Prada Caffè презентовало праздничную коллекцию десертов в Сингапуре: что добавили в меню

Prada Caffè в Сингапуре начал сезон десертов к зимним праздникам. Коллекция сочетает в себе итальянские кондитерские традиции и современную креативность.

Какие праздничные десерты предлагают кафе от модного дома, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Что попало в праздничное меню Prada

В этом году Prada предлагает по-новому взглянуть на итальянские кондитерские традиции. Центральное место в ассортименте занимает панетон - традиционная рождественская выпечка. Ее представили в нескольких вариантах – с шоколадом, цукатами из каштанов и фисташками.

Также в коллекции есть пандоро – еще один популярный итальянский праздничный десерт.

Особое внимание привлекают шоколадные изделия с декоративным оформлением в стиле Prada. Среди них – итальянская конфета джандуйотто, мандорлато в темном и молочном шоколаде, торрончини в глазури и мендианты.

Сладости разработал Диего Кроссара (Diego Crosara) – креативный директор кондитерского направления Marchesi 1824 года.

В бренде отметили, что сладости созданы для праздничных встреч, общих моментов и подарков.

"Классические и изысканные панеттоне, шоколадные деликатесы и произведения, украшенные вручную, объединены в подборку, предназначенную для совместного потребления, дарения и наслаждения во время праздничного сезона", - говорится на сайте Prada.

Где можно купить десерты Prada?

Праздничную коллекцию представили в Prada Caffè, расположенном в бутике Prada на втором этаже торгового центра ION Orchard в Сингапуре.