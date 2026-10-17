Когда никуда не нужно спешить: 3 варианта завтраков для выходного дня

В субботу и воскресенье можно приготовить более сложный и изысканный завтрак, чем обычно
Завтрак выходного дня имеет особую атмосферу. Это время, когда можно не спешить, выключить будильник, выспаться вволю, а затем в расслабленном состоянии приготовить что-то интересное и вкусное, на что обычно нет времени.
Wave RBC.UA рассказывает о 3 интересных вариантах завтрака, которыми можно побаловать себя в выходной день.
Если у вас тоже где-то на высокой полке пылится давно забытая вафельница, самое время ее достать и использовать по назначению. Бельгийские вафли по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского готовятся не так долго как кажется и нужны простые ингредиенты. А если включить на фоне любимую музыку или сериал, то получится отличное начало дня.
Более изысканный вариант завтрака, однако после напряженной рабочей недели именно то, что нужно. Сочетание вкусного хлеба (чиабатта, фокачча или любого, который у вас есть), креветок, сливочного соуса и твердого сыра точно поднимет настроение утром.
Более сладкий вариант тостов, для которых лучше всего подойдет свежий цельнозерновой хлеб, который нужно немного поджарить на сковороде или тостере. Далее выложить свежую буррату, персиковый джем и карамелизированные свежие персики. По желанию можно еще присыпать сверху орешками.