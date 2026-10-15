Де в Україні побути в тиші: 6 готелів для осіннього перезавантаження

Після ночі з тривогами навіть звичайні речі – виспатися, поснідати без поспіху, пройтися лісом – відчуваються особливо потрібними. Кілька днів поза звичним маршрутом можуть стати паузою, щоб побути з близькими або наодинці. Осінні канікули – одна з нагод для такої поїздки.
Де відпочити в Україні та скільки коштує проживання, розповідає Wave RBC.UA.
У добірці є різні варіанти такої паузи: прогулянки лісопарком у Трускавці, апартаменти з власною кухнею в Шаяні, сімейний відпочинок поруч із термальними водами та поїздка до Східниці з часом для СПА й турботи про здоров’я.
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Kyivska Russ Resort Medical & Spa
Східниця, Львівська область, Прикарпаття
Чому варто поїхати
День у Східниці можна почати з прогулянки серед лісів і гір, потім зайти до бювету, а після обіду залишити час для басейну чи масажу.
У Kyivska Russ Resort Medical & Spa такий відпочинок можна поєднати з обстеженнями й консультаціями лікарів: у комплексу є власний медичний центр.
Формат поїздки залежить від того, скільки часу ви маєте. На вікенд можна приїхати заради прогулянок і СПА, а для індивідуальної оздоровчої програми запланувати довше перебування.
Для сімейної подорожі також є заняття: дитячі майстер-класи, кіно та настільні ігри.
Що тут є
У СПА-центрі працюють критий басейн із гідромасажним водоспадом, фінська сауна та хамам. Відкритий басейн – сезонний.
Також є тренажерний зал, масажні й оздоровчі процедури та косметологічний кабінет.
У власному бюветі можна спробувати мінеральні води з дев’яти джерел. На території працюють ресторан і бар. Для гостей спеціалізованих програм передбачені відповідні варіанти харчування.
Медичний центр має власну лабораторію: тут можна здати аналізи, пройти діагностику та звернутися до лікарів різних спеціальностей. Серед програм – терапія Маєра з медичним супроводом, спеціальним харчуванням і процедурами. За інформацією готелю, комплекс має австрійську сертифікацію на її проведення. Формат і тривалість програми підбирають індивідуально.
Для дітей облаштовані кімната з вихователем і майданчик, проводять безкоштовні майстер-класи. Для спільного дозвілля є кінотеатр, настільний теніс, настільні ігри та екскурсії. Для гостей на автомобілях – паркінг із відеонаглядом.
Для кого
Для пар, сімей із дітьми та самостійних мандрівників. Особливо – для тих, хто хоче виділити в поїздці час і на відпочинок, і на діагностику або індивідуальну програму оздоровлення.
Вартість
Від 3 900 грн за добу за одномісний номер зі сніданком – станом на вересень 2026 року.
Ціна залежить від категорії номера, кількості гостей і типу харчування. Які саме послуги СПА-центру, бювету, дитячої кімнати та інших зон входять до обраного тарифу, варто уточнити під час бронювання.
Як дістатися
Автомобілем до Східниці або потягом до Львова чи Трускавця, а далі – наземним транспортом. Під час бронювання можна замовити трансфер.
Адреса: Східниця, вул. Тараса Шевченка, 2а.
Безпекові умови
За інформацією комплексу, на території є укриття та резервне електроживлення. Під час повітряної тривоги гості переходять до укриття відповідно до внутрішніх інструкцій готелю. Працюють системи безпеки та відеонагляду.
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Apartel Kosyno Family Resort
Село Косонь, Берегівський район, Закарпатська область
Чому варто поїхати
У сімейній поїздці буває непросто узгодити плани: хтось хоче поплавати, комусь потрібен рух, а діти шукають компанію для ігор.
В Apartel Kosyno Family Resort є можливості для кожного з цих занять – SPA, теніс або падел і дитячий клуб з аніматорами. Частину дня можна провести окремо, а потім зібратися за спільною вечерею.
Поруч розташовані "Термальні води Косино", тож поїздку можна доповнити їх відвідуванням.
Для проживання пропонують апартаменти та окремі котеджі – останні підійдуть родинам або невеликим компаніям, які хочуть більше приватності.
Що тут є
У SPA-зоні є басейни, джакузі, сауни, хамам та ванна офуро. Окремо працює Medical & Biohacking Center із косметологією, бальнеологією, фізіотерапією, індивідуальними програмами відновлення і першим в Україні Kids SPA.
