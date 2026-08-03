Где отдохнуть в Украине во время войны: море, горы или термальные курорты

Конечно, сегодняшний отдых – это уже не о роскоши или звездности гостиниц. Главные вопросы сейчас гораздо практичнее: есть ли рядом укрытие, сколько времени займет дорога до безопасного места и справится ли генератор в отеле с кондиционером, если снова выключат свет.

Одни едут на юг за морем и пляжами, другие выбирают Карпаты и Закарпатье с бассейнами, туристическими маршрутами и термальными комплексами.

Морские курорты: Одесса, Коблево и Затока

Морской отдых в Украине этим летом остается востребованным, но планировать его нужно внимательнее, чем раньше. Перед поездкой важно проверить, какие пляжи официально открыты и какие правила действуют на побережье.

Море в Одессе (фото: из архива автора)

Центром притяжения остается Одесса. Это единственный большой город на побережье, где местные власти привели в порядок отдых на части пляжей. Здесь обустроили противоминные сетки, установили спасательные посты и открыли официальные зоны отдыха. В то же время ситуацию с безопасностью все равно приходится учитывать. Город регулярно переживает воздушные тревоги и атаки, поэтому перед поездкой следует уточнить не только расстояние до моря, но и расположение ближайшего укрытия.

Жареная барабулька в Одессе (фото: из архива автора)

Что касается проживания, то самыми популярными местами остаются Аркадия, Большой Фонтан, Совиньон и Ланжерон - районы, расположенные максимально близко к морю. Сегодня гости интересуются не только видом из окна, но и наличием подземного паркинга или укрытия, генератора, запаса воды и стабильного интернета.

Цены в Одессе очень разные: можно найти как бюджетные апартаменты или семейный отель, так и более дорогой комплекс с бассейном и собственной пляжной зоной. Спрос остается высоким, а на официально открытых пляжах в жаркие дни традиционно многолюдно.

Одесса (фото из архива автора)

В Коблево и Затоке ситуация другая. Там действуют более строгие ограничения, а возможность доступа к пляжам и купанию зависит от решений военных и местных администраций. В Затоке к этому добавляется сложная ситуация с транспортной инфраструктурой. Поэтому перед бронированием жилья следует обязательно проверять актуальную информацию о ситуации с безопасностью и действующих ограничений.

Море в Одессе (фото: из архива автора)

Несмотря на это, в эти курортные поселки все равно приезжают туристы, которых привлекают морской воздух, более спокойный формат отдыха и более доступное жилье. Коблево и Затока обычно предлагают более низкие цены, чем центральные районы Одессы. Здесь работают преимущественно частные дома, небольшие отели и отдельные базы отдыха. Это хороший вариант для семей или компаний с умеренным бюджетом, но только при соблюдении всех действующих ограничений.

Отдых в Карпатах: Поляница, Яремче, Славское

Карпаты остаются одним из главных летних туристических направлений страны. Их выбирают за более холодный воздух, горные виды, активные маршруты, локальную кухню и большой выбор жилья - от комнат в усадьбах до современных коттеджей и SPA-отелей.

Ворохта (фото из архива автора)

Интересно наблюдать, как менялся спрос в этом году. В начале июля в горах было прохладно и дождливо, поэтому люди не спешили бронировать отдых. Отели уже начали говорить о слабом сезоне, но как только синоптики спрогнозировали жару в конце июля и в августе, ситуация резко изменилась. Количество бронирований стремительно возросло, а найти свободные места стало гораздо сложнее.

Одним из главных преимуществ карпатского жилья в последние годы стало наличие бассейна. Для летнего сезона это серьезный плюс, особенно если вода подогревается. Горные реки даже в самые жаркие дни остаются ледяными, поэтому бассейн на территории усадьбы или гостиницы часто становится одним из главных критериев выбора.

Яремче (фото из архива автора)

Если говорить о самых популярных направлениях, ситуация выглядит следующим образом.

Поляница и Буковель - самый дорогой и развитый туристический кластер. Буковель давно не является только лыжным курортом. Летом это один из крупнейших центров активного отдыха в Карпатах с открытыми бассейнами, SPA-комплексами, Озером Молодости и развлечениями на любой вкус. Сервис здесь высокий, но и цены соответствующие.

