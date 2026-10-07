Зендея эффектно стилизовала образ с премьеры "Одиссеи" для показа Louis Vuitton

Актриса снова надела кружевной жакет бренда, но в сочетании с джинсами
Зендея посетила показ Louis Vuitton весна-лето 2027 в Париже, который завершил Неделю моды. Для появления на шоу актриса выбрала образ с вещами французского модного дома, одна из которых уже знакома поклонникам.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Для модного выхода актриса под руководством своего стилиста Лоу Роуча выбрала белый кружевной верх с объемными рюшами на воротнике и манжетах. Она дополнила его простым белым топом, прямыми синими джинсами и остроносыми туфлями.
Особое внимание привлекла прическа Зендеи. В этот раз актриса продемонстрировала свою ультракороткую пикси с текстурированными прядями.
Ее парикмахер Кори Морено сделал ставку на мягкую, немного небрежную укладку, которая создавала контраст с романтическим кружевом и пышными рюшами.
Макияж Зендеи был не менее эффектным - черная подводка, розовые румяна и подчеркнутые карандашом губы с темным блеском.
Самое интересное, что этот кружевной верх актриса уже демонстрировала раньше. В июле она появилась в нем на премьере фильма "Одиссея" в Париже. Тогда Зендея соединила жакет с белым кружевным платьем Louis Vuitton.
Ранее мы писали, каким был показ Louis Vuitton весна-лето 2027. Бренд устроил футуристическое шоу, в частности над подиумом зависли автомобили.
Среди гостей были амбассадоры французского дома и знаменитости. Кроме Зендеи, шоу посетили Сирша Ронан, Катрин Денев, Эмма Стоун и Лиса из BLACKPINK.
За новую коллекцию Louis Vuitton отвечал Николя Жескьер, который продолжает работать креативным директором женской линии бренда.
Линейка сосредоточена на легкой и удобной одежде, которая не сковывает движений и отвечает потребностям в период глобального потепления.