Prada Caffè презентувало святкову колекцію десертів в Сінгапурі: що додали в меню
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Смак

Prada Caffè презентувало святкову колекцію десертів в Сінгапурі: що додали в меню

До асортименту увійшли традиційні італійські десерти в святкових варіаціях, шоколадні вироби та цукерки

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Prada показа святкову колекцію десертів (фото: prada.com)
Дата: 05 листопада 2026

Prada Caffè у Сінгапурі розпчав сезон десертів до зимових свят. Колекція поєднує італійські кондитерські традиції та сучасну креативність.

Які святкові десерти пропонує кафе від модного дому, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Що потрапило до святкового меню Prada

Цього року Prada пропонує по-новому поглянути на італійські кондитерські традиції. Центральне місце в асортименті посідає панетоне - традиційна різдвяна випічка. Її представили в кількох варіантах - із шоколадом, цукатами з каштанів та фісташками.

Також у колекції є пандоро - ще один популярний італійський святковий десерт.

Окрему увагу привертають шоколадні вироби з декоративним оформленням у стилі Prada. Серед них - італійська цукерка джандуйотто, мандорлато в темному та молочному шоколаді, торрончіні в глазурі та мендіанти.

Солодощі розробив Дієго Кросара (Diego Crosara) - креативний директор кондитерського напряму Marchesi 1824.

У бренді зазначили, що солодощі створені для святкових зустрічей, спільних моментів і подарунків.

"Класичні та вишукані панеттоне, шоколадні делікатеси та витвори, прикрашені вручну об'єднані в добірку, призначену для спільного споживання, дарування та насолоди під час святкового сезону", - йдеться на сайті Prada.

Де можна придбати десерти Prada

Святкову колекцію представили в Prada Caffè, розташованому в бутику Prada на другому поверсі торговельного центру ION Orchard у Сінгапурі.

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