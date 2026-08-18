От круассанов к рису: что едят на завтрак люди из разных стран мира

Завтрак в разных странах мира может отличаться кардинально. Для кого-то утро начинается с легкого кофе и выпечки, для кого-то - с горячего супа, риса, рыбы или яиц с овощами.

Wave RBC.UA рассказывает, что традиционно едят на завтрак в разных уголках мира.

Япония - рис, рыба и мисо-суп

Традиционный японский завтрак совсем не похож на привычный европейский. Его основой часто является рис, в который добавляют мисо-суп, запеченную или жареную рыбу, маринованные овощи и другие небольшие гарниры.

Мисо-суп (фото: pinterest.com)

Популярным продуктом являются натто - ферментированные соевые бобы с интересной текстурой и вкусом. Их часто подают с рисом.

Натто (фото: wikipedia.org)

Такой завтрак может состоять сразу из нескольких небольших порций, поэтому на столе одновременно появляются разные вкусы - соленые, кислые, ферментированные и умами.

Южная Корея - рис и много маленьких закусок

Корейский завтрак тоже не обязательно отличается от других приемов пищи. На столе могут быть рис, суп или тушеное блюдо, кимчи и разнообразные панчхани - небольшие закуски.

Панчхани(фото: wikipedia.org)

Кимчи, то есть ферментированные овощи с острыми специями, являются одним из известнейших элементов корейской кухни.

Кимчи (фото: pinterest.com)

Главная особенность завтрака - разнообразие. Вместо одного большого блюда человек может получить несколько небольших порций.

Великобритания - English breakfast

Традиционный Full English breakfast может включать в себя жареные яйца, бекон, сосиски, печеные или тушеные томаты, грибы, фасоль в томатном соусе и тосты.

Такое блюдо чаще всего едят не каждый день, а скорее как сытный завтрак в выходной.

English breakfast (фото: wikipedia.org)

Франция - круассан и кофе

Французский завтрак часто ассоциируется с круасаном, багетом, маслом, джемом и чашкой кофе.

В отличие от британского варианта, французский "petit déjeuner" обычно достаточно легок. Большое количество мяса, яиц и других сытных продуктов не является обязательной частью утреннего меню.

Круасан при этом стал одним из гастрономических символов Франции, хотя современный французский завтрак может быть гораздо проще - например, хлеб с маслом и кофе.

Кофе с круасанами (фото: pinterest.com)

Италия - кофе и сладкая выпечка

В Италии завтрак часто начинается с кофе - эспрессо или капучино и сладкой выпечки.

Один из популярных вариантов - cornetto, итальянская выпечка, похожая на круассан. Она может быть без начинки или содержать крем, шоколад или джем.

Для многих итальянцев утренний прием пищи не предполагает большой порции. Главное - кофе и что-то к нему.

Турция - завтрак, как отдельный ритуал

Турецкий kahvalti может превратиться в настоящее застолье. На столе обычно есть сыр, оливки, помидоры, огурцы, яйца, масло, мед, варенье, хлеб и разнообразные намазки.

Популярным компонентом является менемен - блюдо из яиц, помидоров и перца. Ее часто готовят прямо в небольшой сковороде и подают с хлебом.

Турецкий завтрак - это не только еда, но и повод подольше посидеть за столом с семьей или друзьями.

Турецкий завтрак (фото: pinterest.com)

Испания - тост с томатами

В Испании один из простых вариантов завтрака - pan con tomate, то есть хлеб с помидорами.

Ран con tomate (фото: wikipedia.org)

На поджаренный хлеб натирают спелый помидор, оливковое масло и соль. В некоторых регионах к завтраку могут добавлять хамон.

Также популярна сладкая выпечка и кофе.

Швеция - хлеб, сыр и легкие закуски

В Швеции завтрак часто состоит из хлеба, творога, ветчины, овощей, йогурта или хлопьев.

Популярен knäckebröd - тонкий хрустящий хлеб, который едят с сыром, рыбой или другими продуктами.

Кnäckebröd (фото: wikipedia.org)

Завтрак в скандинавских странах обычно прост, но питателен и хорошо соответствует прохладному климату.

Украина - каша, сырники и яйца

Украинский завтрак также имеет множество вариантов. Традиционно утром могли готовить каши, яйца, творог, блины, блинчики и домашнюю выпечку.

Популярными остаются сырники, омлеты, овсянка, гречка, бутерброды и тосты с разными начинками.

Сырники и овсянка на завтрак (фото: pinterest.com)

В то же время, современный украинский завтрак все чаще сочетает традиционные продукты с кулинарными привычками других стран - например, авокадо, гранола, хумус или шакшука.