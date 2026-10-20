Как вкусно готовить тыкву: три полезные идеи от нутрициолога на осень

Тыкву можно запекать с фетой, тушить с курицей и даже добавлять в десерты
Тыква - один из главных продуктов осени, который легко вписать в повседневное меню. Ее можно запекать, тушить, совмещать с сыром и мясом или добавлять в десерты. К тому же этот овощ содержит бета-каротин, клетчатку, калий и витамин С.
Об этом эксклюзивно для Wave RBC.UA рассказала нутрициолог Юлия Драгулова.
Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который важен для нормального зрения, работы иммунной системы и здоровья кожи. А чтобы получить больше пользы от тыквы, стоит обратить внимание не только на способ приготовления, но и на ингредиенты, с которыми ее сочетают.
Тыква содержит каротиноиды - растительные пигменты, в частности бета-каротин. При термической обработке клеточные структуры овоща размягчаются, поэтому организму может быть легче усваивать эти соединения.
Эксперт рассказала, что один из самых простых способов приготовления - запекание. Достаточно порезать тыкву кусочками, выложить на противень и поставить в духовку до мягкости. Если овощ спелый и сладкий, он не нуждается в добавлении сахара или меда.
Еще один нюанс - сочетание тыквы с жирами. Бета-каротин является жирорастворимым соединением, поэтому к блюдам можно добавлять оливковое масло, орехи, семена или другие источники жиров. Это способствует усвоению каротиноидов.
Запеченная тыква с сыром фета
Нутрициолог отметила, что это сочетание понравится тем, кто любит контраст сладких и соленых вкусов. Тыкву нужно нарезать кусочками, по желанию добавить немного оливкового масла и специй и запечь до мягкости.
В конце приготовления или перед подачей раскрошить сверху сыр фета. При желании блюдо можно дополнить семенами, свежей зеленью или орехами.
Тыква, тушеная с куриным филе
Для более сытного обеда или ужина тыкву можно приготовить вместе с куриным филе. Нарежьте мясо и овощи кубиками, добавьте чеснок, любимые специи и немного воды или бульона. Тушите до готовности курицы и мягкости тыквы.
В результате получится блюдо, в котором сочетаются белок из курятины и овощей. При необходимости к ней можно добавить крупу или другой гарнир.
Сырная запеканка с тыквой
Тыква подходит не только соленым блюдам, но и домашним десертам. Например, из нее можно приготовить сырную запеканку с корицей - без большого количества сахара.
Для этого понадобятся:
300 г кисломолочного сыра жирностью 5%
200 г тыквенного пюре
1 яйцо
20 г манной крупы
корица - по вкусу
Смешайте все ингредиенты до однородности. Переложите массу в форму и выпекайте при температуре 180 °C примерно 30-40 минут, пока запеканка не приготовится. Точное время зависит от размера формы и власжности сыру и тыквенного пюре.
Если тыква достаточно сладкая, дополнительный подсластитель может не понадобиться.
Тыкву не обязательно оставлять только для сезонных пирогов или крем-супов. Она может стать основой обеда, дополнением к ужину или ингредиентом домашнего десерта.
Главное - выбирать варианты, которые нравятся именно вам. Ведь полезные продукты легче сделать частью ежедневного рациона, если они одновременно вкусны и просты в приготовлении.