Яремче и Ворохта - классический выбор для тех, кто хочет насладиться горным колоритом без чрезмерных трат. До Яремче удобно добираться на поезде, здесь работает много ресторанов, есть сувенирный рынок и водопад Пробий. Ворохта более спокойная и менее шумная. Сюда обычно едут те, кто планирует пешие походы или восхождение на Говерлу или другие вершины. Жилищ в частном секторе здесь достаточно на любой бюджет.

Славское и Пилипец остаются популярными среди туристов. Главное преимущество Славского – удобное железнодорожное сообщение. Сюда легко приехать в выходные из Киева или Львова даже без собственного автомобиля. Большинство местных гостиниц уже имеют бассейны, а канатные дороги работают и летом. Пилипец привлекает туристов водопадом Шипот, озером Синевир, живописной долиной Боржава и многочисленными пешеходными маршрутами.

Термальные курорты Закарпатья

Закарпатские термальные курорты летом работают очень активно. Сюда едут как за оздоровлением, так и просто за отдыхом в больших бассейнах.

Закарпатье, территория возле дворца Шенборнов (фото: из архива автора)

Солотвино привлекает своими солеными озерами. Вода здесь настолько плотная, что легко удерживает человека на поверхности, а по составу его часто сравнивают с водой Мертвого моря. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть и пройти оздоровительные процедуры. За последние годы здесь открыли много новых частных базыотдыха с бассейнами, наполненными лечебной рапой.

За спокойным отдыхом и минеральной водой туристы едут в Поляну. Здесь царит традиционная курортная атмосфера с бюветами минеральной воды "Поляна Квасова" и современными SPA-гостиницами.

А ищущим большие термальные комплексы и семейный отдых стоит обратить внимание на Велятино, Берегово или Косино. Здешние комплексы давно выросли до масштабов современных аквапарков с десятками термальных и пресных бассейнов, водными горками и просторными зонами отдыха.

Развлечения и экскурсии в горах

На морских курортах значительная часть дня обычно проходит у воды - на пляже или у бассейна. В горах ритм совсем другой: здесь отдых легко сочетать с экскурсиями, пешими маршрутами и активностями под открытым небом.

Для любителей адреналина работает рафтинг. Сплавы по Черному Черемошу или Пруту зависят от уровня воды после дождей, однако инструкторы регулярно формируют группы. Есть как легкие маршруты для новичков, так и более сложные для опытных туристов.

Местный борщ в хлебе (фото: из архива автора)

Одним из самых популярных развлечений остаются прогулки на квадроциклах, багги и джипах. Пункты проката работают практически в каждом туристическом центре Яремче и Буковеля. Это прекрасная возможность быстро добраться до горных долин, полюбоваться видами и сделать эффектные фотографии.

Не менее популярным остается и треккинг. Туристы массово отправляются к водопадам Женецкий Гук, Манявский и Шипот. Более опытные путешественники нанимают местных гидов и покоряют вершины Черногорского хребта.

Водопад Шипот (фото: личный архив автора)

Отдельной частью поездки становится знакомство с местной кухней. Подняться на горную долину, отведать свежую брынзу или будз, пообедать баношем или бограчем - для многих это не менее важная часть отдыха, чем живописные виды.

Итог

Летний отдых в Украине окончательно адаптировался к новым условиям. Черноморское побережье, прежде всего Одесса, остается выбором тех, кто не представляет лет без моря, пляжей, прогулок по городу и ресторанной культуры. Коблево и Залив привлекают более доступным жильем, однако перед поездкой необходимо проверять актуальные ограничения.

Карпаты выбирают те, кто стремится к прохладам, горным пейзажам, бассейнам, походам и активному досугу, а термальные курорты Закарпатья - поклонники SPA-отдыха и оздоровления. Универсально лучшего направления нет: все зависит от бюджета, предпочтений и формата отпуска. Планируя поездку обязательно уточняйте наличие укрытия и генератора и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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