Для активного дозвілля облаштовані тренажерний зал, тенісні та падел-корти. Для дітей – Kids Club з аніматорами, щоденними іграми й майстер-класами.
У комплексі працюють ресторани GRANO та Granellino. Ресторан GRANO та медичний центр відкриті для всіх гостей – як для тих, хто проживає в готелі, так і для тих, хто завітав лише на вечерю чи процедури. Відвідування сусідніх "Термальних вод Косино" можна оформити на рецепції готелю.
Для кого
Насамперед для сімей із дітьми, які хочуть поєднати спільний відпочинок із часом для себе. Також – для пар і самостійних гостей, яким цікаві SPA, відновлення та спортивні активності. Котеджі підійдуть для невеликої компанії.
Вартість
Від 6 000 грн за добу для двох осіб у номері категорії Standard.
У тариф входять щоденні сніданки, користування SPA-зоною, відвідування дитячого клубу та розважальна програма в комплексі.
Ціна залежить від сезону. Умови відвідування "Термальних вод Косино" варто уточнити окремо.
Як дістатися
Автомобілем – орієнтовно 30 хвилин від Мукачева та година від Ужгорода. За попереднім погодженням консьєрж-сервіс готелю допоможе організувати трансфер.
Адреса: Закарпатська область, Берегівський район, с. Косонь, вул. Урочище, 3.
Безпекові умови
За інформацією комплексу, укриття розташоване на мінус першому поверсі готелю. Генератори забезпечують резервне електроживлення та роботу готельної інфраструктури під час відключень світла.
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Apartel Shayan
Курорт Шаян, Хустський район, Закарпатська область
Чому варто поїхати
У Шаяні можна влаштувати собі кілька днів із простим планом: приготувати сніданок, пройтися буковим лісом, повернутися на відпочинок і вирішити, чим зайнятися далі.
Це курортне село серед гір, відоме мінеральними джерелами, а в Apartel Shayan є апартаменти з кухнею та окремі вілли.
Власна кухня зручна для тривалішої поїздки або відпочинку з дітьми, коли хочеться зберегти звичний режим. Вілла може підійти тим, хто шукає більше приватності.
Спільне в цих форматів – можливість планувати день самостійно й залишати час для прогулянок околицями.
Що тут є
У комплексі працює Relax Center, є соляна кімната, чани на карпатських травах, лазня, відкритий басейн і фітнес-зал. На території розташований ресторан Vatra.
Прогулянки можна чергувати з поїздками на велосипеді – у комплексі є прокат. Для відпочинку надворі облаштовані альтанки, а серед маршрутів – лісові стежки та дорога до бювету з мінеральною водою.
Для дітей передбачені ігрові зони, будиночок на дереві та дитячий клуб. Окремо комплекс пропонує програми "Шаянський сон", "Перезавантаження" і "Відновлення", а також пакет "Все включено" з повним пансіоном.
Для кого
Для пар, сімей із дітьми та самостійних мандрівників, яким важлива свобода у плануванні дня.
Апартаменти з кухнею також можуть бути зручними для довшого перебування.
Вартість
Від 3 900 грн за добу.
Для якої категорії проживання та кількості гостей діє цей тариф, що до нього входить і скільки коштують окремі програми, варто уточнити під час бронювання.
Як дістатися
За інформацією комплексу, дорога автомобілем з Ужгорода займає орієнтовно дві години, з Мукачева – одну годину.
З Києва можна дістатися потягом до Хуста, а далі скористатися трансфером до готелю. Його організацію слід погодити з адміністрацією.
Адреси: Apartel Shayan – с. Шаян, вул. Центральна, 11; Apartel Villa Shayan – с. Шаян, урочище "Ерней Лаз", вул. Карпатської Січі, 15.
Безпекові умови
За інформацією комплексу, на території є укриття, генератор, швидкісний Wi-Fi та зарядні станції для електромобілів. Розташування укриття й порядок дій під час повітряної тривоги варто уточнити після заселення.
Адміністрація також повідомляє про інклюзивність комплексу. Конкретні умови доступності обраних апартаментів або вілли та спільних зон можна уточнити під час бронювання.
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A-Hotel by Apartel
Східниця, Львівська область
Чому варто поїхати
Прогулянка, басейн, вечеря – іноді саме такий план хочеться залишити собі на кілька днів.
