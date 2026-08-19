Що завжди є в холодильнику шеф-кухаря: продукти для простих і смачних страв

Навіть професійні кухарі не завжди готують складні ресторанні страви вдома. Шеф-кухар з 15-річним досвідом Валентина Саєнко для Wave RBC.UA розповіла, які продукти завжди тримає під рукою, чим заправляє звичайні страви та що їсть упродовж дня.

Без чого не обходиться холодильник шефа

Серед продуктів, які Валентина купує регулярно - яйця, кисломолочний сир та велика кількість овочів. Окреме місце займають квашені та ферментовані овочі.

"Люблю ферментувати. Це корисно", - зазначає шеф.

Влітку вона часто ферментує огірки та баклажани, а взимку віддає перевагу капусті. Крім того, у теплу пору року в холодильнику постійно з’являються сезонні овочі, які кухар купує на ринку.

Соуси, які змінюють смак звичайної страви

Ще один важливий елемент холодильника шефа - соуси. Причому йдеться не про класичні кетчуп і майонез. Саєнко полюбляє паназіатські смаки та часто використовує шрірачу, гочуджан і якісний соєвий соус.

За словами Валентини, зовсім не обов’язково додавати багато соусу. Навіть невелика кількість може зробити просту домашню страву цікавішою та додати їй гострого акценту.

"Їх потрібно трішки, а навіть сама проста страва буде "звучати" інакше", - додала вона.

Також серед запасів - каперси, анчоуси, мариновані перці та домашні заготовки. Наприклад, шеф-кухар готує гострі мариновані перці з персиком, відомі як "ковбойські цукерки", а також кетчуп із ягід або слив.

Що шеф готує для себе

У повсякденному житті шеф-кухар дотримується досить простого раціону. На сніданок зазвичай обирає кашу - гречану, рисову або вівсяну разом із білковим продуктом та овочами. Це може бути м’ясо, риба або яйця.

До кави після сніданку може дозволити собі щось солодке. Обід часто складається з таких самих базових продуктів, а влітку робить акцент на свіжих овочевих салатах.

А от вечеря в теплий сезон може бути максимально простою. Замість приготування складної страви - кукурудза, кавун або тарілка сезонних ягід.

Підхід шеф-кухаря до домашнього харчування виявляється доволі простим: якісні базові продукти, багато сезонних овочів, домашні ферментовані заготовки та кілька яскравих соусів - і навіть проста їжа отримує ресторанний смак.