Можна поїхати у Брюгге, Гданськ, Копенгаген, Валкенбург, Цюріх, Стокгольм, Гельсінкі чи навіть у Загреб та Таллінн.

Найкращий час для поїздки - з 1 по 15 грудня, але бронювати тури варто вже зараз. Останні дні перед Різдвом - не найкращий час, оскільки гостей на ярмарках буде багато, а місць в готелях – майже нема.

І ще одна важлива порада - запасайтеся готівкою, адже частина продавців приймає тільки готівку. А у вас точно буде бажання не тільки поїсти щось смачне та випити гарячого вина, але й привезти додому подарунки для близьких.