Что приготовить с лимонами летом: два десерта от Лизы Глинской

Кислинка лимона хорошо работает в летних десертах - особенно в сочетании с ягодами, сливочным кремом и легким тестом
Если хочется приготовить кофе или десерт, который можно заранее оставить охлаждаться в холодильнике, вот по меньшей мере два варианта.
Кондитер и победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась с Wave RBC.UA рецептами лимонного пирога с ягодами и тирамису с лимонным курдом.
В этом рецепте тонкое тесто фило сочетается со сливочно-лимонной заливкой, малиной и голубиной.
Ингредиенты:
Как готовить
Растопите сливочное масло. Смажьте им одно лист тесто фило и накройте другим. Выложите сверху малину и голубику.
Подготовьте круглую форму диаметром 25 см. Тесто с ягодами скрутите и выложите в форму в виде спирали. Смажьте сверху сливочным маслом и выпекайте 10 минут при 180°C в режиме конвекции.
Тем временем приготовьте заливку. Смешайте яйца с сахаром, добавьте сливки и лимонную цедру.
Достаньте пирог из духовки и залейте смесью – ждать, пока тесто остынет, не нужно. Поверните пирог в духовку примерно на 30 минут при той же температуре.
За пять минут до готовности добавьте сверху свежие ягоды и допекайте еще несколько минут. Готовому пирогу дайте остыть, а перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Лимонный пирог с ягодами (фото предоставлено Лизой)
Это цитрусовая версия классического десерта: савоярды пропитывают лимонным сиропом из лимончелло, а между слоями добавляют крем из маскарпоне и лимонный курд.
Для лимонного курда
Для пропитки
Если не хотите добавлять алкоголь, лимончелло можно заменить таким же количеством воды.
Для крема
Готовим лимонный курд
Натрите лимонную цедру и выдавите сок. Соедините их в сотейнике, доведите до кипения, а затем процедите.
Отдельно смешайте яйца с сахаром и добавьте горячий ароматизированный лимонный сок. Перелейте смесь в сотейник и, постоянно помешивая, доведите до кипения. После закипания удерживайте на огне еще 10–15 секунд.
Перелейте массу в высокую емкость, добавьте прохладное сливочное масло и пробейте блендером до однородности.
Чтобы курд быстрее охладел, Глинская советует перелить его в плоскую емкость, накрыть пищевой пленкой в контакт с поверхностью и поставить в холодильник.
Перелейте массу в мерный стакан, добавьте прохладное сливочное масло и перемешайте. Взбейте курд блендером.
"Переливаем курд в плоскую емкость, чтобы ускорить процесс охлаждения. Накрываем пищевой пленкой "в контакт" и поставьте в холодильник охлаждаться", - отметила кондитер.
Лимонный тирамису (фото предоставлено Лизой)
Сироп для пропитки савоярди:
Смешайте в сотейнике все ингредиенты: воду, сахар, лимонный сок и ликер. Ликер можно заменить таким же количеством воды.
Поставьте на плиту и доведите до кипения. Далее перелейте в другую емкость.
Лимонный тирамису (фото предоставлено Лизой)
Крем из маскарпоне:
Соедините в чаше комбайна крем маскарпоне, сахарную пудру и холодные сливки. Взбейте все венчиком на средних оборотах. Крем должен быть нежным, воздушным и держать форму.
Извлеките курд из холодильника, перемешайте и переложите в кондитерский мешок без насадки. Нужна форма размером – 26x21 см, высотой – 6 см.
Пропитайте савоярди в сиропе и выложите на дно формы. Сверху - крем, курд и за ним снова пропитанные савоярди, крем и курд. Лучше это делать с помощью кондитерского мешка без насадки. Разравнивать крем удобно с помощью силиконовой лопатки.
Часть крема используйте для декора с помощью кондитерского мешка с круглой насадкой диаметром 12,13,14 мм. Отсадите крем поверх курда.
Задекорируйте цедрой лимона, можно добавить несколько листочков мяты.
Лимонный тирамису (фото предоставлено Лизой)