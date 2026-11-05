Prada Caffè презентувало святкову колекцію десертів в Сінгапурі: що додали в меню

Prada Caffè у Сінгапурі розпчав сезон десертів до зимових свят. Колекція поєднує італійські кондитерські традиції та сучасну креативність.

Які святкові десерти пропонує кафе від модного дому, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Що потрапило до святкового меню Prada

Цього року Prada пропонує по-новому поглянути на італійські кондитерські традиції. Центральне місце в асортименті посідає панетоне - традиційна різдвяна випічка. Її представили в кількох варіантах - із шоколадом, цукатами з каштанів та фісташками.

Також у колекції є пандоро - ще один популярний італійський святковий десерт.

Окрему увагу привертають шоколадні вироби з декоративним оформленням у стилі Prada. Серед них - італійська цукерка джандуйотто, мандорлато в темному та молочному шоколаді, торрончіні в глазурі та мендіанти.

Солодощі розробив Дієго Кросара (Diego Crosara) - креативний директор кондитерського напряму Marchesi 1824.

У бренді зазначили, що солодощі створені для святкових зустрічей, спільних моментів і подарунків.

"Класичні та вишукані панеттоне, шоколадні делікатеси та витвори, прикрашені вручну об'єднані в добірку, призначену для спільного споживання, дарування та насолоди під час святкового сезону", - йдеться на сайті Prada.

Де можна придбати десерти Prada

Святкову колекцію представили в Prada Caffè, розташованому в бутику Prada на другому поверсі торговельного центру ION Orchard у Сінгапурі.