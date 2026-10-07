Зендея эффектно стилизовала образ с премьеры "Одиссеи" для показа Louis Vuitton

Зендея посетила показ Louis Vuitton весна-лето 2027 в Париже, который завершил Неделю моды. Для появления на шоу актриса выбрала образ с вещами французского модного дома, одна из которых уже знакома поклонникам.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Каким образом поразила Зендея на показе Louis Vuitton

Для модного выхода актриса под руководством своего стилиста Лоу Роуча выбрала белый кружевной верх с объемными рюшами на воротнике и манжетах. Она дополнила его простым белым топом, прямыми синими джинсами и остроносыми туфлями.

Зендея на показе Louis Vuitton (фото: Getty Images)

Особое внимание привлекла прическа Зендеи. В этот раз актриса продемонстрировала свою ультракороткую пикси с текстурированными прядями.

Ее парикмахер Кори Морено сделал ставку на мягкую, немного небрежную укладку, которая создавала контраст с романтическим кружевом и пышными рюшами.

Макияж Зендеи был не менее эффектным - черная подводка, розовые румяна и подчеркнутые карандашом губы с темным блеском.



Самое интересное, что этот кружевной верх актриса уже демонстрировала раньше. В июле она появилась в нем на премьере фильма "Одиссея" в Париже. Тогда Зендея соединила жакет с белым кружевным платьем Louis Vuitton.



Что известно о новой коллекции Louis Vuitton

Ранее мы писали, каким был показ Louis Vuitton весна-лето 2027. Бренд устроил футуристическое шоу, в частности над подиумом зависли автомобили.

Среди гостей были амбассадоры французского дома и знаменитости. Кроме Зендеи, шоу посетили Сирша Ронан, Катрин Денев, Эмма Стоун и Лиса из BLACKPINK.

За новую коллекцию Louis Vuitton отвечал Николя Жескьер, который продолжает работать креативным директором женской линии бренда.

Линейка сосредоточена на легкой и удобной одежде, которая не сковывает движений и отвечает потребностям в период глобального потепления.