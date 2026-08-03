От винтажного шифона до роскошных перьев: самые необычные свадебные образы звезд этого лета

Дуа Липа, Эмма Робертс, Мел Си и другие знаменитые невесты превратили свои свадьбы в настоящие модные показы
Свадебная мода 2026 окончательно отошла от строгих правил. Звездные невесты выбирали не только классические белые платья, но и полупрозрачный шифон, перья, кристаллы, юбки и даже спортивный костюм.
Wave RBC.UA предлагает рассмотреть интересные образы знаменитостей свадебного сезона 2026 года.
Официально Дуа Липа и Каллум Тернер поженились 31 мая 2026 года в ходе частной гражданской церемонии в Лондоне.
Однако главные трёхдневные свадебные торжества пара устроила уже в июне на Сицилии, поэтому самый роскошный образ певицы стал частью именно летнего свадебного сезона.
Для главной церемонии Дуа выбрала индивидуальное платье Chanel Haute Couture, созданное Матье Блази.
Обтягивающее платье с открытой спиной переходило в двухметровый шлейф, украшенный нежными перьями и мерцающим декором.
Это было первое свадебное платье Chanel Haute Couture, которое Блази разработал для подруги модного дома.
На создание декора ушло 480 тысяч бусин, 25 тысяч перышек и более 1150 часов ручной работы.
Образ завершала шестиметровая фата из тюля, расшитая бусинами и перьями и украшенная вырезанными вручную аппликациями из органзы.
Свадебный гардероб певицы не ограничился одним нарядом. На вечеринке в Палермо она появилась в белом кожаном платье Bottega Veneta с открытой спиной, фирменным плетением intrecciato и юбкой из страусиных перьев.
Для воскресного бранча Дуа выбрала полупрозрачное кружевное платье Chloé с цветочным узором.
25 июля 2026 года Эмма Робертс вышла замуж за актера Коди Джона. Свадьба состоялась в Сан-Велли, штат Айдахо, в семейном имении жениха среди гор, зелени и природных цветочных композиций.
Платье для церемонии создало Monique Lhuillier. Эмма сразу отказалась от ослепительно белого цвета и попросила придать ткани старинный вид.
Так появился особый оттенок, похожий на белый шелк с легкой чайной окраской.
По словам актрисы, на свадебных фотографиях она хотела выглядеть почти как призрак из другой эпохи.
Наряд объединил сложную драпировку, корсетную конструкцию и французское кружево.
Полупрозрачные слои ткани создавали ощущение легкого несовершенства, будто платье обнаружили в старом семейном сундуке, но адаптировали к современной моде. Вдохновением стали свадебные образы Кейт Мосс, Клаудии Шиффер и Кристи Хьюм.
Для вечеринки Эмма полностью изменила настроение образа. Вместо нежного светлого платья она надела черный кружевной корсет и пышную юбку, воспроизведенную по модели из архивной коллекции Monique Lhuillier 2003 года.
Украинская актриса и хореограф Марина Мазепа указывала датой своей свадьбы 5 июня 2026 года, а первыми кадрами по церемонии поделилась за несколько дней.
Празднование состоялось на морском побережье, а в программу и образы невеста добавила украинские традиции и символы.
Для свадьбы Марина выбрала не одно, а три платья украинского бренда YEDYNA.
Главный наряд имел полупрозрачный корсет, изящный силуэт и длинный шлейф.
Его центральной деталью стали вручную вышитые колосья пшеницы, украшенные кристаллами Swarovski, бисером и камнями.
Колосок имел для невесты личное значение - он символизировал Украину, родной дом и связь с собственными корнями.
Юбку создали из сотен отдельных фрагментов сетки, нашитых так, чтобы переход от корсета выглядел легким и почти невесомым.
Для коктейльной части Марина переоделась в платье, вдохновленное классическим Голливудом и элегантностью Одри Гепберн.
Третий наряд был создан специально для танца, который хореографка подготовила в качестве подарка своему мужу.
На следующий день супруги и гости появились в вышиванках, а молодожены выбрали рубашки с собственным семейным символом.
Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)
18 июля 2026 года Мелани Си вышла замуж за австралийскую модель и продюсера Криса Дингволла.
Летнюю церемонию устроили у озера в Камбрии, на территории загородного дома друзей пары. До этого влюбленные официально зарегистрировали брак в Австралии.
Для австралийской церемонии Мел Си надела кружевное платье-комбинацию Victoria Beckham, которую дизайнер одолжила ей из собственного гардероба.
Так наряд стал символическим "чем-то одолженным" в свадебном образе певицы.
Для главного британского празднования Виктория Бекхэм создала персональную версию платья.
Лаконичный силуэт дополнили открытой спиной, деликатным шлейфом и винтажным кружевом, которое красили вручную до нужного оттенка.
Наряд оставался минималистичным, но благодаря сложной ручной работе выглядели празднично и дорого.
После церемонии Sporty Spice сменила элегантное платье на спортивный костюм, в котором могла свободно танцевать до завершения вечеринки.
Этот выход стал и практическим решением, и остроумным напоминанием о ее самом известном сценическом образе.
3 июля 2026 года дизайнер интерьеров Паула Брусс вышла замуж за музыканта и модель Дилана Джаггера Ли, сына Памелы Андерсон и Томми Ли.
Церемонию провели в частном саду с полевыми цветами на территории виллы в Сен-Тропе.
Свадебное платье для Паулы создал Фернандо Гарсия для Oscar de la Renta. Во время работы над образом команда вдохновлялась классическим французским кинематографом, лентой Софии Копполы Мария-Антуанетта и Одри Гепберн в фильме Забавное личико.
Главной особенностью платья стал контраст длины. Впереди юбку сделали короче, чтобы невеста могла легко двигаться, идти к алтарю в балетках или босиком.
Сзади оставили длинный объемный шлейф, который придавал образу торжественный, почти сказочный вид.
Романтический силуэт дополнили бриллиантовые серьги в форме цветов, созданные специально под свадебный наряд.
В результате образ соединил французскую легкость, голливудскую романтику и практичность, нетипичную для классического платья принцессы.