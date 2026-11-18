В издании собрали 78 фотографий из примерно 40 тысяч кадров, которые французский фотограф Антони Лалликан сделал во время работы на Донбассе
Во Франции презентовали фотокнигу французского фотожурналиста Антони Лалликана (Antoni Lallican) под названием "Солнце Украины восходит на Донбассе" (Le soleil de l'Ukraine se lève dans le Donbass).
Wave RBC.UA сообщает, что в издание вошли 78 фотографий, документирующих жизнь украинцев во время полномасштабной войны, разрушение городов и работу военных на фронте.
Книга была опубликована 12 ноября 2026 года. Она стала посмертной данью памяти фотографу, погибшему во время работы в Украине в результате атаки российского беспилотника 3 октября 2025 года. Ему было 37 лет.
Как сообщает французское издание Le Monde, подборку для книги создали партнерша фотографа Аида Беллулид вместе с его коллегами Филемоном Барбье и Адриеном Утье.
Они отобрали 78 кадров из примерно 40 тысяч фотографий, сделанных Антони во время репортажей на Донбассе. В то же время, учли и личный выбор фотографа: перед гибелью он самостоятельно определил около 200 снимков, которые хотел включить в будущее издание.
Фотографии разместили в хронологическом порядке. Они воспроизводят изменения, которые переживал регион с начала российского вторжения, в том числе наступление российской армии, уничтожение населенных пунктов и попытки гражданских жителей сохранить привычную жизнь, несмотря на постоянную опасность.
Среди городов, которые фотографировал Лалликан - Бахмут, Лисичанск, Торецк, Часов Яр, Дружковка и Покровск. Часть этих населенных пунктов в настоящее время разрушена, оккупирована или почти недоступна.
Особенное место в издании занимают истории обычных людей. На фотографиях можно увидеть жителя, пытающегося потушить пожар в собственном доме после российского обстрела, детей, продолжающих учиться дистанционно, и людей, встречающих Рождество в укрытии во время приближения российских войск.
Книга вышла на французском, английском и украинском языках. Издание насчитывает 160 страниц, его стоимость составляет 38 евро.
Антони Лалликан не раз приезжал в Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Он сотрудничал с Le Monde и сосредотачивался на документировании войны, в частности, ее влиянии на гражданское население. В 2024 году фотограф получил премию Виктора Гюго за документальную фотографию.