В A-Hotel by Apartel можна чергувати час надворі з відпочинком у воді, відвідуванням сауни чи соляної кімнати, а ввечері побути з близькими.
Сніданки вже включені у вартість проживання. Якщо хочеться заздалегідь вирішити питання з усіма прийомами їжі, можна обрати повний пансіон.
Готель також пропонує спеціальні програми відновлення – їхній зміст і тривалість можна уточнити перед поїздкою.
Що тут є
До послуг гостей – критий басейн із підігрівом, сауна, соляна кімната та холодна купіль. Масаж, сеанс у фітобочці й відпочинок у чані можна замовити за додаткову оплату.
На території є власний бювет і ресторан. Для дітей облаштовані кімната з PlayStation та відкритий ігровий майданчик.
Для кого
Для пар і самостійних мандрівників, яким хочеться провести кілька днів із прогулянками та водними процедурами.
Для сімей із дітьми є можливість поєднати спільне дозвілля з іграми в дитячих зонах.
Вартість
Від 4 024 грн за добу для двох осіб. Сніданки включені у вартість проживання, повний пансіон можна обрати додатково.
Категорію номера, ціну на потрібні дати та перелік включених послуг варто уточнити під час бронювання.
Як дістатися
Автомобілем зі Львова – орієнтовно півтори години, за даними готелю. Також можна приїхати потягом до Львова або Трускавця, а далі скористатися наземним транспортом.
За попередньою домовленістю готель організовує трансфер із залізничного вокзалу.
Безпекові умови
За інформацією готелю, комплекс обладнаний генераторами для резервного електроживлення. Власна котельня забезпечує автономне теплопостачання.
Інформацію про розташування укриття та порядок дій під час повітряної тривоги потрібно уточнити в адміністрації.
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СПА-готель "Гора"
Село Поляниця, Івано-Франківська область, Карпати
СПА-готель "Гора" розташований на висоті близько 1000 метрів, за 2,5 км від центру Буковеля: курорт поруч, але його шуму тут не чути.
Чому варто поїхати
"Гора" – СПА-готель для повільного відпочинку: басейн із підігрівом, хамам і сауна вже включені у вартість проживання.
Ранок можна присвятити прогулянці: ліс починається за готелем, а до річки Прут – близько хвилини ходьби.
Потім повернутися до теплого басейну, а ввечері повечеряти біля панорамного вікна. Такий план залишає час і для руху, і для неспішного відпочинку з видом на гори.
Що тут є
Басейн на даху. Відкритий панорамний басейн готелю "Гора" має довжину 23 метри й працює цілий рік; восени та взимку вода прогріта до +32–34 °C. Також є джакузі-шезлонг із видом на Петрос.
Хамам і сауна. Хамам готелю "Гора" – один із найбільших у Буковелі: +43–45 °C і майже 100% вологості. Поруч працюють фінська сауна з температурою 80 °C та лаунж-зона з фітобаром.
Масажі та СПА-ритуали. У меню процедур – понад 20 варіантів, зокрема розслаблювальний масаж, стоун-терапія гарячим вулканічним камінням і турецький пінний масаж із пілінгом кесе. Вартість масажу починається від 900 грн за 30 хвилин.
Лазня на дровах. Двогодинний сеанс коштує 3 000 грн. Після нього пропонують карпатський чай із медом.
Панорамний ресторан "Гора": смак на висоті 1000 метрів. У меню – банош, бограч, форель на відкритому вогні, а восени також крем-суп із печеного гарбуза. В інтер’єрі є гуцульські деталі та вікна від підлоги до стелі. За даними, наведеними готелем, ресторан має рейтинг 4,6/5 на Google (понад 390 відгуків); вечеря обходиться в середньому у 500–700 грн на особу.
Йога. Тричі на тиждень гості готелю можуть безкоштовно займатися ранковою йогою з 8:00 до 9:00. За запитом також проводять заняття з пілатесу та цвяхостояння.
Прокат лиж, який працює з грудня по квітень, знаходиться прямо в готелі. Власне лижне спорядження можна залишати на сушку та зберігання.
Прогулянки й пригоди. Серед варіантів дозвілля – стежки вздовж Пруту, піші маршрути, джип-тури на Wrangler до водоспадів і поїздки на квадроциклах лісовими дорогами.
