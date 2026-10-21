Airbnb будет платить туристам за дождь во время отпуска: сколько можно получить

Сервис аренды жилья Airbnb совместно со страховой компанией Chubb запустил новую услугу, позволяющую туристам получать денежную компенсацию за дождливую погоду во время отдыха.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение Airbnb .

Как будет работать страхование от дождя

Новый страховой продукт получил название Weather Protection. Его главная особенность - автоматическое начисление компенсации, если во время отдыха погода соответствует условиям страхового полиса.

Услугу можно добавить при бронировании жилья на Airbnb или после подтверждения резервации, но не позднее чем за семь дней до заселения.

Для получения выплаты необходимо, чтобы количество осадков составляло не менее 1,5 мм в час в период с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В то же время, дождь должен длиться определенное количество часов, указанное в индивидуальном страховом полисе.

Размер компенсации будет зависеть от условий страхования и будет составлять от 50 до 1000 евро за один дождливый день.

Интересно, что туристам не придется самостоятельно фиксировать осадки, фотографировать непогоду или обращаться в страховую компанию с заявлением.

Airbnb запустил страхование от дождя (фото: news.airbnb.com)

Специальная система будет автоматически отслеживать погодные условия с помощью спутниковых данных, метеорологических радаров и информации международных погодных служб, в частности NASA.

Если дождь будет соответствовать установленным критериям, путешественник получит сообщение о компенсации по Airbnb или по электронной почте.

При первой выплате нужно будет предоставить банковские реквизиты через защищенный портал Chubb. В дальнейшем деньги будут поступать автоматически.

В то же время, страхование распространяется только на место забронированного проживания. К примеру, если турист поедет на экскурсию в другой город и попадет там под ливень, такая ситуация не станет основанием для компенсации.

В каких странах доступна новая услуга

В настоящее время воспользоваться Weather Protection могут совершеннолетние жители десяти европейских стран:

Австрии;

Дании;

Франции;

Германии;

Ирландии;

Италии;

Нидерландов;

Польши;

Испании;

Швеция.

Страхование можно оформить как для путешествий внутри страны, так и для международных поездок, за исключением США и отдельных территорий.

Важно, что право купить страховку зависит именно от страны проживания пользователя, а не только от места отдыха.

Украина пока не входит в список стран, жителям которых доступна новая услуга.

Кроме того, страхование не распространяется на бронирование продолжительностью 30 дней и более, отменены поездки и другие явления погоды, в частности снег, град или сильный ветер.

Почему Airbnb решил платить за непогоду

В компании объясняют, что неблагоприятная погода нередко заставляет туристов менять планы, отказываться от экскурсий или развлечений, на которые они потратили деньги.

Директор Airbnb по стратегическим партнерствам и страхованию Джастин Брауз отметил, что дождь не должен полностью определять впечатление от долгожданного путешествия.

По его словам, сотрудничество с Chubb призвано помочь путешественникам получить финансовую компенсацию за неблагоприятные погодные условия и тратить меньше времени на решение проблем.

В страховой компании Chubb также отметили, что новый продукт будет работать практически без участия клиента.

Вместо традиционной процедуры оформления страхового случая система будет самостоятельно определять, соответствуют ли погодные условия критериям компенсации.

Таким образом даже если дождливая погода изменит планы на отпуск, туристы смогут получить частичное финансовое возмещение, не отменяя самого отдыха.