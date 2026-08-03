Что приготовить после работы летом: шеф-повар поделился рецептами легких ужинов

В жару не хочется часами стоять у плиты. Лучшие летние ужины - это простые продукты, минимум приготовления и максимум свежего вкуса.

Своими изысканными рецептами из Wave RBC.UA поделился шеф-повар и кулинарный блоггер Александр Огородник. На их приготовление понадобится всего 30-40 мин.

Сибас с томатами черри

Эксперт пояснила, что это одно из тех блюд, где не нужно много ингредиентов. Если рыба свежая - ее вкус не стоит перебивать большим количеством специй.

Ингредиенты

сибас

томаты черри

чеснок

сухое белое вино (по желанию)

оливковое масло

базилик

соль и черный перец

Как готовить

Рыбу хорошо обсушите бумажным полотенцем, посолите, поперчите и смажьте небольшим количеством растительного масла.

Обжаривайте или готовьте на гриле только кожей вниз, пока она не станет золотистой и хрустящей. Не пересушивайте - внутри рыба должна остаться сочной.

Отдельно приготовьте соус: обжарьте чеснок, добавьте помидоры черри, влейте немного белого вина, приправьте солью, перцем и щепоткой сахара. Через 5-7 минут томаты превратятся в легкий ароматный соус.

Подавайте рыбу на томатном соусе, украсив базиликом или зеленым луком.

Шеф-повар отметил, что самая частая ошибка - пересушенная рыба. Снимайте ее с огня чуть раньше, чем она кажется готовой. Она "дойдет" от собственного тепла.

Сибас с томатами черри (фото предоставлено Александром)

Летний картофельный салат

Ингредиенты:

картофель печеный - 300 г

запеченный лосось - 150 г

корнишоны - 40 г

йогуртовый соус - 50 г

яйцо - 1 шт.

синий лук - 20 г

дижонская горчица - 5 г

редис

укроп

зеленый лук

Все продукты нужно нарезать кусками и смешать вместе. Лосось сверху порвите на кусочки и посыпьте укропом и луком.

Картофельный салат (фото предоставлено Александром)