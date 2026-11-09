McDonald’s випустить Хеппі Міл із Pokеmon: коли колекція з’явиться в Україні

Мережа McDonald’s готує спеціальну серію дитячих наборів Хеппі Міл, присвячену 30-річчю японської франшизи Pokеmon. До колекції увійдуть тематичні іграшки та картки для колекційної гри Pokеmon Trading Card Game.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Pokémon , Україна також долучиться до міжнародної кампанії: запуск запланований на грудень 2026 року.

Коли Хеппі Міл із Pokеmon з’явиться в Україні

Український McDonald’s планує представити тематичні дитячі набори у грудні 2026 року. Точну дату початку продажів компанія поки не назвала. До цієї ж хвилі запуску приєднаються Польща, Німеччина, Австрія, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина та інші країни.

Водночас у деяких державах акція вже стартувала або розпочнеться раніше. Першими нові Хеппі Міл отримали покупці в Канаді 3 листопада.

У листопаді колекцію також представлять в Австралії, США, Франції, Іспанії, Новій Зеландії та на Фіджі.

Міжнародний графік запуску передбачає чотири етапи:

листопад 2026 року - Канада, Австралія, США, Франція, Іспанія, Нова Зеландія та Фіджі

грудень 2026 року - Україна, Польща, Німеччина, Австрія, Чехія, Швейцарія та інші країни Європи, Азії й Близького Сходу

січень 2027 року - Італія, Естонія, Латвія, Литва, Бразилія, Мексика, Аргентина та інші держави

лютий 2027 року - Велика Британія та Ірландія

Колекція буде доступна обмежений час - до завершення запасів. Скільки триватиме акція в Україні та яку кількість наборів підготують для місцевого ринку, поки не уточнюють.

Які іграшки Pokеmon увійдуть до колекції

Цього разу McDonald’s поєднає в одному дитячому наборі два види колекційних подарунків: мініатюрну іграшку та картки Pokémon Trading Card Game.

Загалом розробили 15 моделей іграшок. Вони відрізняються від звичних фігурок: кожен персонаж представлений у вигляді невеликої пластикової коробочки, оформленої відповідно до його зовнішності. Дизайн відтворює характерні кольори та впізнавані деталі покемонів.

Мініатюри також мають практичне призначення. Завдяки спеціальному кріпленню їх можна перетворити на брелоки для ключів, сумок або рюкзаків. Конструкція дає змогу розміщувати всередині картки, щоб демонструвати їх.

Для самої упаковки Хеппі Міл також підготували тематичне оформлення. Передбачено три варіанти коробок із зображеннями Пікачу, Амбреона та Торчіка.

Упаковки Хеппі Міл (фото: pokemon.com)

Упаковки Хеппі Міл (фото: pokemon.com)

До серії іграшок увійшли персонажі різних поколінь франшизи:

Пікачу

Іві

Амбреон

Бульбазавр

Чармандер

Сквіртл

Відл

Торчік

Піплап

Манчлакс

Мінчіно

Еспур

Роулет

Соббл

Спригатіто

Зокрема, покупцям планують щотижня пропонувати по три нові моделі, щоб представити всю серію протягом п’яти тижнів. Чи діятиме такий графік в Україні, наразі невідомо.

Які картки Pokеmon можна буде зібрати

Окремою частиною колекції стануть 15 карток Pokеmon Trading Card Game. Це не просто сувенірні зображення, а картки офіційної настільної гри з характеристиками персонажів.

Сім із них матимуть спеціальне голографічне оформлення з ефектом конфеті. До цієї групи належать Пікачу, Лукаріо, Мімік’ю, Тиранітар, Джирачі, Палафін і Шанделюр.

Ще вісім карток матимуть звичайне покриття. На них зображені Іві, Снорлакс, Абсол, Зороарк, Метагрос, Вулу, Хавлуча та Десідуай.

Усі екземпляри створені на основі попередніх випусків Pokеmon Trading Card Game, але спеціально для McDonald’s отримали окреме маркування - M26. Воно позначає колекцію 2026 року та допомагає відрізнити її від інших серій.

Картки Pokеmon (фото: pokemon.com)

Картки Pokеmon (фото: pokemon.com)

Картки Pokеmon (фото: pokemon.com)

Чим відрізнятимуться набори в різних країнах

Попри спільну концепцію, наповнення тематичних Хеппі Міл може змінюватися залежно від країни.

Наприклад, у канадському Квебеку замість пластикової іграшки покупці отримуватимуть наліпку із зображенням покемона та пакунок із чотирма картками.

Для США передбачили ще одну особливість - цифрову гру. Як повідомляє McDonald’s, на коробках розмістять QR-коди, за допомогою яких можна буде перейти до інтерактивної розваги.

Чи буде така можливість доступна українським покупцям, поки не повідомляють.

Ціна Хеппі Міл із Pokеmon для українського ринку також поки не оголошена. McDonald’s не уточнив і те, чи можна буде придбати тематичні іграшки окремо від дитячого меню.