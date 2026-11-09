McDonald's выпустит Хеппи Мил из Pokеmon: когда коллекция появится в Украине

В наборы войдут 15 тематических игрушек и коллекционные карты. В Украине акция стартует в декабре 2026 года
Сеть McDonald's готовит специальную серию детских наборов Хэппи Мил, посвященную 30-летию японской франшизы Pokеmon. В коллекцию войдут тематические игрушки и карты для коллекционной игры Pokеmon Trading Card Game.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Pokémon, Украина также присоединится к международной кампании: запуск запланирован на декабрь 2026 года.
Украинский McDonald's намерен представить тематические детские наборы в декабре 2026 года. Точную дату начала продаж компания пока не назвала. К этой же волне запуска присоединятся Польша, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия и другие страны.
В то же время, в некоторых государствах акция уже стартовала или начнется раньше. Первыми новые Хэппи Мил получили покупатели в Канаде 3 ноября.
В ноябре коллекцию также представят в Австралии, США, Франции, Испании, Новой Зеландии и Фиджи.
Международный график запуска предусматривает четыре этапа:
Коллекция будет доступна ограниченное время - до завершения запасов. Сколько продлится акция в Украине и какое количество наборов подготовят для местного рынка, пока не уточняют.
На этот раз McDonald's объединит в одном детском наборе два вида коллекционных подарков: миниатюрную игрушку и карты Pokémon Trading Card Game.
Всего разработали 15 моделей игрушек. Они отличаются от привычных фигурок: каждый персонаж представлен в виде небольшой пластиковой коробочки, оформленной в соответствии с его внешностью. Дизайн воспроизводит характерные цвета и узнаваемые детали покемонов.
Миниатюры также имеют практическое предназначение. Благодаря специальному креплению их можно превратить в брелки для ключей, сумок или рюкзаков. Конструкция позволяет размещать внутри карты, чтобы демонстрировать их.
Для самой упаковки Хэппи Мил также приготовили тематическое оформление. Предусмотрены три варианта коробок с изображениями Пикача, Амбреона и Торчика.
В серию игрушек вошли персонажи разных поколений франшизы:
В частности, покупателям планируют еженедельно предлагать три новые модели, чтобы представить всю серию в течение пяти недель. Будет ли действовать такой график в Украине, пока неизвестно.
Отдельной частью коллекции станут 15 карт Pokеmon Trading Card Game. Это не просто сувенирные изображения, а карточки официальной настольной игры с характеристиками персонажей.
У семи из них будет специальное голографическое оформление с эффектом конфетти. К этой группе относятся Пикачу, Лукарио, Мимикью, Тиранитар, Джирачи, Палафин и Шанделюр.
Еще восемь карт будут иметь обычное покрытие. Изображены Иви, Снорлакс, Абсол, Зороарк, Метагрос, Улу, Хавлуча и Десидуай.
Все экземпляры созданы на основе предыдущих выпусков Pokеmon Trading Card Game, но специально для McDonald's получили отдельную маркировку - M26. Оно обозначает коллекцию 2026 и помогает отличить ее от других серий.
Несмотря на общую концепцию, наполнение тематических Хэппи Мил может изменяться в зависимости от страны.
Например, в канадском Квебеке вместо пластиковой игрушки покупатели будут получать наклейку с изображением покемона и пакет с четырьмя карточками.
Для США предусмотрели еще одну особенность - цифровую игру. Как сообщает McDonald's, на коробках разместят QR-коды, с помощью которых можно будет перейти к интерактивному развлечению.
Будет ли такая возможность доступна украинским покупателям, пока не сообщают.
Цена Хэппи Мил из Pokemon для украинского рынка также пока не объявлена. McDonald's не уточнил и то, можно ли будет приобрести тематические игрушки отдельно от детского меню.