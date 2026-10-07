О встрече с собой: Литковская представила в Париже авангардную коллекцию STRICHA

Лилия Литковская представила коллекцию весна-лето 2027 во время Недели моды в Париже 6 октября. Линейка получила название STRICHA - слово из одного из украинских диалектов, означающее "встречу".

Какой была коллекция, рассказывает Wave RBC.UA.

Встреча как главная тема коллекции

В этом сезоне бренд LITKOVSKA переосмыслил понятие встречи с другим человеком, искусством и самим собой. Именно эта мысль стала основой STRICHA.

Пространством для презентации стало парижское Café Beaubourg напротив Центра Помпиду. Гостей пригласили на утреннее кофе, превратив показ в своеобразную сцену для случайного собрания.

Присутствовавших встречала надпись "SET MISSING. DESTROYED BY MISSILE". Она стала напоминанием о войне и реальности, в которой была создана коллекция.



Презентация объединила моду, музыку и перформанс. Показ открыли украинская модель Паша Гаруля и музыкант Дмитрий Новиченко, после чего Гаруля вышла на подиум первой.

Одним из источников вдохновения для STRICHA стало творчество украинского художника Бориса Косарева - представителя украинского авангарда и харьковского конструктивизма.

Его работы, в частности, коллажные портреты и изображения масок, вдохновили на использование фрагментированных лиц в коллекции. Они появились на одежде в виде принтов, аппликаций и других декоративных элементов.



Что вошло в коллекцию STRICHA

В вещах LITKOVSKA традиционный для бренда тейлоринг сочетается с конструктивными деталями и эффектом незавершенности. Швы стали заметной частью дизайна, а края тканей остались необработанными.

Особую роль сыграли трансформированные силуэты. Объемная блуза разворачивается в длинное платье, а кейп превращается в пальто.

В коллекции также представлены костюмы, твидовые и трикотажные вещи с потертостями, напоминающее лоскутный ковер платье, топ с вышивкой, оверсайз рубашки и брюки.