Для кого
Для пар: напівлюкси з балконом на басейн і гори або покращені стандарти.
Для сімей: двокімнатні номери площею 36 м² та люкси площею 42–48 м². У ресторані є дитяче меню та сім видів піци.
Для solo-відпочинку: передбачений окремий тариф для тих, хто подорожує самостійно.
Для друзів: котедж площею 180 м² із чотирма спальнями для компанії до 10 осіб.
Готель "Гора" приймає гостей із домашніми тваринами вагою до 20 кг. Умови проживання з улюбленцем варто погодити під час бронювання.
Вартість
Восени 2026 року номер на двох коштує від 3 700 грн за добу, взимку – від 4 200 грн за добу. У ціну входять сніданок "шведський стіл", басейн та СПА-зона, заняття з йоги та трансфер до витягів і аквапарку "Мавка" за розкладом.
Соло-тариф – від 3 300 грн. При прямому бронюванні від 4 ночей діють знижки до 20%. Остаточну ціну на обрані дати та умови знижок підтверджують під час бронювання.
Як дістатися
Найближча залізнична станція – Татарів, приблизно за 14 км від готелю. Трансфер можна замовити через рецепцію. До підйомника №1 та аквапарку "Мавка" курсує трансфер за розкладом.
Адреса: село Поляниця, урочище Подина, 261.
Безпекові умови
Під час відключень світла готель "Гора" працює від генераторів: світло є і в номерах, і в ресторані, і в СПА-зоні.
Інформацію про розташування укриття та порядок дій під час повітряної тривоги потрібно уточнити в адміністрації.
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СПА-готель "Алексік"
Трускавець, Львівська область. Лісопаркова зона приблизно за 1 км від центру міста
Чому варто поїхати
У "Алексіка" є власна озеленена територія з альтанками, гамаками та прогулянковими стежками. Тож для частини відпочинку достатньо вийти з номера: пройтися, посидіти надворі з книжкою чи провести час із близькими. А коли захочеться змінити маршрут, до центру Трускавця можна дійти пішки.
Для проживання пропонують два корпуси – "Пансіонат" і "Гранд", зі стандартами, півлюксами та люксами. Це дає змогу підібрати номер під бюджет і склад компанії, з якою їдете.
Що тут є
Вечір можна присвятити відпочинку в чані на дровах: поруч із ним облаштовані контрастний басейн, тераса й тепла альтанка.
Також працюють критий басейн довжиною 16 метрів із підігрівом – він входить у вартість номера, масажний кабінет і кафе, щодня доставляють мінеральну воду "Нафтуся".
Для дозвілля є більярд і настільний теніс, для дітей – кімната та майданчик. Якщо захочеться побачити більше околиць, готель організовує піші й автобусні екскурсії. Для гостей на автомобілях передбачена безкоштовна стоянка.
Для кого
Для тих, кому хочеться більше ходити пішки, жити поруч із природою та знайомитися з курортом у власному темпі.
Сюди можна приїхати самостійно, удвох або з дітьми; комплекс також приймає гостей старшого віку.
Вартість
Базові ціни починаються від 1 100 грн за одномісний номер у корпусі "Пансіонат". На період 24 жовтня – 1 листопада 2026 року на сайті готелю вказані окремі тарифи.
Остаточна ціна залежить від категорії номера, кількості гостей і дат поїздки. Склад тарифу та наявність номерів підтверджує адміністратор. Туристичний збір сплачується окремо.
Як дістатися
Потягом до Трускавця, зокрема з Києва чи Дніпра. Зі Львова можна доїхати потягом, автобусом або автомобілем.
За інформацією готелю, до залізничного вокзалу – приблизно 850 м, до автостанції – близько 400 м.
Адреса: Трускавець, вул. Івана Мазепи, 1Б та 1В.
Безпекові умови
За даними готелю, найближче укриття розташоване на залізничному вокзалі – приблизно за 850 м від комплексу. Маршрут до нього та порядок дій під час тривоги варто уточнити одразу після заселення.
Під час відключень електроенергії резервне живлення забезпечує роботу котельні, гаряче водопостачання, Wi-Fi та освітлення коридорів.
Інформацію про послуги, тарифи, транспорт і безпекову інфраструктуру надали готелі. Ціни наведені для різної кількості гостей і різних категорій проживання; остаточну вартість на обрані дати підтверджують під час бронювання.
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