Новий суперфуд? Чому всі різко почали їсти сардини

В соцмережах справжній сардиновий бум - тисячі постів про користь цієї риби, фудблогери знімають рецепти, а дієтологи та нутриціологи наполегливо радять додати її до свого раціону. Її називають "новим суперфудом" і приписують позитивний вплив на здоров'я та зовнішній вигляд.

Сардини як суперфуд

Сардини дуже довго не отримували належного визнання у світі правильного харчування, проте зараз вони стають ледь не головним суперфудом в раціоні.

За даними з американської Національної медичної бібліотеки, сардини є недорогим та потужним джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3, які є дуже корисними для серцево-судинної та нервової системи, а також покращують стан шкіри, волосся та суглобів.

Крім того, вони багаті на вітамін D, кальцій, магній, цинк та залізо, що впливає на здоров'я кісток та зубів, нервової системи та імунітету.

Користь сардин

Серцево-судинне здоров'я. Окрім омега-3, вони містять також кальцій, калій, магній, цинк, залізо, таурин, аргінін та інші поживні речовини, які зменшують запальні процеси та підтримують кровотік.

Цукор у крові. Вчені провели експеримент - для цього відібрали 152 дорослих з переддіабетом, яких поділили на дві групи. В одній з груп піддослідні протягом року додавали до свого раціону 200 грамів сардин на тиждень. У цієї групи знизився ризик прогресування захворювання, а також знизився рівень холестерину, тригліцеридів, артеріального тиску та резистентності до інсуліну.

Здоров'я шкіри та волосся. Жирні кислоти омега-3 зменшують запалення та почервоніння шкіри, роблять її більш зволоженою та пружною, а також прискорюють ріст волосся.

Здоров'я кісток. Вітамін D та кальцій, які містяться в сардинах, підвищують міцність кісток та зменшує ризик переломів.

Нервова система. У сардинах в томатному соусі міститься стільки ж магнію, скільки в запеченому лососі (34 мг на 100 г), а він є важливим чинником здоров'я нервової системи.



Як краще споживати сардини

Варіанти страв із сардинами обмежуються лише вашою фантазією, проте регулярне їхнє споживання може позитивно вплинути на організм, покращити самопочуття та вигляд. Можна їсти їх як самостійний продукт прямо з банки або використати як компонент страви.

Один з найпопулярніших способів, який часто демонструють фудблогери, - тости з сардинами. Найчастіше беруть підсушений цільнозерновий хліб і викладають на нього сардини цілими. Можна додати також авокадо, помідори, солодку чи мариновану цибулю, або розім'яти сардини з вареним яйцем до стану пасти. Також їх можна додати до салатів або навіть пасти.

Фудблогерка Юлія Демідова (demily_maker) часто використовує сардини в своїх рецептах і вже запропонувала підписникам кілька цікавих варіантів страв - наприклад, пасту з сардинами, лимоном та перцем чилі та тост з пікантними сардинами в томаті.



"Я дуже люблю сардини й чесно не розумію, чому вони досі для багатьох залишаються недооціненими. Це доступний продукт, який не потребує складного приготування, але при цьому страви із сардинами можуть бути такими ж вишуканими, як у ресторанах. Тому мені хочеться показувати саме цю сторону сардин і трохи їх "романтизувати", - розповіла вона в коментарі для Wave RBC.ua.