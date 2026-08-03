Что приготовить с лимонами летом: два десерта от Лизы Глинской

Если хочется приготовить кофе или десерт, который можно заранее оставить охлаждаться в холодильнике, вот по меньшей мере два варианта.

Кондитер и победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась с Wave RBC.UA рецептами лимонного пирога с ягодами и тирамису с лимонным курдом.

Лимонный пирог с ягодами

В этом рецепте тонкое тесто фило сочетается со сливочно-лимонной заливкой, малиной и голубиной.

Ингредиенты:

тесто фило — 400 г

сливочное масло - 180 г

сливки 30-33% - 200 мл

цедра одного лимона

яйца – 5 шт. (250 г)

сахар - 150 г

малина

голубика

сахарная пудра для декора

Как готовить

Растопите сливочное масло. Смажьте им одно лист тесто фило и накройте другим. Выложите сверху малину и голубику.

Подготовьте круглую форму диаметром 25 см. Тесто с ягодами скрутите и выложите в форму в виде спирали. Смажьте сверху сливочным маслом и выпекайте 10 минут при 180°C в режиме конвекции.

Тем временем приготовьте заливку. Смешайте яйца с сахаром, добавьте сливки и лимонную цедру.

Достаньте пирог из духовки и залейте смесью – ждать, пока тесто остынет, не нужно. Поверните пирог в духовку примерно на 30 минут при той же температуре.

За пять минут до готовности добавьте сверху свежие ягоды и допекайте еще несколько минут. Готовому пирогу дайте остыть, а перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Лимонный пирог с ягодами (фото предоставлено Лизой)

Лимонный тирамис

Это цитрусовая версия классического десерта: савоярды пропитывают лимонным сиропом из лимончелло, а между слоями добавляют крем из маскарпоне и лимонный курд.

Для лимонного курда

лимонный сок – 150 мл

цедра трех лимонов

яйца – 3 шт. (150 г)

сахар – 150 г

сливочное масло 82% - 120 г

Для пропитки

савоярди – 24 шт.

вода – 200 мл

лимонный сок – 80 мл

лимончелло – 50 мл

сахар – 200 г

Если не хотите добавлять алкоголь, лимончелло можно заменить таким же количеством воды.

Для крема

маскарпоне - 250 г

сливки 30-33% - 600 мл

сахарная пудра - 150 г

Готовим лимонный курд

Натрите лимонную цедру и выдавите сок. Соедините их в сотейнике, доведите до кипения, а затем процедите.

Отдельно смешайте яйца с сахаром и добавьте горячий ароматизированный лимонный сок. Перелейте смесь в сотейник и, постоянно помешивая, доведите до кипения. После закипания удерживайте на огне еще 10–15 секунд.

Перелейте массу в высокую емкость, добавьте прохладное сливочное масло и пробейте блендером до однородности.

Чтобы курд быстрее охладел, Глинская советует перелить его в плоскую емкость, накрыть пищевой пленкой в контакт с поверхностью и поставить в холодильник.

Перелейте массу в мерный стакан, добавьте прохладное сливочное масло и перемешайте. Взбейте курд блендером.

"Переливаем курд в плоскую емкость, чтобы ускорить процесс охлаждения. Накрываем пищевой пленкой "в контакт" и поставьте в холодильник охлаждаться", - отметила кондитер.

Лимонный тирамису (фото предоставлено Лизой)

Сироп для пропитки савоярди:

Смешайте в сотейнике все ингредиенты: воду, сахар, лимонный сок и ликер. Ликер можно заменить таким же количеством воды.

Поставьте на плиту и доведите до кипения. Далее перелейте в другую емкость.

Лимонный тирамису (фото предоставлено Лизой)

Крем из маскарпоне:

Соедините в чаше комбайна крем маскарпоне, сахарную пудру и холодные сливки. Взбейте все венчиком на средних оборотах. Крем должен быть нежным, воздушным и держать форму.

Извлеките курд из холодильника, перемешайте и переложите в кондитерский мешок без насадки. Нужна форма размером – 26x21 см, высотой – 6 см.

Пропитайте савоярди в сиропе и выложите на дно формы. Сверху - крем, курд и за ним снова пропитанные савоярди, крем и курд. Лучше это делать с помощью кондитерского мешка без насадки. Разравнивать крем удобно с помощью силиконовой лопатки.

Часть крема используйте для декора с помощью кондитерского мешка с круглой насадкой диаметром 12,13,14 мм. Отсадите крем поверх курда.

Задекорируйте цедрой лимона, можно добавить несколько листочков мяты.

Лимонный тирамису (фото предоставлено Лизой)