От винтажного шифона до роскошных перьев: самые необычные свадебные образы звезд этого лета

Свадебная мода 2026 окончательно отошла от строгих правил. Звездные невесты выбирали не только классические белые платья, но и полупрозрачный шифон, перья, кристаллы, юбки и даже спортивный костюм.

Дуа Липа - кутюр с перьями

Официально Дуа Липа и Каллум Тернер поженились 31 мая 2026 года в ходе частной гражданской церемонии в Лондоне.

Однако главные трёхдневные свадебные торжества пара устроила уже в июне на Сицилии, поэтому самый роскошный образ певицы стал частью именно летнего свадебного сезона.

Для главной церемонии Дуа выбрала индивидуальное платье Chanel Haute Couture, созданное Матье Блази.

Обтягивающее платье с открытой спиной переходило в двухметровый шлейф, украшенный нежными перьями и мерцающим декором.

Это было первое свадебное платье Chanel Haute Couture, которое Блази разработал для подруги модного дома.

На создание декора ушло 480 тысяч бусин, 25 тысяч перышек и более 1150 часов ручной работы.

Образ завершала шестиметровая фата из тюля, расшитая бусинами и перьями и украшенная вырезанными вручную аппликациями из органзы.

Свадебный гардероб певицы не ограничился одним нарядом. На вечеринке в Палермо она появилась в белом кожаном платье Bottega Veneta с открытой спиной, фирменным плетением intrecciato и юбкой из страусиных перьев.

Для воскресного бранча Дуа выбрала полупрозрачное кружевное платье Chloé с цветочным узором.

Эмма Робертс - винтажный белый

25 июля 2026 года Эмма Робертс вышла замуж за актера Коди Джона. Свадьба состоялась в Сан-Велли, штат Айдахо, в семейном имении жениха среди гор, зелени и природных цветочных композиций.

Платье для церемонии создало Monique Lhuillier. Эмма сразу отказалась от ослепительно белого цвета и попросила придать ткани старинный вид.

Так появился особый оттенок, похожий на белый шелк с легкой чайной окраской.

По словам актрисы, на свадебных фотографиях она хотела выглядеть почти как призрак из другой эпохи.

Наряд объединил сложную драпировку, корсетную конструкцию и французское кружево.

Полупрозрачные слои ткани создавали ощущение легкого несовершенства, будто платье обнаружили в старом семейном сундуке, но адаптировали к современной моде. Вдохновением стали свадебные образы Кейт Мосс, Клаудии Шиффер и Кристи Хьюм.

Для вечеринки Эмма полностью изменила настроение образа. Вместо нежного светлого платья она надела черный кружевной корсет и пышную юбку, воспроизведенную по модели из архивной коллекции Monique Lhuillier 2003 года.

Марина Мазепа - колоски Swarovski

Украинская актриса и хореограф Марина Мазепа указывала датой своей свадьбы 5 июня 2026 года, а первыми кадрами по церемонии поделилась за несколько дней.

Празднование состоялось на морском побережье, а в программу и образы невеста добавила украинские традиции и символы.

Для свадьбы Марина выбрала не одно, а три платья украинского бренда YEDYNA.

Главный наряд имел полупрозрачный корсет, изящный силуэт и длинный шлейф.

Его центральной деталью стали вручную вышитые колосья пшеницы, украшенные кристаллами Swarovski, бисером и камнями.

Колосок имел для невесты личное значение - он символизировал Украину, родной дом и связь с собственными корнями.

Юбку создали из сотен отдельных фрагментов сетки, нашитых так, чтобы переход от корсета выглядел легким и почти невесомым.

Для коктейльной части Марина переоделась в платье, вдохновленное классическим Голливудом и элегантностью Одри Гепберн.

Третий наряд был создан специально для танца, который хореографка подготовила в качестве подарка своему мужу.

На следующий день супруги и гости появились в вышиванках, а молодожены выбрали рубашки с собственным семейным символом.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Мел Си - платье от Виктории Бекхэм

18 июля 2026 года Мелани Си вышла замуж за австралийскую модель и продюсера Криса Дингволла.

Летнюю церемонию устроили у озера в Камбрии, на территории загородного дома друзей пары. До этого влюбленные официально зарегистрировали брак в Австралии.

Для австралийской церемонии Мел Си надела кружевное платье-комбинацию Victoria Beckham, которую дизайнер одолжила ей из собственного гардероба.

Так наряд стал символическим "чем-то одолженным" в свадебном образе певицы.

Для главного британского празднования Виктория Бекхэм создала персональную версию платья.

Лаконичный силуэт дополнили открытой спиной, деликатным шлейфом и винтажным кружевом, которое красили вручную до нужного оттенка.

Наряд оставался минималистичным, но благодаря сложной ручной работе выглядели празднично и дорого.

После церемонии Sporty Spice сменила элегантное платье на спортивный костюм, в котором могла свободно танцевать до завершения вечеринки.

Этот выход стал и практическим решением, и остроумным напоминанием о ее самом известном сценическом образе.

Паула Брусс - меди со шлейфом

3 июля 2026 года дизайнер интерьеров Паула Брусс вышла замуж за музыканта и модель Дилана Джаггера Ли, сына Памелы Андерсон и Томми Ли.

Церемонию провели в частном саду с полевыми цветами на территории виллы в Сен-Тропе.

Свадебное платье для Паулы создал Фернандо Гарсия для Oscar de la Renta. Во время работы над образом команда вдохновлялась классическим французским кинематографом, лентой Софии Копполы Мария-Антуанетта и Одри Гепберн в фильме Забавное личико.

Главной особенностью платья стал контраст длины. Впереди юбку сделали короче, чтобы невеста могла легко двигаться, идти к алтарю в балетках или босиком.

Сзади оставили длинный объемный шлейф, который придавал образу торжественный, почти сказочный вид.

Романтический силуэт дополнили бриллиантовые серьги в форме цветов, созданные специально под свадебный наряд.

В результате образ соединил французскую легкость, голливудскую романтику и практичность, нетипичную для классического платья принцессы.