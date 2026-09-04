Відома кондитерська у Києві тимчасово закрилася через спалах сальмонельозу

Київська кондитерська Namelaka на Великій Васильківській тимчасово припинила роботу після масового погіршення самопочуття серед працівників.

Про це пише WAVE RBC.UA з посиланням на Instagram закладу Namelaka.

Що сталося у Namelaka

За даними закладу, перший випадок захворювання зафіксували 29 серпня. Один із працівників відчув симптоми харчового отруєння та пішов на лікарняний.

Протягом 1 вересня про погане самопочуття повідомили ще четверо членів команди.

Після цього Namelaka звернулася до Печерської санітарно-епідеміологічної служби та отримала рекомендації щодо подальших дій.

2 вересня лабораторія провела додаткові дослідження працівників, поверхонь та зразків продукції.

Спочатку клінічна картина нагадувала вірусне захворювання, оскільки у чотирьох людей серед симптомів був також кашель.

Однак уже до вечора 2 вересня кількість працівників зі схожими симптомами зросла до 27.

Після цього роботу кондитерської на Великій Васильківській повністю зупинили. У приміщенні провели професійну дезінфекцію та клінінг, усю продукцію утилізували, а доступ до закладу обмежили. Команду відправили на карантин.

У працівників виявили сальмонелу

Увечері 3 вересня Namelaka отримала результати аналізів перших десяти працівників. У двох із них лабораторно підтвердили наявність сальмонели.

Причину потрапляння збудника до закладу наразі не встановили. Результати аналізу води не виявили проблем, інші дослідження ще тривають.

Також у Namelaka повідомили про трьох гостей із симптомами кишкової інфекції.

"Наразі ми знаємо про 3 гостей, які мають симптоми кишкової інфекції. З однією дівчиною перебуваємо на зв'язку, оплачуємо рахунки за лікування та очікуємо результатів аналізів", - повідомили у закладі.

Команда заявила, що намагається зв'язатися й з іншими гостями та готова допомагати тим, хто міг постраждати.

Що з другою Namelaka

Водночас Namelaka на Подолі не закривалася. За інформацією компанії, серед працівників цієї локації випадків захворювання не зафіксували.

Для безпеки там також додатково перевірили продукти, виробництво та команду. Заклад продовжує працювати у звичному режимі.

У Namelaka наголосили, що зараз разом із лабораторією намагаються встановити джерело зараження та обіцяють повідомляти про результати перевірок.