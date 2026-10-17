Коли нікуди не треба спішити: 3 варіанта сніданків для вихідного дня

Wave RBC.UA розповідає про 3 цікаві варіанти сніданку, якими можна побалувати себе у вихідний день.

Сніданок вихідного дня має особливу атмосферу. Це час, коли можна не поспішати, вимкнути будильник, виспатися досхочу, а потім в розслабленому стані приготувати щось цікаве та смачне, на що зазвичай часу немає.

Бельгійські вафлі

Якщо у вас теж десь на високій полиці припадає пилом давно забута вафельниця, саме час її дістати і використати за призначенням. Бельгійські вафлі за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського готуються не так довго як здається і інгредієнти потрібні прості. А якщо включити на фоні улюблену музику чи серіал, то вийде чудовий початок дня.

Запечений тост з креветками та сиром

Більш вишуканий варіант сніданку, проте після напруженого робочого тижня саме те, що треба. Поєднання смачного хліба (чіабатта, фокачча, або будь-якого, який у вас є), креветок, вершкового соусу та твердого сиру точно підніме настрій зранку.

Тост з бурратою та карамелізованими персиками

Більш солодкий варіант тостів, для яких найкраще підійде свіжий цільнозерновий хліб, який треба трішки підсмажити на сковорідці або тостері. Далі викласти свіжу буррату, персиковий джем та карамелізовані свіжі персики. За бажанням можна ще присипати зверху горішками.