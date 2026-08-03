"Золота Дзиґа 2026": лучшие образы красной дорожки

В конце июля в Киеве состоялось одно из главных культурных событий года - юбилейная 10-я церемония вручения Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". На красной дорожке украинские знаменитости продемонстрировали стильные образы, соединив вечернюю классику с актуальными модными трендами.

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка сделала ставку на total black. Для выхода она выбрала эксклюзивное платье длины макси с высоким воротником, главной особенностью которого стала многоярусная фактурная ткань. Завершила образ спортсменка изящным кремовым клатчем.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ольга Сумская

Актриса появилась на церемонии в стильном сочетании классики и современности. Она выбрала черный костюм с жилетом и брюками, поверх которого накинула белый жакет. Завершал образ черный фактурный клатч.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Юлия Буйновская и Егор Козлов

Актерская пара доказала, что умеет создавать гармоничные луки. Егор позировал в черном поло и широких белых брюках, тогда как Юлия выбрала корсет в сочетании с кожаным поясом и белой макси юбкой. Яркими деталями ее аутфита стали красная сумочка и прозрачные черные перчатки.

Козлов и Буйновская (фото: instagram.com/yehor_kozlov)

Юрий Горбунов

Телеведущий сделал выбор в пользу современного smart casual. На красной дорожке он появился в классических темных брюках и белой рубашке с приподнятым воротником и закатанными рукавами. Дополнили образ кроссовки, придавшие непринужденность и современность.

Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)​​​​​​​

Дарья Трегубова

Телеведущая привлекла внимание блестящим приталенным платьем макси, полностью украшенным пайетками. Наряд с открытыми плечами подчеркнул силуэт и придал праздничности.

Дарья Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Оксана Гутцайт

Телезвезда для церемонии выбрала блестящее платье с выразительными геометрическими узорами, которое эффектно подчеркнуло торжественную атмосферу вечера.

Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)