Одежда украинского бренда LESSLESS появилась в новом, 13-м сезоне культового американского сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story). Wave RBC.UA сообщает, что для съемочной команды марка изготовила восемь комплектов шелковых пижам, которые использовали при работе над костюмами персонажей.

Как началось сотрудничество

Сотрудничество началось с запроса от костюмерного департамента сериала. Представители команды обратились в LESSLESS с просьбой предоставить пижамы для примерки.

Вещи подошли по замыслу художников по костюмам, после чего бренд получил заказ еще на семь комплектов. В общем для проекта нужно было подготовить восемь шелковых пижам.

Пол Энтони Келли в пижаме LESSLESS (фото: cosmo.com.ua)

На выполнение заказа у команды было мало времени. Как рассказала основательница бренда Аля в интервью, опубликованном на Zhittya, семь дополнительных комплектов ее небольшая команда сшила всего за четыре дня. После этого одежду нужно было оперативно доставить из Киева в Нью-Йорк.

Обычная почта не подходила: доставка должна была длиться минимум шесть-семь рабочих дней. Так что команде пришлось искать альтернативный способ транспортировки, чтобы успеть до начала съемок.

Отшив заказа во время войны

Особое значение этой истории придает то, что заказы выполняли в Украине во время полномасштабной войны. Несмотря на российские обстрелы и сложные условия работы, швеи продолжали работать, чтобы вовремя завершить заказ для международного кинопроекта.

Это не первый выход LESSLESS на международный экран. Украинский бренд уже привлекал внимание благодаря сотрудничеству с художниками из костюмов других известных проектов.