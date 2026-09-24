Ювелирный бренд Dukachi потерял предприятие в Киеве из-за российского удара
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Стиль

Ювелирный бренд Dukachi потерял предприятие в Киеве из-за российского удара

Российская ракета полностью уничтожила ювелирное предприятие Dukachi. Соучредительница Анна Книженко сообщила, что все работники остались живы.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Ювелирное предприятие Dukachi (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)
Дата: 24 сентября 2026

В Киеве ювелирное предприятие украинской компании Dukachi было полностью уничтожено в результате российского ракетного удара. Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на соучредительницу бренда Анну Книженко.

По ее словам, из-за атаки предприятие больше не может продолжать работу в предыдущем формате. В то же время, как отметила Книженко, самое важное, что люди остались в живых.

"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди цели, это главное, остальное восстановим", - написала Книженко.

Книженко не уточняла масштабы ущерба и обстоятельства ракетного удара. Она отметила, что предприятие планируют возобновить.

"Возможны задержки с отправкой заказов. Магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать каждый день", - добавила она.

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