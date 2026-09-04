Через обстріли "Караоке на майдані" скасувало зйомки у Києві: куди переїде шоу

Команда оновленого шоу "Караоке на майдані" змінила плани щодо найближчих зйомок через безпекову ситуацію. Запис, який мав відбутися 5 вересня на Контрактовій площі у Києві, скасували.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на телеканал ТЕТ .

Чому "Караоке на майдані" не зніматимуть у Києві

У команді проєкту пояснили, що рішення змінити дату та місто ухвалили з міркувань безпеки на тлі російських атак.

Зйомка на Контрактовій площі, запланована на 5 вересня, не відбудеться.

Водночас сам проєкт не зупиняється - вже 12 вересня "Караоке на майдані" зніматимуть у Житомирі.

Точний час і місце проведення організатори обіцяють оголосити згодом у соцмережах ТЕТ та ведучого шоу ХАСа.

"Безпека людей - понад усе, тому ми змінюємо наші плани та скасовуємо зйомку в Києві 5 вересня. Але ми не зупиняємося", - пояснив креативний продюсер телеканалу ТЕТ Роман Лукін.

Він додав, що для команди важливо продовжувати створювати український контент і зустрічатися з глядачами, тому наступною локацією обрали Житомир.

"Караоке на майдані" скасувало зйомки у Києві через безпекову ситуацію (фото: instagram.com/tet_tv)

Заради чого повернули "Караоке на майдані"

Легендарне шоу відновили у 2026 році після понад шестирічної перерви. Перші зйомки оновленого проєкту відбулися навесні на Контрактовій площі у Києві.

Разом із поверненням змінився і ведучий: замість Ігоря Кондратюка шоу тепер проводить український виконавець ХАС (Назар Хассан).

Кондратюк продовжує працювати над проєктом як креативний продюсер.

Нова версія "Караоке на майдані" має також благодійну мету. Проєкт підтримує реабілітаційний центр "Титанові", де українські військові проходять відновлення після важких поранень.

Саме цю місію команда планує продовжити під час зйомок у Житомирі 12 вересня.