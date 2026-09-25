"Флешбэк в прошлое без войны": как изменились привычки гостей украинских ресторанов

Украинцы продолжают посещать рестораны, однако делают это реже и сокращают свои заказы. Если раньше в чеке в среднем было три позиции, то теперь - две.

Как изменилось поведение гостей и к каким вызовам готовится ресторанный бизнес, CEO одной из самых известных ресторанных сетей Украины GastroFamily Елена Борисова рассказала в интервью Wave RBC.UA .

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По словам Борисовой, посетители чаще отказываются от необязательных позиций - например, десерта или дополнительного бокала.

Изменилась и регулярность походов в заведения: для многих они превратились из привычной части недели в редкое событие.

"Я люблю людей, поэтому могу говорить только положительно. Чек изменился: раньше в среднем было три позиции, сейчас две - человек лишний раз не закажет десерт или бокал. Люди стали ходить реже: раньше трижды в неделю, сейчас раз или на какое-то событие. Но все равно ходят, потому что хотят этот флешбек в прошлое без войны - маленькие.

По ее мнению, рестораны остаются для украинцев не только местом, где можно поесть.

Визит в заведение помогает хотя бы ненадолго вернуть чувство привычной жизни, сохранить личные ритуалы и традиции.

Елена Борисова (фото: instagram.com/lena_borysova)

Как рестораны готовятся к зиме

В то же время, следующая зима остается серьезным вызовом для ресторанного бизнеса.

Опыт предыдущего сезона показал, что даже генераторы не могут решить все проблемы, особенно в сильные морозы.

"Люди будут ходить всегда, хотя мы готовимся к этой зиме и честно не знаю, как мы ее пройдем. Надеюсь, план, который мы себе придумали, сработает, потому что прошлая зима прошла не так, как планировали: к таким морозам мы не готовились. Планировали, что заведения будут работать с генераторами, но когда? - аренда, зарплаты - остаются независимо ни от чего. Когда в помещении +8, люди сидят в одежде - точно не первое место, куда пойдешь в морозы”, - отметила CEO GastroFamily.

Борисова подчеркнула, что вне зависимости от количества гостей заведения продолжают платить аренду и зарплаты.

Потому сильные морозы и возможные перебои с отоплением могут стать для ресторанного бизнеса не меньшим испытанием, чем отключение электроэнергии.