Ювелірний бренд Dukachi втратив підприємство у Києві через російський удар

У Києві ювелірне підприємство української компанії Dukachi було повністю знищене внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на співзасновницю бренду Анну Книженко.

За її словами, через атаку підприємство більше не може продовжувати роботу у попередньому форматі. Водночас, як наголосила Книженко, найважливіше, що люди залишилися живими.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо", - написала Книженко.

Наразі Книженко не уточнювала масштаби збитків та обставини ракетного удару. Вона зазначила, що підприємство планують відновити.

"Можливі затримки з відправкою замовлень. Магазини в Києві, Львові і Одесі продовжують працювати щодня", - додала вона.