Де в Україні побути в тиші: 6 готелів для осіннього перезавантаження

СПЕЦПРОЄКТ 16.10.2026

Після ночі з тривогами навіть звичайні речі – виспатися, поснідати без поспіху, пройтися лісом – відчуваються особливо потрібними. Кілька днів поза звичним маршрутом можуть стати паузою, щоб побути з близькими або наодинці. Осінні канікули – одна з нагод для такої поїздки.

Де відпочити в Україні та скільки коштує проживання, розповідає Wave RBC.UA.

У добірці є різні варіанти такої паузи: прогулянки лісопарком у Трускавці, апартаменти з власною кухнею в Шаяні, сімейний відпочинок поруч із термальними водами та поїздка до Східниці з часом для СПА й турботи про здоров’я.