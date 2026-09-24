Ювелірний бренд Dukachi втратив підприємство у Києві через російський удар
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Ювелірний бренд Dukachi втратив підприємство у Києві через російський удар

Російська ракета повністю знищила ювелірне підприємство Dukachi. Співзасновниця Анна Книженко повідомила, що всі працівники залишилися живі.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Ювелірне підприємство Dukachi (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)
Дата: 24 вересня 2026

У Києві ювелірне підприємство української компанії Dukachi було повністю знищене внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на співзасновницю бренду Анну Книженко.

За її словами, через атаку підприємство більше не може продовжувати роботу у попередньому форматі. Водночас, як наголосила Книженко, найважливіше, що люди залишилися живими.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", - написала Книженко.

Наразі Книженко не уточнювала масштаби збитків та обставини ракетного удару. Вона зазначила, що підприємство планують відновити.

"Можливі затримки з відправкою замовлень. Магазини в Києві, Львові і Одесі продовжують працювати щодня", - додала вона.

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