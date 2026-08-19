Что всегда есть в холодильнике шеф-повара: продукты для простых и вкусных блюд

Даже профессиональные повара не всегда готовят сложные рестораны дома. Шеф-повар с 15-летним опытом Валентина Саенко для Wave RBC.UA рассказала, какие продукты всегда держит под рукой, чем заправляет обычные блюда и что ест в течение дня.

Без чего не обходится холодильник шефа

Среди продуктов, которые Валентина покупает регулярно - яйца, кисломолочный сыр и большое количество овощей. Отдельное место занимают квашеные и ферментированные овощи.

"Люблю ферментировать. Это полезно", - отмечает шеф.

Летом она часто ферментирует огурцы и баклажаны, а зимой предпочитает капусту. Кроме того, в теплое время года в холодильнике постоянно появляются сезонные овощи, которые повар покупает на рынке.

Соусы, изменяющие вкус обычного блюда

Еще один важный элемент холодильника шефа - соусы. Причем речь идет не о классических кетчупе и майонезе. Саенко любит паназиатские вкусы и часто использует шрирач, гочуджан и качественный соевый соус.

По словам Валентины, совсем не обязательно добавлять много соуса. Даже небольшое количество может сделать простое домашнее блюдо более интересным и придать ему острый акцент.

"Их нужно немного, а даже самое простое блюдо будет "звучать" иначе", - добавила она.

Также среди запасов - каперсы, анчоусы, маринованные перцы и домашние заготовки. Например, шеф-повар готовит острые маринованные перцы с персиком, известные как "ковбойские конфеты", а также кетчуп из ягод или слив.

Что шеф готовит для себя

В повседневной жизни шеф-повар придерживается достаточно простого рациона. На завтрак обычно выбирает кашу - гречневую, рисовую или овсяную вместе с белковым продуктом и овощами. Это может быть мясо, рыба или яйца.

К кофе после завтрака может позволить себе что-нибудь сладкое. Обед часто состоит из таких же базовых продуктов, а летом делает акцент на свежих овощных салатах.

А вот ужин в теплый сезон может быть максимально прост. Вместо приготовления сложного блюда - кукуруза, арбуз или тарелка сезонных ягод.

Подход шеф-повара к домашнему питанию оказывается довольно простым: качественные базовые продукты, много сезонных овощей, домашние ферментированные заготовки и несколько ярких соусов - и даже простая еда получает ресторанный вкус.