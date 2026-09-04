Известная кондитерская в Киеве временно закрылась из-за вспышки сальмонеллеза

В кондитерской Namelaka на Большой Васильковской заболели десятки работников, а у двух из них обнаружили сальмонелл
Киевская кондитерская Namelaka на Большой Васильковской временно приостановила работу после массового ухудшения самочувствия среди работников.
Об этом пишет WAVE RBC.UA со ссылкой на Instagram заведения Namelaka.
По данным заведения, первый случай заболевания был зафиксирован 29 августа. Один из работников почувствовал симптомы пищевого отравления и отправился на больничный.
В течение 1 сентября о плохом самочувствии сообщили еще четверо членов команды.
После этого Namelaka обратилась в Печерскую санитарно-эпидемиологическую службу и получила рекомендации по дальнейшим действиям.
2 сентября лаборатория провела дополнительные исследования работников, поверхностей и образцов продукции.
Первоначально клиническая картина напоминала вирусное заболевание, поскольку у четырех человек среди симптомов был также кашель.
Однако уже к вечеру 2 сентября количество работников с похожими симптомами выросло до 27.
После этого кондитерскую работу на Большой Васильковской полностью остановили. В помещении провели профессиональную дезинфекцию и клининг, всю продукцию утилизировали, а доступ в заведение ограничили. Команду отправили на карантин.
Вечером 3 сентября Namelaka получила результаты анализа первых десяти работников. В двух из них лабораторно подтвердили наличие сальмонеллы.
Причина попадания возбудителя в заведение пока не установлена. Результаты анализа воды не выявили проблем, другие исследования продолжаются.
Также в Namelaka сообщили о трех гостях с симптомами кишечной инфекции.
"Сейчас мы знаем о 3 гостях, имеющих симптомы кишечной инфекции. С одной девушкой находимся на связи, оплачиваем счета за лечение и ожидаем результатов анализов", - сообщили в заведении.
Команда заявила, что пытается связаться с другими гостями и готова помогать тем, кто мог пострадать.
В то же время Namelaka на Подоле не закрывалась . По информации компании, среди работников этой локации случаев заболевание не зафиксировали.
Для безопасности там также проверили продукты, производство и команду. Заведение продолжает работать в обычном режиме.
В Namelaka подчеркнули, что сейчас вместе с лабораторией пытаются установить источник заражения и обещают сообщать результаты проверок.