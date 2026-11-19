Украинская сеть McDonald's порадовала посетителей приятной новостью. Теперь в заведениях быстрого питания снова появятся два популярных блюда, которые раньше убрали из меню.

Как пишет Wave RBC.UA, об этом сообщили в команде заведения в Instagram .

Какие блюда вернулись в McDonald's

Украинские рестораны McDonald's вернули в меню "Роял Чизбургер" и "Дабл Роял Чизбургер". Заказать бургеры снова можно с 19 ноября, но следует проверять наличие, ведь ассортимент восстанавливают постепенно.

"Миссия выполнена. "Роял Чизбургер и "Дабл Роял Чизбургер" снова в Маке", - отметили в компании.

Почему McDonald's сократил меню

В конце сентября 2026 года российские дроны атаковали Киевскую область и дважды ударили по складскому комплексу логистического партнера McDonald's в Броварском районе.

В результате атаки возникли перебои со снабжением некоторых ингредиентов, в том числе крупных булочек и фирменного соуса. Поэтому сеть временно сократила меню и оставила прежде всего те блюда, для которых удалось обеспечить поставку продуктов альтернативными путями.

Что известно о "Роял Чизбургер" и "Дабл Роял Чизбургер"

"Роял Чизбургер" - это бургер с говяжьей котлетой, сыром, луком, маринованными огурцами, горчицей и кетчупом. Его особенность - большая булочка с кунжутом и сочетание классических ингредиентов.

У "Дабл Роял Чизбургера" похожий состав, но он содержит две говяжьи котлеты вместо одной. Благодаря этому он больше по размеру и сытнее.