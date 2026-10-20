Как вкусно готовить тыкву: три полезные идеи от нутрициолога на осень

Тыква - один из главных продуктов осени, который легко вписать в повседневное меню. Ее можно запекать, тушить, совмещать с сыром и мясом или добавлять в десерты. К тому же этот овощ содержит бета-каротин, клетчатку, калий и витамин С.

Об этом эксклюзивно для Wave RBC.UA рассказала нутрициолог Юлия Драгулова.

Почему тыкву лучше запекать или тушить

Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который важен для нормального зрения, работы иммунной системы и здоровья кожи. А чтобы получить больше пользы от тыквы, стоит обратить внимание не только на способ приготовления, но и на ингредиенты, с которыми ее сочетают.

Тыква содержит каротиноиды - растительные пигменты, в частности бета-каротин. При термической обработке клеточные структуры овоща размягчаются, поэтому организму может быть легче усваивать эти соединения.

Тыква (фото: magnific)

Эксперт рассказала, что один из самых простых способов приготовления - запекание. Достаточно порезать тыкву кусочками, выложить на противень и поставить в духовку до мягкости. Если овощ спелый и сладкий, он не нуждается в добавлении сахара или меда.

Еще один нюанс - сочетание тыквы с жирами. Бета-каротин является жирорастворимым соединением, поэтому к блюдам можно добавлять оливковое масло, орехи, семена или другие источники жиров. Это способствует усвоению каротиноидов.

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Запеченная тыква с сыром фета

Нутрициолог отметила, что это сочетание понравится тем, кто любит контраст сладких и соленых вкусов. Тыкву нужно нарезать кусочками, по желанию добавить немного оливкового масла и специй и запечь до мягкости.

В конце приготовления или перед подачей раскрошить сверху сыр фета. При желании блюдо можно дополнить семенами, свежей зеленью или орехами.

Запеченная тыква с сыром (фото: magnific)

Тыква, тушеная с куриным филе

Для более сытного обеда или ужина тыкву можно приготовить вместе с куриным филе. Нарежьте мясо и овощи кубиками, добавьте чеснок, любимые специи и немного воды или бульона. Тушите до готовности курицы и мягкости тыквы.

В результате получится блюдо, в котором сочетаются белок из курятины и овощей. При необходимости к ней можно добавить крупу или другой гарнир.

Тыква, тушеная с куриным филе (фото: magnific)

Сырная запеканка с тыквой

Тыква подходит не только соленым блюдам, но и домашним десертам. Например, из нее можно приготовить сырную запеканку с корицей - без большого количества сахара.

Для этого понадобятся:

300 г кисломолочного сыра жирностью 5%

200 г тыквенного пюре

1 яйцо

20 г манной крупы

корица - по вкусу

Смешайте все ингредиенты до однородности. Переложите массу в форму и выпекайте при температуре 180 °C примерно 30-40 минут, пока запеканка не приготовится. Точное время зависит от размера формы и власжности сыру и тыквенного пюре.

Если тыква достаточно сладкая, дополнительный подсластитель может не понадобиться.

Запеканка из тыквы (фото: magnific)

Как чаще добавлять тыкву в рацион

Тыкву не обязательно оставлять только для сезонных пирогов или крем-супов. Она может стать основой обеда, дополнением к ужину или ингредиентом домашнего десерта.

Главное - выбирать варианты, которые нравятся именно вам. Ведь полезные продукты легче сделать частью ежедневного рациона, если они одновременно вкусны и просты в приготовлении.