Ювелирный бренд Dukachi потерял предприятие в Киеве из-за российского удара

В Киеве ювелирное предприятие украинской компании Dukachi было полностью уничтожено в результате российского ракетного удара. Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на соучредительницу бренда Анну Книженко.

По ее словам, из-за атаки предприятие больше не может продолжать работу в предыдущем формате. В то же время, как отметила Книженко, самое важное, что люди остались в живых.

"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди цели, это главное, остальное восстановим", - написала Книженко.

Книженко не уточняла масштабы ущерба и обстоятельства ракетного удара. Она отметила, что предприятие планируют возобновить.

"Возможны задержки с отправкой заказов. Магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать каждый день", - добавила она.