Від круасанів до рису: що їдять на сніданок люди з різних країн світу

Сніданок у різних країнах світу може кардинально відрізнятися. Для когось ранок починається з легкої кави та випічки, для когось - із гарячого супу, рису, риби чи яєць із овочами.

Wave RBC.UA розповідає, що традиційно їдять на сніданок у різних куточках світу.

Японія - рис, риба та місо-суп

Традиційний японський сніданок зовсім не схожий на звичний європейський. Його основою часто є рис, до якого додають місо-суп, запечену або смажену рибу, мариновані овочі та інші невеликі гарніри.

Місо-суп (фото: pinterest.com)

Популярним продуктом є натто - ферментовані соєві боби з цікавою текстурою та смаком. Їх часто подають із рисом.

Натто (фото: wikipedia.org)

Такий сніданок може складатися одразу з кількох невеликих порцій, тому на столі одночасно з’являються різні смаки - солоні, кислі, ферментовані та умамі.

Південна Корея - рис і багато маленьких закусок

Корейський сніданок також не обов’язково відрізняється від інших прийомів їжі. На столі можуть бути рис, суп або тушкована страва, кімчі та різноманітні панчхани - невеликі закуски.

Панчхани (фото: wikipedia.org)

Кімчі, тобто ферментовані овочі з гострими спеціями, є одним із найвідоміших елементів корейської кухні.

Кімчі (фото: pinterest.com)

Головна особливість сніданку - різноманітність. Замість однієї великої страви людина може отримати одразу кілька невеликих порцій.

Велика Британія - English breakfast

Традиційний Full English breakfast може включати смажені яйця, бекон, сосиски, печені або тушковані томати, гриби, квасолю в томатному соусі та тости.

Таку страву найчастіше їдять не щодня, а радше як ситний сніданок у вихідний.

English breakfast (фото: wikipedia.org)

Франція - круасан і кава

Французький сніданок часто асоціюють із круасаном, багетом, маслом, джемом та чашкою кави.

На відміну від британського варіанту, французький "petit déjeuner" зазвичай досить легкий. Велика кількість м’яса, яєць та інших ситних продуктів не є обов’язковою частиною ранкового меню.

Круасан при цьому став одним із гастрономічних символів Франції, хоча сучасний французький сніданок може бути значно простішим - наприклад, хліб із маслом і кавою.

Кава з круасанами (фото: pinterest.com)

Італія - кава та солодка випічка

В Італії сніданок часто починається з кави - еспресо або капучино та солодкої випічки.

Один із популярних варіантів - cornetto, італійська випічка, схожа на круасан. Вона може бути без начинки або містити крем, шоколад чи джем.

Для багатьох італійців ранковий прийом їжі не передбачає великої порції. Головне - кава та щось до неї.

Туреччина - сніданок, як окремий ритуал

Турецький kahvaltі може перетворитися на справжнє застілля. На столі зазвичай є сир, оливки, помідори, огірки, яйця, масло, мед, варення, хліб та різноманітні намазки.

Популярним компонентом є менемен - страва з яєць, помідорів і перцю. Її часто готують прямо в невеликій сковороді та подають із хлібом.

Турецький сніданок - це не лише їжа, а й привід довше посидіти за столом із родиною або друзями.

Турецький сніданок (фото: pinterest.com)

Іспанія - тост із томатами

В Іспанії один із простих варіантів сніданку - pan con tomate, тобто хліб із помідорами.

Рan con tomate (фото: wikipedia.org)

На підсмажений хліб натирають стиглий помідор, додають оливкову олію та сіль. У деяких регіонах до такого сніданку можуть додавати хамон.

Також популярна солодка випічка та кава.

Швеція - хліб, сир і легкі закуски

У Швеції сніданок часто складається з хліба, сиру, шинки, овочів, йогурту або пластівців.

Популярним є knäckebröd - тонкий хрусткий хліб, який їдять із сиром, рибою чи іншими продуктами.

Кnäckebröd (фото: wikipedia.org)

Сніданок у скандинавських країнах зазвичай простий, але поживний і добре відповідає прохолодному клімату.

Україна - каша, сирники та яйця

Український сніданок також має багато варіантів. Традиційно вранці могли готувати каші, яйця, сир, млинці, налисники та домашню випічку.

Популярними залишаються сирники, омлети, вівсянка, гречка, бутерброди та тости з різними начинками.

Сирники та вівсянка на сніданок (фото: pinterest.com)

Водночас сучасний український сніданок дедалі частіше поєднує традиційні продукти з кулінарними звичками інших країн - наприклад, авокадо, гранолу, хумус або шакшуку.