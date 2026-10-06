От рыбы к утке: в Киеве открыли новый ресторан с участием команды "Черноморки"

Журналистка Wave RBC.UA Иванна Пашкевич побывала на открытии и эксклюзивно пообщалась с директором по маркетингу сети Ириной Холод о концепции заведения, меню и причинах, по которым команда решила развивать новое гастрономическое направление.

В Киеве открыли ресторан DUCKARIA, главным продуктом которого стала утка. Новое заведение приступило к работе 2 октября на улице Ивана Мазепы, 26. К созданию проекта в формате smart casual bistro присоединилась команда сети "Черноморка" как эксперты по ресторанному бизнесу.

Почему главным продуктом стала утка

Основой ресторанов "Черноморка" традиционно являлась рыба. Сеть развивала принцип "от моря до тарелки", а первое заведение было связано с собственным отловом и причалом вблизи Одессы.

После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: бывший "Причал" больше не работает, а отлов в Черном море стал опасным.

Сеть продолжила работу с рыбой, однако параллельно начала искать другой базовый продукт.

"Мы продолжаем работать с рыбой, но нашли для себя параллельную линию развития. Когда открывается еще один ресторан "Черноморка", возникает внутренняя конкуренция. Поэтому появилась идея посмотреть в сторону другого базового продукта, которое могло бы дополнить наше ресторанное направление", - рассказала Ирина Холод.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Определиться с продуктом помогло появление партнера, имеющего собственную утиную ферму.

DUCKARIA стал партнерским проектом: одна сторона отвечает за продукт, а команда "Черноморки" делится опытом запуска и развития ресторанов.

Сеть работает с 2013 года и насчитывает более 50 заведений в Украине и странах Европы.

Не только праздничное блюдо

Одной из главных задач DUCKARIA стало разрушение представления о утке как исключительно праздничном и сложном в приготовлении блюде.

"Наша цель - сломать стереотип, что утка является продуктом только для праздника. На самом деле из нее можно приготовить блюда и на завтрак, и на обед, и на ужин. Можно просто зайти перекусить. Мы хотим сделать утку демократичной едой", - объяснила представительница сети.

В заведении пытаются использовать разные части утки и показать, что этот продукт может служить основой не только сложных ресторанных блюд, но и понятной повседневной пищи.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

В меню представлены утиный бульон с лапшой, котлеты из утки, бургеры, паста и другие блюда.

Также в ресторане обустроили витрину с готовым набором, который можно забрать домой и разогреть.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Завтраки и цены

DUCKARIA работает ежедневно с 9:00 до 22:00. В отличие от большинства заведений "Черноморки", здесь также подают завтраки, в которых используют утиные яйца и мясо.

Средняя стоимость завтрака вместе с кофе или другим напитком составляет около 350-400 гривен. Цены на самые дорогие основные блюда достигают примерно 600 гривен.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Перед открытием команда в течение двух недель тестировала меню. Готовые обеды доставляли сотрудникам офисов, расположенных неподалеку, и собирали отзывы.

В тестовый набор входили утиный бульон с лапшой, котлеты и другие горячие блюда.

По словам Холод, часть участников дегустации даже переспрашивала, действительно ли им подали утку, поскольку ожидала, что мясо будет значительно жирнее и тяжелее.

Почему новое направление запустили перед зимой

В команде рассматривают утку и как сезонную альтернативу рыбе. По наблюдениям сети, зимой спрос на рыбные блюда уменьшается, ведь у многих гостей они ассоциируются с морем, отдыхом и теплым временем года.

"Для нас это возможность поддержать ресторанное направление в зимний период, предложить своей аудитории альтернативный продукт и создать дополнительный повод прийти в ресторан. Человек может любить рыбу, но время от времени все равно хочет попробовать что-нибудь новое", - отметила Холод.

В Киеве открыли новый ресторан DUCKARIA (фото предоставлено командой заведения)

Открытие прошло на фоне сложного периода для ресторанного бизнеса.

По словам представительницы сети, количество гостей по сравнению с предыдущим годом уменьшилось, а заведения вынуждены перестраивать логистику из-за уничтожения складов и проблем со снабжением.

В то же время, в компании решили не отказываться от новых запусков.

"Сидеть и ничего не делать - это пассивная позиция. Если только смотреть на происходящее вокруг развития не будет. Поэтому мы продолжаем работать и открывать новые заведения", - подытожила Ирина.