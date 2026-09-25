"Флешбек у минуле без війни": як змінилися звички гостей українських ресторанів

Українці продовжують відвідувати ресторани, однак роблять це рідше та скорочують свої замовлення. Якщо раніше у чеку в середньому було три позиції, то тепер - дві.

Про те, як змінилася поведінка гостей і до яких викликів готується ресторанний бізнес, CEO однієї з найвідоміших ресторанних мереж України GastroFamily Олена Борисова розповіла в інтерв’ю Wave RBC.UA .

Як українці почали економити в ресторанах

За словами Борисової, відвідувачі частіше відмовляються від необов’язкових позицій - наприклад, десерту чи додаткового келиха.

Змінилася й регулярність походів до закладів: для багатьох вони перетворилися зі звичної частини тижня на рідкісну подію.

"Я люблю людей, тому можу говорити тільки позитивно. Чек змінився: раніше в середньому було три позиції, зараз дві - людина зайвий раз не замовить десерт чи келих. Люди стали ходити рідше: раніше тричі на тиждень, зараз раз чи на якусь подію. Але все одно ходять, бо хочуть цей флешбек у минуле без війни - маленькі ритуали, традиції", - розповіла Олена Борисова.

На її думку, ресторани залишаються для українців не лише місцем, де можна поїсти.

Візит до закладу допомагає хоча б ненадовго повернути відчуття звичного життя, зберегти особисті ритуали та традиції.

Олена Борисова (фото: instagram.com/lena_borysova)

Як ресторани готуються до зими

Водночас наступна зима залишається серйозним викликом для ресторанного бізнесу.

Досвід попереднього сезону показав, що навіть генератори не можуть розв’язати всі проблеми, особливо під час сильних морозів.

"Люди ходитимуть завжди, хоча ми готуємось до цієї зими й чесно не знаю, як ми її пройдемо. Сподіваюся, план, який ми собі вигадали, спрацює, бо минула зима пройшла не так, як планували: до таких морозів ми не готувалися. Планували, що заклади працюватимуть з генераторами, але коли -20, хто піде на Хрещатик їсти устриці? А витрати - оренда, зарплати - залишаються незалежно ні від чого. Коли в приміщенні +8, люди сидять в одязі - точно не перше місце, куди підеш у морози", - зазначила CEO GastroFamily.

Борисова наголосила, що незалежно від кількості гостей заклади продовжують сплачувати оренду та зарплати.

Тому сильні морози й можливі перебої з опаленням можуть стати для ресторанного бізнесу не меншим випробуванням, ніж відключення електроенергії.