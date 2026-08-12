Новый суперфуд? Почему все резко начали есть сардины
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Вкус

Новый суперфуд? Почему все резко начали есть сардины

Этот продукт имеет несколько полезных свойств, о которых точно следует знать

Автор: Дарья Михайловская
Фото: Сардины (фото: Magnific)
Дата: 12 августа 2026

В соцсетях наблюдается настоящий "сардиновый бум" - тысячи постов о пользе этой рыбы, фудблогеры снимают видео с рецептами, а диетологи и нутрициологи настойчиво советуют включить ее в свой рацион. Ее называют «новым суперфудом» и приписывают ей положительное влияние на здоровье и внешний вид.

Чем же она так полезна, рассказывает Wave RBC.ua.

Сардины как суперфуд

Сардины очень долго не получали должного признания в мире правильного питания, однако сейчас они становятся чуть ли не главным суперфудом в рационе.

По данным из американской Национальной медицинской библиотеки, сардины являются недорогим и мощным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые очень полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы, а также улучшают состояние кожи, волос и суставов.

Кроме того, они богаты витамином D, кальцием, магнием, цинком и железом, что влияет на здоровье костей и зубов, нервной системы и иммунитета.

Польза сардин

Сердечно-сосудистое здоровье. Кроме омега-3, они содержат кальций, калий, магний, цинк, железо, таурин, аргинин и другие питательные вещества, которые уменьшают воспалительные процессы и поддерживают кровоток.

Сахар в крови. Ученые провели эксперимент - для этого отобрали 152 взрослых с преддиабетом, которых разделили на две группы. В одной из групп испытуемые в течение года добавляли в свой рацион 200 граммов сардин в неделю. У этой группы снизился риск прогрессирования заболевания, а также снизился уровень холестерина, триглицеридов, АД и резистентности к инсулину.

Здоровье кожи и волос. Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление и красноту кожи, делают ее более увлажненной и упругой, а также ускоряют рост волос.

Здоровье костей. Витамин D и кальций, содержащиеся в сардинах, повышают прочность костей и уменьшают риск переломов.

Нервная система. В сардинах в томатном соусе содержится столько же магния, сколько в запеченном лососе (34 мг на 100 г), а он является важнейшим фактором здоровья нервной системы.


Как лучше употреблять сардины

Варианты блюд с сардинами ограничиваются только вашей фантазией, однако их регулярное потребление может положительно повлиять на организм, улучшить самочувствие и вид. Можно есть их как самостоятельный продукт прямо из банки или использовать в качестве компонента блюда.

Один из самых популярных способов, который часто демонстрируют фудблогеры - тосты с сардинами. Чаще всего берут подсушенный цельнозерновой хлеб и выкладывают на него сардины целиком. Можно добавить также авокадо, помидоры, сладкий или маринованный лук или размять сардины с вареным яйцом до состояния пасты. Также их можно добавить в салаты или даже пасты.

Фудблогер Юлия Демидова (demily_maker) часто использует сардины в своих рецептах и уже предложила подписчикам несколько интересных вариантов блюд - например, пасту с сардинами, лимоном и перцем чили и тост с пикантными сардинами в томате.


"Я очень люблю сардины и, честно говоря, не понимаю, почему они до сих пор остаются недооцененными для многих. Это доступный продукт, который не требует сложного приготовления, но при этом блюда с сардинами могут быть такими же изысканными, как в ресторанах. Поэтому мне хочется показывать именно эту сторону сардин и немного их "романтизировать", - рассказала она в комментарии для Wave RBC.ua.

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